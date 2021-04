Khloé Kardashian muestra su cuerpo sin editar para hacer frente a la publicación de una foto no autorizada

Noticias CNN

(CNN) — Khloé Kardashian se pronunció sobre una foto suya sin retocar que, al parecer, su equipo se encargó de retirar de Internet.El miércoles, la estrella de «Keeping up with the Kardashians» utilizó su cuenta verificada de Instagram para publicar videos y una foto de sí misma junto con una declaración que comenzaba: «Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retocar y sin filtros».

«La foto que se publicó esta semana era hermosa», decía el comunicado. «Pero como alguien que ha luchado con su imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es favorecedora con mala iluminación o que no captura tu cuerpo tal como es después de haber trabajado muy duro para llegar a este punto, y luego la comparte con el mundo, deberías tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas».

Kardashian escribió que «la presión, el ridículo constante y las críticas durante toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de los demás sobre cómo debo lucir ha sido demasiado que soportar.»

A principios de esta semana se informó que su equipo estaba intentando que se retirara la foto casual, en la que aparecía Kardashian en bikini junto a la piscina, argumentando una violación de los derechos de autor.

«La foto editada en color de Khloé fue tomada durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error por un asistente», dijo Tracy Romulus, jefe de marketing de KKW Brands, en un comunicado a Page Six.

El miércoles, la estrella de programas de reality y empresaria que forma parte del famoso clan Kardashian-Jenner habló en su comunicado publicado sobre el hecho de ser etiquetada como «la hermana gorda» y «la hermana fea» en las redes sociales.

«Nunca te acostumbras del todo a que te juzguen, te examinen y te digan lo poco atractiva que eres, pero te diré que si oyes algo lo suficiente empezarás a creértelo», decía su declaración. «Así es como me han condicionado para sentirme, que no soy lo suficientemente bella sólo por ser yo».

Dijo que seguirá usando filtros y edición de fotos «sin pedir disculpas», al igual que se maquilla y se hace la manicura para «presentarme al mundo de la forma en que quiero ser vista.»

«Mi cuerpo, mi imagen y cómo decido lucir y lo que quiero compartir es mi elección», escribió Kardashian. «Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar lo que es aceptable».