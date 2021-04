Cocaína, sensacionalismo y locura política: la cruda verdad del libro de Hunter Biden, «Beautiful Things»

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Cuando Joe Biden era vicepresidente y estaba de luto por la muerte de su hijo mayor Beau, también estaba tratando de mantener con vida a su hijo menor, Hunter.

Esa es una de las muchas conclusiones del libro de Hunter «Beautiful Things», que salió al mercado este martes.

Muchas personas ya han tomado una decisión sobre Hunter, y otras no están interesadas en saber nada más, pero creo que su relato de primera mano sobre la adicción a las drogas, la cultura sensacionalista y la locura política es increíblemente informativo. Es uno de esos tipos de historias de «crees que lo sabes, pero no tienes idea». Por ejemplo, ¿los grandes sueldos de Hunter por formar parte del directorio de la empresa ucraniana de gas natural Burisma? Él revela que «Burisma se convirtió en un importante facilitador» de su «deslizamiento más pronunciado hacia la adicción» al proporcionar dinero en efectivo para toda la cocaína.

Esta no es la forma en que estamos acostumbrados a leer sobre un hijo del presidente. Los relatos de Hunter sobre borracheras y odiseas alimentadas por el crack son francamente aterradoras. Y sus recuerdos de su hermano —»Ojalá hubieras conocido a Beau»— son muy tristes.

La investigación criminal federal sobre Hunter Biden se centra en sus negocios en China

Hasta ahora, la mayoría de las reseñas de libros han sido bastante positivas. Publishers Weekly dice que su «valiente autoevaluación hace que la desesperación del abuso de sustancias sea devastadoramente palpable». Book Mark tiene otras reseñas aquí. Como Seija Rankin de Entertainment Weekly, me impresionaron las escenas que involucraban a su padre: «El resultado es, intencionado o no, un retrato de nuestro actual presidente como el patriarca supremo».

También es una descripción de la adicción como «realmente el gran igualador en este país», como me dijo Kate Bennett de CNN después de que ambos leímos el libro. «Es lo único que realmente puso de rodillas al presidente Biden». Lee la reseña de Bennett aquí.

El hijo menor del presidente Joe Biden, Hunter, lanzó el libro «Beautiful Things» en el que hace un revelador relato sobre su vida privada.

«¿Dónde está Hunter Biden?»

Capítulo tras capítulo la pregunta de «¿Dónde está Hunter?» interrumpe en un contexto completamente nuevo. Algunos de los impulsores del libro, como Stephen King, se han apropiado de él para promover «Beautiful Things». King escribió: «¿Dónde está Hunter? La respuesta es que él está en este libro, el bueno, el malo y el hermoso».

Pero el escrutinio de lo que los gritos de los medios pro-Trump a veces llaman la «familia del crimen Biden» continúa hasta el día de hoy, y Hunter lo reconoce en el libro. Con respecto a su papel en Burisma, que estuvo en el corazón del primer juicio político del presidente Trump, escribe: «No hice nada poco ético y nunca me han acusado de irregularidades. En nuestro entorno político actual, no creo que hubiera habido ninguna diferencia si tomara o no ese puesto. Me atacarían de todos modos. Lo que sí creo, en este clima actual, es que no importaría lo que hice o no hice. Los ataques no estaban destinados a mí. Ellos estaban destinados a herir a mi padre». Aún así, dice, en retrospectiva, por razones ópticas, no volvería a tomar un asiento de la junta.

Pérdidas personales, instintos pastorales y el rosario de su hijo: lo que define a Joe Biden

Aquí está Hunter

Hunter apareció en «CBS Sunday Morning», luego en «CBS This Morning» del lunes y en «Morning Edition» de NPR. También grabó una entrevista en profundidad para el podcast de Marc Maron. Maron dijo en su introducción que veía a Hunter como «un chivo expiatorio de la prensa de derecha» y no estaba muy interesado en hablar con él. Pero luego leyó el libro y se preguntó cómo es ser caricaturizado y demonizado: «¿Cómo puede un humano, y mucho menos un drogadicto que trata de mantenerse limpio, lidiar con eso?».

A finales de esta semana, Hunter estará en la BBC y en «Jimmy Kimmel Live», pero parece estar evitando espacios más abiertamente políticos y partidistas. Fox habla de él prácticamente cada hora, pero no hay noticias de una entrevista sobre el libro de Hunter en Fox, ni creo que la habrá.

Después de las entrevistas de CBS, «Beautiful Things» entró en el top 10 de la lista de los más vendidos de Amazon.

Brillando una luz

Hunter le dijo a Scott Simon de NPR que «realmente la razón por la que escribí el libro» es que «les dará esperanza a algunas personas. Dales algo de esperanza de que no tienen que permanecer encerrados en esa prisión. Y no me refiero solo a las personas que están atrapadas en el fondo del pozo como yo, sino a las personas que están en la parte superior de ese pozo y se dan cuenta de que, a menos que bajemos con la linterna, él nunca encontrará la salida. . Pero ese es un viaje oscuro y peligroso para ellos. Y lo fue para mi familia. Pero su luz nunca dejó de buscarme. Nunca un momento, nunca un momento en el que no estaban tratando de salvarme «.