Pagos de estímulo adicionales están en camino para quienes perdieron su trabajo el año pasado en EE.UU.

(CNN) –– El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar lo que llama pago «adicional» a las personas a quienes se les debía un mayor cheque de estímulo del que recibieron inicialmente, debido a sus ingresos reales durante 2020.

Los pagos originales se basaron en las declaraciones de impuestos de 2018 o 2019. Eso significa que las personas que tuvieron ingresos menores en 2020 se les podría deber más dinero. Una vez que presenten su declaración de impuestos de 2020, en la que se compruebe un monto más bajo de ganancias, el IRS enviará automáticamente un pago adicional a estas personas.

Por otro lado, las familias que tuvieron hijos en 2020 también podrían ser elegibles para pagos adicionales por dependientes.

Hasta la semana pasada, el gobierno había enviado 130 millones de pagos de estímulo a quienes califican para la tercera ronda de cheques. Justamente, la medida que el Congreso aprobó en marzo pasado.

¿Quiénes recibirán un pago de estímulo?

Los nuevos pagos tienen un valor de hasta 1.400 dólares por persona y se espera que lleguen al 85% de los hogares, según la Casa Blanca. Las familias recibirán 1.400 dólares adicionales por dependiente. De manera que una pareja con dos hijos podría recibir hasta 5.600 dólares. A diferencia de las rondas anteriores, las familias ahora recibirán el dinero adicional para los dependientes adultos mayores de 17 años.

El monto total irá a personas que perciben menos de 75.000 dólares en su ingreso bruto ajustado, jefes de familia (como padres solteros) que ganan menos de 112.500 dólares y parejas casadas que ganan menos de 150.000 dólares. Sin embargo, los pagos se eliminan gradualmente a medida que aumentan las ganancias.

Esta vez, los legisladores redujeron la extensión de los pagos. De modo que no todos los que anteriormente recibieron un pago de estímulo lo volverán a obtener ahora. De hecho, excluye a las personas que ganan al menos 80.000 dólares al año de ingreso bruto ajustado, los jefes de hogar que ganan al menos 120.000 dólares y las parejas casadas que ganan al menos 160.000 dólares, independientemente de cuántos hijos tengan.

¿En qué año se basan los límites de ingresos?

Los nuevos umbrales de ingresos se basarán en la declaración de impuestos más reciente de un contribuyente. Si una persona ya había presentado la declaración de 2020 para cuando se envíe el pago y se procese, el IRS basará la elegibilidad en su ingreso bruto ajustado de 2020. De lo contrario, se basará en la declaración de 2019. También en la información registrada en un portal en línea creado el año pasado para quienes no suelen presentar declaraciones de impuestos.

Ahora bien, si tu ingreso de 2019 fue menor que en en 2020, no deberás devolver ningún dinero. Pero, si tus ingresos cayeron en 2020, presentar tu declaración de impuestos ahora, antes de que se realicen los pagos, puede significar que obtendrás un cheque mayor.

¿Quiénes siguen esperando por los pagos de estímulo?

Es posible que muchos beneficiarios del Seguro Social de bajos ingresos aún estén esperando que el efectivo llegue a sus cuentas.

Aquellos que no tienen una declaración de impuestos de 2019 o 2020 archivada ––generalmente porque sus ingresos son menores al umbral para presentarla–– recibirán el dinero automáticamente. Sin embargo, los pagos empezaron a llegar a esas personas apenas este fin de semana. Se espera que muchos de esos pagos electrónicos lleguen a las cuentas el 7 de abril. La demora afecta a quienes reciben beneficios del Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario o de la Junta de Jubilación Ferroviaria.

Las personas que reciben pensiones de Asuntos de Veteranos y no tienen una declaración de impuestos reciente en el archivo también están esperando sus pagos de estímulo. La semana pasada, el IRS dijo que continuaba revisando los datos recibidos para los beneficiarios veteranos. En ese sentido, informó que esos pagos podrían desembolsarse a mediados de abril.

Otros hogares que son elegibles para la nueva ronda de pagos pero que no han presentado una declaración de impuestos de 2020 o 2019 y no usaron el portal en línea del IRS para no declarantes el año pasado también podrían estar esperando su pago de estímulo. La agencia alienta a quienes presenten una declaración de impuestos de 2020 lo antes posible para recibir su pago.