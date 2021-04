Prueba de PCR confirma que el presidente de Argentina tiene covid-19

Noticias CNN

(CNN Español) — La Unidad Médica Presidencial de la Presidencia de Argentina informó este sábado mediante un comunicado que la prueba PCR que se le realizó a Alberto Fernández dio positivo, confirmando el resultado previo de antígeno como positivo al coronavirus.

Las autoridades indicaron que el mandatario se encuentra «estable, asintomático, con parámetros dentro de los rangos normales».

Alberto Fernández anunció este viernes en su cuenta de Twitter que dio positivo a una prueba de antígeno de covid-19.

Fernández dijo que luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 grados Celsius y un leve dolor de cabeza se realizó un test de antígeno cuyo resultado fue positivo.

El mandatario aseguró que se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo.

— Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Fernandez agregó: “Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”.

Fernández también informó que ha contactado a las personas con las que estuvo reunido en las últimas 48 horas para evaluar si constituyen un contacto estrecho, para que procedan a aislarse.