Las reflexiones de «El Puma» Rodríguez en entrevista con Don Francisco: «Dios me dio otra oportunidad»

(CNN Español) — Don Francisco vuelve a la televisión internacional con una producción 100% virtual en CNN y un invitado de lujo: José Luis Rodríguez, «El Puma». En la entrevista exclusiva, el artista venezolano cuenta cómo fue el proceso para volver a cantar tras la delicada cirugía de trasplante de pulmones a la que se sometió.

En esta emotiva conversación para el primer programa de Don Francisco: reflexiones 2021, el cantante dice que, después de tres años de la cirugía que le dio una segunda oportunidad de vida, lo que más quiere es conocer a la familia que cumplió el deseo de su donante y permitió que, al igual que sucedió con «El Puma«, otras personas puedan alargar sus vidas.

Esto es parte de lo más destacado de la entrevista, unas reflexiones de dos amigos que se conocieron en la década de los 70 y que ahora celebran esta nueva vida del cantante venezolano.

Don Francisco explora la nueva vida de «El Puma» después del trasplante

Don Francisco: ¿Qué ha significado para ti esta cuarentena este año?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Yo diría que más de un año. En mi caso, porque antes de la operación estuve encerrado con exámenes y con cosas, esperando los pulmones que me prestarían… después de la operación, también como un año aquí recluido y en esta cuarentena otro año. O sea que tengo un máster en cuarentenas. Así mira, nos hemos dado cuenta de que que no hace falta tener tanta ropa, que te utilizas casi un par de ellas durante te quitas una y te pones la otra porque te la daban igual y la agarras la que está arriba nada más. Entonces ropa, no mucho… alimento, si… televisión, por supuesto. El escape es la evasión de… aislarse de la realidad, pero informarse también a través de la televisión y reflexionar muchísimo, muchísimo. Yo he tenido bastantes meditaciones y cuál es el propósito de estar acá, de transitar con un cuerpo. Y la verdad es que, si hay propósito para transitar por acá y poder, o sea servir de alguna u otra forma con la palabra, con la música, con algún consejo, con la experiencia, conectar a otros que están esperando órganos, que quieren un trasplante, que están luchando por su vida, conectarlo con la persona de con el doctor adecuado. Todo eso me hace sentir pues, útil a la sociedad.

Don Francisco: Sé que escribiste el libro Para qué vivir y lo escribiste después de recibir este trasplante. Yo tengo que contar un poco de historia porque yo te conozco bastante también en lo personal y estuve contigo con un tremendo tanque de oxígeno cuando prácticamente ya no podías respirar y yo me di cuenta que tú venías a este lugar a despedirte, a decir, como adiós. Pero yo siempre tuve confianza de que eso no iba a ocurrir. A tal punto que hice una entrevista tuya cuando estabas en muy malas condiciones y nunca la mostré en ninguna parte, salvo cuando después ya te pude entrevistar de nuevo después del trasplante. ¿Qué sentías tú en ese momento cuando la vida se te iba?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Fíjate que yo quiero reconocer ante toda la gente, el público que nos está viendo, la insistencia tuya de grabar un programa y aguantarlo. No, no pasarlo. Aunque tus productores te decían que hay que sacarlo al aire, tú decías que no, ese gallo va a volver. Tuviste una fe impresionante de que yo volvería de la propia muerte. Entonces esperaste pacientemente y después hiciste después de la operación, ese otro programa de entrevistas eso fue realmente una un espaldarazo a mi fe. Tú a veces dices que eres agnóstico, pero yo creo que tienes una fe impresionante, me lo demostraste esperando el momento adecuado para poder hacer las dos. Entrevistas, pasarla con los viejos pulmones y con los nuevos pulmones.

Don Francisco: Había momentos en que todo que estábamos al lado tuyo en una mesa nos deteníamos porque sentíamos que la respiración te faltaba. ¿Qué sentías tú en ese momento?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Bueno, en ese momento, la última vez que fui a tu casa me dejaste en esos hermosos shabbat que tú haces… pues yo sentí como si era mi última noche con ustedes y me despedí, pero con un nudo en la garganta. Porque lo que encuentro más difícil, mi querido Mario, es que el desapego, cómo aflojar todo, desapegarse de mujer, de hijos, de cosas materiales, de amigos, de tu profesión, de tantas cosas y de desapegarte del cuerpo, también somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces yo estaba en ese propósito como ya despegándome mentalmente y espiritualmente por si acaso ya me tenía que ir. Pero Dios fue generoso conmigo y me regaló un tiempo más, me dio otra oportunidad. Por eso el libro, Para qué vivir Porque me dice la pregunta que se hace todo el mundo cómo, ¿cuándo, dónde? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué me salvó Dios? ¿Para qué me un rato más?

Don Francisco: ¿Para qué?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Para reflexionar, dar el amor que que no tuve tiempo de dar besos, que por viajar tanto no pude dar tampoco consejos, caricias, conversaciones con amistades, con gente del público. O sea que me faltaban cosas y todo, me faltan cosas que son, me las reservo. Pero esas cosas, si Dios me permite, pues estoy realizando las con esta pausa de esta pandemia, pues el mundo a la tierra va a seguir girando alrededor del sol, o sea que vamos a seguir cumpliendo nuestras metas.

Don Francisco: Ahora, cuando te veo después de la operación, la recuperación es difícil. Noto que apenas hablabas, pero día a día vas cambiando. ¿Qué sientes tú cuando despiertas de esta operación? ¿Cuándo ya tienes pulmones nuevos?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Mi querido Mario, cuando desperté y sentí que no necesitaba el oxígeno, fue una cosa tan maravillosa. Aunque estaba entubado, yo sentí algo… el ser humano puede estar sin tomar agua, con 3 o 4 días sin comer, ayuno de 21 días o lo que sea, pero sin respirar ni un minuto, porque el oxígeno es el aliento de vida. Entonces poder yo respirar sin ese aparato ya pues me sentí libre a pesar de que estaba atado en una cama, estaba en estaba con entubado y solamente abrí los ojos y di gracias a Dios porque estaba respirando sin el oxígeno auxiliar, eso es maravilloso, eso es volver a vivir, eso es dar gracias a Dios. Eso es un milagro que a mi edad pues se tomarán el riesgo ese equipo de médicos, pues pensando que me podía quedar ahí en el quirófano, pues tomaron el riesgo a mi edad y Dios me consiguió el milagro.

Don Francisco: ¿Y pensaste tú alguna vez que podrías volver a cantar?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Eso sí lo sentía como lejos y era difícil, apenas podía articular sacar la voz, era una voz muy delgadita y eso sí me costó muchísimo empezar de cero. Es como aprender a caminar otra vez, como aprender a hablar otra vez. Yo sé que el Dr. Brozzi no nos va a decir quién es el donante, si es mujer o ese hombre, si es joven, si es adulto. Pero realmente estoy seguro de que no era cantante porque me costó muchísimo volver a encauzar un poco más o menos la voz.

Cirujano de «El Puma»: La recuperación de José Luis Rodríguez después del trasplante nos sorprendió

El Dr. Nicolás Brozzi, cirujano que operó a José Luis Rodríguez «El Puma», habló con Don Francisco sobre el doble trasplante de pulmón que se realizó el cantante en 2017. El especialista detalla cómo se sorprendieron los médicos con la pronta recuperación del también actor, empresario y productor.

Don Francisco: Digo que es José Luis es la única persona en el mundo que canta con pulmones ajenos, que es un cantante profesional. A esa edad no me atrevo a darle estadística, porque a lo mejor en otra parte del mundo donde yo no he llegado o hay otra persona, pero, pero deben ser muy pocas en el mundo.

Dr. Nicholas Brozzi: Es así ¿eh? Le puedo decir que en menos de cinco que yo conozco en persona son tres. Nadie que ha vuelto a cantar profesionalmente como José Luis.

El famoso que visitó a «El Puma»

Don Francisco: Mucha gente te visitó. Mucha gente te habló. No sé si te puedo hacer esta pregunta, pero te lo hago. Me dijeron que… en algún momento en que estaba bastante mala en el hospital. Un cantante muy conocido, de manera muy privada, se acercó a tu cama. Luis Miguel, solamente para darte la mano y un apretón en tu mano.

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Pero primero se acercó Ricardo. Ricardo Montaner y Marlene fueron los primeros al cuarto día. Ellos estaban sentado y me sorprendieron. Pero esa visita sorpresa que me alegró muchísimo al espíritu porque quería conversar con él hace como 20 años y no se había podido. Y este. Esta persona, este muchacho gentil, se arropó de una sencillez extraordinaria, la humildad extraordinaria. También fue. Me encontró en ese hospital. Y fue solo con un chofer solamente. Y pudimos conversar. Pudimos tomarnos de la mano y conversamos lo que hace tiempo. Años. Yo quería conversar con él y Dios me regaló ese privilegio de poder realizar esa conversación.

El regreso a los escenarios de «El Puma»

Don Francisco: Para el artista el aplauso es lo más importante. ¿Qué sentiste, José Luis, cuando te reencontrase con el aplauso? La primera vez que cantas en público con otros pulmones, sientes que la gente te aplaude y corea tus canciones. ¿Cuál es tu sentimiento en ese momento en el escenario?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Hermano querido, tenía tantas dudas. Tenía temor. Tenía tantas preguntas. Pero en el escenario es como mágico. Cuando pones el pie en el escenario, aunque estés cansado, algo te revive. Algo es una adrenalina inusual que uno recibe del público o de la gente, de lo que pasa. Las luces, la música, todo, todo. Es un componente para que tú disfrutes ese momento realmente.

Don Francisco: ¿Donde cantas por primera vez frente al público, en qué lugar?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Creo que fue aquí en Miami. Mayo 16 del 2017. No, no 2018.

Don Francisco: Y estás en el camarín. Estás a punto de salir. ¿Te arreglaste? ¿Te pusiste el esmoquin? ¿Te pusiste la camisa? Esto. ¿Qué sientes en ese momento que vas entrando? ¿Vas con miedo? ¿Vas con preocupación?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Te repito: dudas, emoción, miedo e inseguridad. Muchas cosas juntas, cosa que no me sucedía cuando uno estaba lleno de facultades. Y estás seguro de voz, de tu personalidad, ¿de tu fuerza física también de lo que le vas a dar a la gente? Pues a mí me preguntaban hace tiempo, cuando yo por ahí por Latinoamérica de las ruedas de prensa, que qué es lo que estaba aportando uno yo a la sociedad y digo mira hermano, yo creo que tú le quitas a un país el deporte, la música y el arte. Hay suicidio colectivo, tú le quitas un país futbolero, el partido de fútbol y ahí suicidios colectivos. Somos válvulas de escape para la sociedad nuestra. La gente se escapa mucho, se evade, se emociona y transita por caminos maravillosos a través de la música y a través del arte y a través del deporte, por supuesto.

Don Francisco: ¿Y cuándo sientes ese aplauso? ¿Ese primer aplauso de los pulmones nuevos?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Maravilloso, maravilloso, inexplicable. Es como si uno fuera otra persona, porque ese viejo hombre con los viejos pulmones ya no fue. Sino que esta otra persona es algo tan, tan raro, Mario, que uno siente que tiene unos pulmones prestados, que fuera otra persona, entonces hubiera confusión mental. Ahí serán los pulmones de esa persona que está en quién quien actúa realmente. Entonces mentalmente tiene que poner los pies sobre la tierra y decir bueno, soy yo, José Luis Rodríguez, el puma que va a servir a la gente con, con, con la emoción, con la canción y llevarlo por diferentes estados emocionales.

El mensaje para la familia del donante y la invitación de Don Francisco

El Puma dice querer conocer a la familia del donante de sus pulmones 1:55

Don Francisco: Ahora José Luis, me imagino que tú no sabes quién donó esos pulmones, pero me imagino que los parientes saben que tú cantas con esos pulmones. Quizás tú quisieras decirle algo a esa familia, a esos parientes, a esos cercanos de esos pulmones con los que tú hoy día cantas y respiras.

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Primero, la persona que se fue, que autorizó que su órgano sea pues vía para alargar la vida de otra persona, por supuesto, encajo en esa persona y decirle a sus familiares si a lo mejor saben que soy yo el que tiene los órganos o los pulmones de no sé, o de su hija, o de su hijo, de su esposo, no sé —eso lo sabe el doctor Brozzi y el equipo de médicos—. Yo quisiera saberlo. Ya llevo tres años de haber sido trasplantado y muero por las ganas de conocer a estas personas que dieron el sí, porque la persona que se va el cuerpo puede autorizar sus órganos para ser donante. Pero si la familia dice que no, pues esa persona fallece. Y gracias a Dios que esa familia dijo que sí para que yo estuviese conversando con usted.

Don Francisco: ¿Qué te gustaría decirle a esa familia?

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Qué les agradezco infinitamente que hayan dicho que sí a esos, a esos pulmones para yo poder seguir viendo. Y creo que ese mismo donante le alargó la vida a otras personas más. Pero si Dios me permite, algún día le daré las gracias personalmente y va a ser un momento muy, muy emotivo para mí. No sé si para ellos o que acercarlos a mi pecho para que sientan la respiración de ese ser querido que está dentro de mí. Esto parece cosa de locos, ¿no? Pero es realmente tengo unos pulmones prestados porque alguien de una familia accedió a que yo siguiera viviendo.

Don Francisco: Me pareció tan importante que este programa lo dediquemos a promover el que la gente se haga donante en aquellos lugares donde espontáneamente no se puede ser donante, donde hay que dar la autorización para donar. Hay una nueva oportunidad y yo creo que la gente que está en su casa en este momento está pensando también para mí esta es una nueva oportunidad. Este es el primer programa que hago recién cumplidos mis 80 años. Es una nueva oportunidad para mí el poder dirigirme a la gente, el poder comunicarme con la gente, el poder hablar con el doctor, el poder entregarle esta información a la gente. Para mí es muy importante.

Dr. Nicholas Brozzi: Bueno, gracias por la oportunidad de participar y de colaborar. Quisiera agregar a lo que comentaban, este es verdad, la importancia de donar y como José Luis bien dice, las familias que evidentemente en el dolor que implica perder un ser querido y encontrar la grandeza de espíritu de llevar esta oportunidad de vida a otras personas que en ese momento no conocen es extraordinario. Es un acto de grandeza, de espíritu extraordinaria y en muchas oportunidades vemos que ayuda a de alguna manera superar el dolor de perder ese ser querido que se va.

Don Francisco: José Luis, quisiera preguntarte de tus sueños pendiente. ¿Qué es lo que pretendes de aquí en adelante? ¿Cuál sería tu sueño? Como dice el doctor argentino, ¿cuál sería el sueño del pibe? El gran sueño, el que tú quisieras cumplir en este momento, de aquí en adelante.

José Luis Rodríguez, «El Puma»: Terminar la gran carrera de la vida. Habiendo cumplido con las personas que yo deba algo o de palabra, de sentimiento, de amor, de cualquier otra cosa, no quiero tener deudas con nadie. De verdad. Irme tranquilo, en paz con mi espíritu, con mi alma y soñar que esto va a pasar. Que la Tierra fue creada para ser habitada. Pero hay cosas que van a seguir sucediendo porque creemos en eso. De lo que viene, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir realmente con la tierra y el ser humano. Pues seguir viviendo hasta donde Dios me tenga previsto y estar preparado físicamente, mentalmente y espiritualmente para despegar.

Don Francisco: Doctor, ¿cuál es su sueño pendiente?

Dr. Nicholas Brozzi: Mire, uno tiene la fortuna de poder realizarse, es lo que uno eligió y eso en estos días es casi un privilegio. A Dios, gracias. Dios me ha dado una hermosa familia, hermosa esposa e hijos. Más que continuar ayudando a la gente que por ahí, a los pacientes que por ahí fue, la vocación es realmente este. Y ver que se genere muchas oportunidades para. Para las nuevas generaciones que vienen. Que se empieza a poner un poquito más de sentido en este mundo loco.

Don Francisco: Claro. Bueno, yo también tengo un sueño pendiente ahora. Y qué es hacer estos 10 programas aquí en CNN y poder convocar a todos mis amigos, conocidos, grandes profesionales para reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre lo que estamos viviendo en esta pandemia. Así que les agradezco el que hayan estado conmigo en este primer programa. Muchas gracias, José Luis. Gracias también Dr. Nicolás Brozzi.