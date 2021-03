Zara Tindall, nieta de la reina Isabel II, da a luz en el piso del baño de su casa

Noticias CNN

(CNN) — La reina Isabel II de Gran Bretaña tiene un nuevo bisnieto, después de que su nieta mayor, Zara Tindall, diera a luz en su casa el domingo por la noche.

Su esposo, Mike Tindall, quien ha sido capitán de la selección inglesa de rugby, anunció el nacimiento durante un episodio de su podcast, «The Good, The Bad and The Rugby», publicado el miércoles.

El bebé nació en el piso del baño de su casa en Gloucestershire, suroeste de Inglaterra, alrededor de las 6 p.m.»Llegó muy rápido», dijo Tindall.

«Fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, entrar al baño, dejar la colchoneta en el suelo, poner toallas y agarrarse», dijo Tindall.

Zara Tindall es la hija de la princesa Ana, la segunda hija de la reina, y prima hermana de los príncipes William y Harry. Su bebé es el décimo bisnieto de la reina y el vigésimo segundo en la línea de sucesión al trono.

El bebé, llamado Lucas Philip, pesó 8 libras 4 onzas al nacer, es decir 3 kilos 750 gramos, dijo a CNN un portavoz de la pareja.

Las otras dos hijas de la pareja, Mia Grace y Lena Elizabeth, no estaban en la casa el domingo para el recién llegado, pero lo han visto desde entonces y están «en la luna», dijo Mike Tindall.

La comadrona, que se suponía que iba a recibirlos en el hospital, llegó rápidamente al lugar porque no estaba lejos, y llegó un segundo después de que «salió la cabeza», agregó Tindall.

Zara se siente saludable, dijo, y ha estado de paseo con el bebé.

«Ella era una guerrera, como siempre, siempre lo son», dijo Tindall. «Nunca podemos juzgar a una mujer en términos de lo que tiene que pasar al dar a luz».

Dijo que había ventajas en dar a luz en casa. Después de la llegada de Lucas, Tindall vio un viejo partido de rugby y un poco de golf con su nuevo hijo.

Zara Tindall es una jinete consumada que ganó una medalla de plata en un evento por equipos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Conoció al que sería su esposo durante la Copa Mundial de Rugby 2003 cuando él jugaba para Inglaterra. La pareja se casó en Edimburgo en 2011.

Amy Cassidy de CNN contribuyó a este informe.