(CNN) — Jennifer López y Alex Rodríguez se separaron.

La pareja se separó «hace unas semanas», dijo a CNN el viernes una fuente cercana a la pareja.

«No parece que vayan a volver a estar juntos», dijo la fuente, y agregó que Rodríguez ha estado socializando en las últimas semanas sin López, quien generalmente está a su lado.

CNN se ha comunicado con los representantes de López y Rodríguez para obtener comentarios.

Los dos fueron fotografiados juntos el mes pasado en República Dominicana, donde López se encuentra filmando una película. Rodríguez publicó una foto de sí mismo en un bote el viernes.

1 de 9

| Jennifer López y Alex Rodríguez se separaron “hace unas semanas”, confirmó a CNN una fuente cercana a la pareja el 12 de marzo. (Crédito: Ari Perilstein/Getty Images para Niche lmport Co.)

2 de 9

| “No parece que vayan a volver a estar juntos”, dijo la fuente, y agregó que Rodríguez ha estado socializando en las últimas semanas sin López, quien generalmente está a su lado. (Crédito: Dia Dipasupil/Getty Images)

3 de 9

| JLo y A-Rod asistieron juntos a la toma de posesión de Joe Biden en enero de 2021, evento en el que López cantó. En la imagen se les ve compartiendo un beso. También fueron fotografiados juntos en febrero en República Dominicana, donde López filma una película. (Crédito: Caroline Brehman-Pool/Getty Images)

4 de 9

| Jennifer López y Alex Rodríguez se comprometieron hace más de dos años en las Bahamas. A-Rod le pidió matrimonio a JLo el 9 de marzo de 2019. En ese entonces, los dos publicaron en sus cuentas de Instagram una imagen de la mano de López con el anillo de compromiso. (Crédito: Alex Rodriguez/Instagram)

5 de 9

| La pareja llevaba cerca de dos años de relación cuando se comprometieron en 2019. (Crédito: Andrew Toth/Getty Images for TAO Group)

6 de 9

| Meses antes de su compromiso, A-Rod compartió la foto de un cartel que López firmó para él hace más de 20 años, cuando ella ya era toda una celebridad. (Crédito: Christian Petersen/Getty Images)

7 de 9

| Las publicaciones más recientes de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez en redes sociales no se han referido a la ruptura. Ni tampoco se han mencionado el uno al otro. (Crédito: Chris Delmas / AFP) (Photo by CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images)

8 de 9

| Rodríguez publicó una foto de sí mismo en un bote el 12 de marzo, día en que se conoció la noticia. «No se ocupen de mí, sólo voy a tomar una sail-fe«, escribió. «¿Cuáles son tus planes para el fin de semana?». (Crédito: Andrew Toth/Getty Images for TAO Group)

9 de 9

| Días antes, López publicó un montaje de video en el que se reía y escribió: «Encuentra una buena razón para reír hoy». (Crédito: Jamie McCarthy/Getty Images)

El jueves, López publicó un montaje de video en el que se reía y escribía: «Encuentra una buena razón para reír hoy».

Rodríguez le pidió matrimonio a López en las Bahamas en marzo de 2019 después de una relación de dos años.