Dos mujeres enfrentan cargos por presuntamente acosar a un conductor de Uber que les pidió usar mascarilla

(CNN Business) — Cuando Subhakar Khadka emigró a California hace siete años, tenía la mirada puesta en una vida simple con metas simples: ganarse la vida para que su familia en Nepal pueda unirse a él en Estados Unidos.

Pero para hacer realidad su sueño, se convirtió en conductor de Uber y tuvo que lidiar con algunas situaciones difíciles, le dijo a CNN.

Khadka, de 32 años, compartió recientemente un video de la cámara del tablero del auto —de 42 segundos— de una confrontación que tuvo con tres clientas dentro de su automóvil. Dijo que la disputa comenzó por la negativa de las mujeres a usar máscaras faciales.

La policía de San Francisco identificó a dos de las tres mujeres en el automóvil como Arna Kimiai, de 24 años, y Malaysia King, de 24.

King ha sido identificada como la mujer con un traje rojo que se ve en el extremo izquierdo del video, mientras que Kimiai ha sido identificada como la mujer en el extremo derecho, directamente detrás de Khadka en el video, dijo Adam Lobsinger, agente de información pública del Departamento de Policía de San Francisco, le dijo a CNN.

En el video, la mujer identificada como Kimiai se quita la mascarilla, le quita la mascarilla de la cara a Khadka, tose en su dirección e intenta quitarle el teléfono celular. Mientras tanto, la mujer identificada como King, vista con su máscara debajo del rostro, anuncia que tiene el coronavirus.

Agentes de policía del Departamento de Policía de Las Vegas detuvieron a King el jueves por agresión con un químico cáustico, asalto y agresión, conspiración y violación del código de salud y seguridad, según un comunicado del Departamento de Policía de San Francisco.

Kimiai «permanece pendiente (de custodia) en este momento, pero comunicó a través de su asesor legal a última hora de la tarde al Departamento de Policía de San Francisco su intención de entregarse pronto», dijo la declaración policial el jueves.

El Departamento de Policía de San Francisco dijo que las caricaturas contra Kimiai se harían públicas cuando sea detenida o se entregue.

CNN ha hecho repetidos esfuerzos para comunicarse con King y Kimiai para obtener comentarios y no ha recibido respuesta. CNN también ha intentado comunicarse con el abogado de Kimiai. No está claro si King tiene un abogado en este momento.

Mira el video (en inglés):

Las sospechosas de la agresión en el Uber huyeron del lugar

Khadka dice que recogió a las tres mujeres en San Francisco el domingo 7 de marzo alrededor de las 12:45 p.m. Pronto notó que una de las pasajeras no llevaba una mascarilla, por lo que detuvo el viaje unos minutos después, según el agente Robert Rueca del Departamento de Policía de San Francisco. Khadka le dijo a CNN que detuvo el automóvil para permitir que la pasajero sin máscara ingresara a una estación de servicio y comprara una máscara, lo cual hizo.

Pero Khadka dijo que en ese momento se había cansado del comportamiento de burla de las pasajeras. Cuando la mujer regresó al automóvil desde la estación de servicio, les dijo a las pasajeras que estaba terminando el viaje, que se iba a casa. Ese anuncio, dijo, enfureció más a las pasajeras.

En el video, se puede ver que la mujer identificada como Kimiai sentada directamente detrás de Khadka, se quita la máscara y tose en su dirección.

«A la m**** la máscara», dice. Mientras tanto, se puede escuchar a la mujer vestida de rojo, identificada como King, diciendo: «Y yo tengo corona», mientras se baja la máscara hasta la barbilla.

Inmediatamente después, la mujer detrás de Khadka alcanza el asiento delantero del automóvil e intenta agarrar el teléfono celular de Khadka.

Khadka es capaz de recuperarlo y dice: «No toques mi propiedad».

En un comunicado a CNN, Uber dijo: «En este caso, hemos prohibido (el uso del servicio) a las tres pasajeras y nos hemos puesto en contacto con el Sr. Khadka para ofrecer nuestro apoyo».

En mayo, Uber comenzó a exigir a los conductores que se tomaran selfis en la aplicación para verificar que llevaran una máscara o un protector facial antes de recoger a los pasajeros.

Los pasajeros también deben confirmar que están usando una máscara o una cubierta facial antes de llamar a un automóvil. Pero no hay un requisito de selfi para los pasajeros como para los conductores. Uber confía en que los conductores y los pasajeros se hagan responsables mutuamente.

Las disputas sobre máscaras han culminado en violentos enfrentamientos durante la pandemia.

«Los crímenes violentos contra los estadounidenses de origen asiático están aumentando, y es repugnante cómo la gente piensa que está bien tratar a otra persona así», dijo Khadka. «Tengo tantos amigos que han trabajado en tiendas, estaciones de servicio, en este negocio de servicio al cliente y la mayoría de ellos me cuentan las mismas historias».

«Creo que la forma en que hablo, la forma en que me veo, juega un papel importante aquí», dijo.

En el video, se puede ver a la mujer identificada como Kimiai quitándose la mascarilla, rasgando una de las cuerdas que sujetan la mascarilla en su lugar, haciéndola inservible.

«Ahora estás a punto de recibir una paliza», dice la mujer identificada como King.

El enfrentamiento duró unos 15 minutos, según Khadka.

No está claro qué sucedió antes o después del clip de 42 segundos. Khadka dijo que su cámara registra solo cuando su automóvil está en marcha, y hubo momentos que no se registraron porque estaba estacionado y se negó a conducir hasta que todas las mujeres estuvieron enmascaradas. El clip es solo una parte del video que Khadka le ha dado al Departamento de Policía de San Francisco.

Finalmente, las mujeres salieron del auto de Khadka, dijo. Pero una persona «metió la mano en una ventana abierta y roció lo que se cree que es gas pimienta en el vehículo y hacia el conductor», según el oficial Rueca. No está claro quién hizo esto y este momento no está capturado en el videoclip de 42 segundos.

Las sospechosas huyeron de la escena, según un informe policial, y aunque se ha realizado un arresto, el Departamento de Policía de San Francisco dijo que todavía está investigando el incidente.

«Nos alegra saber que la Sra. Kimiai tiene la intención de hacer lo correcto y entregarse a la agencia policial más cercana, y esperamos que suceda de inmediato», dijo la teniente Tracy McCray en un comunicado policial. «El comportamiento capturado en video en este incidente mostró un indiferente desprecio por la seguridad y el bienestar de un trabajador de servicios esenciales en medio de una pandemia mortal. Nos tomamos esta conducta muy en serio en San Francisco, y estamos comprometidos a garantizar que se haga justicia se hace en este caso».

‘Necesitamos justicia’

Tras el enfrentamiento, Khadka se acercó a Uber para informar del incidente de agresión.

«El comportamiento que se ve en el video es espantoso», dijo un portavoz de Uber. «Como resultado, la usuaria ya no tiene acceso a Uber. Nuestra política es clara: sin máscara, sin respeto, sin transporte».

Después de documentar el incidente con las autoridades y Uber, Khadka dijo que se dio cuenta de que su automóvil no se podía conducir.

«Cualquiera que entre y ponga la mano en el área del auto y de alguna manera se limpie la nariz, la boca o los ojos, eso lo lastimará», dijo, refiriéndose al spray de pimienta.

Khadka dijo que le pidió a Uber que lo ayudara a pagar el costo de limpiar su automóvil y que la compañía le pagó US$ 370. Uber dijo que le dio a Khadka US$ 250 y otro apoyo financiero, y que depende del conductor revelar cuánto le dio la compañía.

Después de limpiar su coche, Khadka volvió a las vías.

«Nadie quiere salir el domingo y trabajar, pero ya lo estaba haciendo», dijo. «Así que intenté trabajar, hice un par de paseos y no sentí que estaba bien, en todos mis sentidos, estaba pensando en otra cosa y conduciendo y eso no es seguro en absoluto, así que me fui a casa».

Khadka dijo que no ha vuelto a las vías desde la agresión del domingo pasado.

Cuando el video comenzó a circular en línea, Khadka quería compartir lo que sucedió con su familia en Nepal.

«Son familia, se preocupan mucho», dijo. «Así que los llamé y les dije: ‘Hay un video que está saliendo, por favor no se asusten, es solo por una causa social, necesitamos justicia’».

«La pandemia nos ha golpeado de la misma manera, en todo el mundo, es lo mismo en Nepal», dijo. «La vida está volviendo a la normalidad allí, así que ha sido un momento difícil para mí, pero tengo que trabajar».

Khadka dijo que compartió el video para ayudar a la policía a identificar a las sospechosas.

«Una vez que sean identificadas, una vez que estén bajo custodia policial, avanzaremos por justicia y eso es todo, eso es lo que quería», dijo.

Crearon una cuenta de recaudación en GoFundMe a nombre de Khadka.