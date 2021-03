Elon Musk ganó US$ 25.000 millones en un solo día

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Elon Musk perdió decenas de miles de millones de dólares la semana pasada. Pero lo recuperó casi todo en un solo día, este martes, luego de un repunte del 20% en las acciones de Tesla.

Musk agregó US$ 25.000 millones a su patrimonio neto ayer, elevando su fortuna total a US$ 174.000 millones según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Es un cambio radical con respecto a la semana pasada, cuando perdió 27.000 millones de dólares tras una venta masiva de acciones tecnológicas.

Su patrimonio neto se mantuvo prácticamente sin cambios el miércoles con las acciones de Tesla solo ligeramente más bajas. Musk posee casi el 18% de las acciones de Tesla.

Musk y Jeff Bezos, el presidente ejecutivo de Amazon, han estado intercambiando lugares en la lista de Bloomberg de las personas más ricas del mundo desde enero. Musk todavía está en segundo lugar, pero a solo US$ 6.000 millones detrás de Bezos. Su patrimonio neto es de US$ 180.000 millones, y el líder de Amazon agregó casi US$ 6.000 millones el martes.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, sigue siendo la tercera persona más rica del planeta. Tiene un valor de US$137.000 millones de dólares.

Tesla presentará un Cybertruck actualizado, dice Elon Musk

Las acciones de Tesla ganaron un 743% en 2020, lo que la impulsó al número 5 en la lista de las empresas más valiosas del mercado de valores. Y la acción continuó subiendo en las primeras semanas de 2021, ganando otro 25% hasta un cierre récord de US$ 883,90 el 26 de enero. La acción ha caído alrededor de un 25% desde entonces.

Incluso si las acciones de Tesla continúan cayendo, Musk aún se volverá mucho más rico en 2021 y más allá.

El CEO de Tesla recibió cuatro subvenciones para comprar 8,4 millones de acciones de Tesla cada una en 2020. Cada una de ellas valía US$ 4.500 millones al precio de cierre del viernes, después de tomar en cuenta el precio de ejercicio de US$ 70 por acción que Musk tendrá que pagar. Musk probablemente recibirá tres subvenciones de opciones adicionales este año, cada una tan grande y lucrativa como las que recibió en 2020.

Elon Musk, Bill Gates y Janet Yellen están haciendo que el bitcoin caiga

Musk no ha ejercido ninguna de sus opciones. Los ejecutivos suelen ejercitarlos cuando vencen o para liberar efectivo. Musk nunca ha vendido acciones de Tesla.

Musk también es el mayor accionista de la empresa privada SpaceX. La empresa completó una nueva ronda de financiación en febrero. Si bien no ha revelado los detalles, numerosos informes publicados dicen que los US$ 850 millones que recaudó aumentaron la valoración de esa empresa en un 60% a US$ 74.000 millones.

— Chris Isidore y David Goldman de CNN Business contribuyeron a este informe.