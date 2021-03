Este 11 de marzo se cumple un año de pandemia: cronología del covid-19

Noticias CNN

(CNN) — Este jueves 11 de marzo se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el misterioso nuevo coronavirus que se estaba propagando desenfrenadamente por el mundo, y que en febrero de 2020 nombró covid-19, era una pandemia.

A continuación, la cronología de la pandemia de covid-19 que, pese a varias vacunas aprobadas y los planes de vacunación avanzando alrededor del globo, un año después, todavía no cesa.

LEE: Síntomas que indican que ya tuviste covid-19: lo que sabemos hasta ahora

31 de diciembre de 2019

Los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la OMS. Durante este periodo, el virus es aún desconocido. Los casos ocurren entre el 12 y el 29 de diciembre, según las autoridades de salud de Wuhan. Durante este período informado, se desconocía el virus. Los casos ocurren entre el 12 y el 29 de diciembre, según el Departamento de Salud de Wuhan.

1 de enero de 2020

Las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de mariscos de Huanan, después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus.

Aquí se habría originado el coronavirus 0:45

5 de enero de 2020

China anuncia que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no corresponden al SARS ni al MERS. En un comunicado, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan dice que se inició una investigación retrospectiva sobre el brote.

7 de enero de 2020

Las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019-nCoV por la OMS.

11 de enero de 2020

La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos, falleció el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz una neumonía severa.

MIRA: Nace el hijo del fallecido médico Li Wenliang, uno de los primeros en alertar sobre el covid-19

12 de enero de 2020

China comparte la secuencia genética del coronavirus para que los países desarrollen kits de diagnóstico.

13 de enero de 2020

Las autoridades de Tailandia reportan un caso de infección del coronavirus. El hombre infectado es un ciudadano chino que había llegado de Wuhan.

16 de enero de 2020

En Japón, las autoridades confirman que un hombre japonés que viajó a Wuhan está infectado con el virus.

17 de enero de 2020

Funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona murió en el país. Estados Unidos responde al brote implementando exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles.

19 de enero de 2020

Se reportan casos en Beijing y Shenzhen, China.

20 de enero de 2020

China reporta 139 casos nuevos de la enfermedad, incluida la muerte de una tercera persona. El mismo día, el primer informe de situación de la OMS confirma casos en Japón, Corea del Sur y Tailandia.

Además, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) anuncian que trabajan en una vacuna contra el coronavirus. «El NIH está en el proceso de dar los primeros pasos hacia el desarrollo de una vacuna», señaló el Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

21 de enero de 2020

Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos.

22 de enero de 2020

Wuhan anuncia que cerrará «temporalmente» sus aeropuertos y estaciones de ferrocarril para los pasajeros que salen de la ciudad, tras la noticia de que el número de muertos por el coronavirus de Wuhan ha aumentado a 17. Las autoridades de China confirman al menos 547 casos en el continente.

23 de enero de 2020

En un comité de emergencia convocado por la OMS, la entidad asegura que el coronavirus de Wuhan aún no constituye una emergencia internacional de salud pública.

También se imponen restricciones de viaje a las ciudades vecinas de Wuhan, impactando a millones de personas.

La Oficina de Cultura y Turismo de Beijing cancela todas las celebraciones a gran escala del Año Nuevo Lunar, en un esfuerzo por contener la creciente propagación del coronavirus de Wuhan.

24 de enero de 2020

Se reportan los primeros casos de coronavirus en Europa. Fueron en Francia.

25 de enero de 2020

El número de casos en el mundo supera los 1.000. Se registran en total 1.287 casos.

26 de enero de 2020

Más de 2.700 casos confirmados en China y 50 en otras partes del mundo. Hay 80 muertos, todos en China.

La Asociación China de Servicios de Viaje informa que se suspenderán todos los tours, incluidos los internacionales.

27 de enero de 2020

Más de 100 personas han muerto en China por el coronavirus.

28 de enero de 2020

El presidente de China, Xi Jinping, se reúne en Beijing con el director general de la OMS, Tedros Adhanom. En el encuentro, Xi y la OMS acuerdan enviar un equipo de expertos internacionales, incluyendo personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), a China para investigar el brote de coronavirus.

Un avión del Departamento de Estado de EE.UU. evacúa a diplomáticos y sus familias de Wuhan.

Videodiario de un evacuado por el coronavirus 8:00

29 de enero de 2020

La Casa Blanca anuncia la creación de un nuevo grupo de trabajo que ayudará a vigilar y contener la propagación del virus y garantizará que los estadounidenses tengan información precisa y actualizada sobre salud y viajes.

Wuhan: residentes con posibles síntomas de coronavirus piden ayuda 4:21

30 de enero de 2020

Estados Unidos confirma el primer contagio del coronavirus transmitido de persona a persona.

Los casos de coronavirus aumentan a más de 9.600, así como el número de muertes que asciende a 170. Hay más de 100 casos en 20 lugares por fuera de China.

La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública.

31 de enero de 2020

La administración de Donald Trump anuncia que negará la entrada a los extranjeros que han viajado a China en los últimos 14 días.

2 de febrero de 2020

Un hombre muere en Filipinas por el coronavirus. Es la primera vez que se reporta una muerte fuera de China continental desde que comenzó el brote de la enfermedad.

3 de febrero de 2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusa al gobierno de Estados Unidos reaccionar inapropiadamente al brote de coronavirus y difundir el miedo al imponer restricciones de viaje.

4 de febrero de 2020

El Ministerio de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess, atracado en la bahía de Yokohama, tienen casos confirmados de coronavirus. La embarcación, que transporta a más de 3.700 personas, es puesta en cuarentena programada para finalizar el 19 de febrero.

5 de febrero de 2020

La cifra global de muertes por coronavirus supera las 500 personas.

6 de febrero de 2020

Se registra la primera muerte por coronavirus en Estados Unidos: una persona en el condado de Santa Clara de California muere de coronavirus, pero el vínculo no se confirma sino hasta el 21 de abril.

7 de febrero de 2020

Li Wenliang, el médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre un virus «similar al SARS» en diciembre de 2019, muere por el coronavirus. Tras la noticia de la muerte de Li, los mensajes «El gobierno de Wuhan le debe una disculpa al Dr. Li Wenliang» y «Queremos libertad de expresión» fueron tendencia en Weibo, la plataforma de China similar a Twitter, Weibo, antes de desaparecer de la plataforma fuertemente censurada.

Muere uno de los primeros doctores que alertó sobre el coronavirus 3:13

8 de febrero de 2020

La embajada de EE.UU. en Beijing confirma que un ciudadano estadounidense de 60 años murió en Wuhan el 6 de febrero, siendo la primera muerte confirmada de un extranjero.

¿Cómo te contagias con el coronavirus? 1:54

10 de febrero de 2020

El presidente Xi inspecciona los esfuerzos por contener el coronavirus de Wuhan en Beijing. Es la primera vez que el mandatario aparece en la primera línea de la lucha contra el brote. El mismo día, un equipo de expertos internacionales de la OMS llega a China para ayudar a contener la transmisión del virus.

El coronavirus ha cobrado la vida de 1.000 personas en todo el mundo, la gran mayoría en China continental.

El crucero The Anthem of the Seas, de Royal Caribbean, zarpa de Bayonne, Nueva Jersey, después de que sospechas por el coronavirus lo mantuvieran atracado y sus pasajeros esperaran durante días.

11 de febrero de 2020

La OMS nombra el coronavirus como covid-19.

¿En qué aspectos dependen los países de la OMS? 1:55

13 de febrero de 2020

La agencia de noticias estatal de China Xinhua anuncia que el alcalde de Shanghai, Ying Yong, reemplazará a Jiang Chaoliang en medio del brote. El jefe del partido comunista de Wuhan, Ma Guoqiang, también fue reemplazado por Wang Zhonglin, jefe del partido de la ciudad de Jinan en la provincia de Shandong, según Xinhua.

14 de febrero de 2020

Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en la primera persona en fallecer por el brote en Europa.

La cifra de muertos por el coronavirus asciende a 1.500.

Además, Egipto anuncia su primer caso de coronavirus de Wuhan, según un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de Egipto y la OMS. Es el primer caso confirmado es el primero en África desde que se detectó el virus.

15 de febrero de 2020

El diario oficial del Partido Comunista Qiushi publica la transcripción de un discurso pronunciado el 3 de febrero por el presidente Xi en el que «emitió requisitos para la prevención y el control del nuevo coronavirus» desde el 7 de enero, revelando que Xi sabía y estaba dirigiendo la respuesta al virus casi dos semanas antes de que lo comentara públicamente.

17 de febrero de 2020

Una segunda persona en el condado de Santa Clara de California muere de coronavirus, pero el vínculo no se confirma hasta el 21 de abril.

18 febrero de 2020

Las personas que han muerto por coronavirus superan los 2.000 casos.

Xi dice en una llamada telefónica con el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, que las medidas de China para prevenir y controlar la epidemia «están logrando un progreso visible», según las noticias estatales Xinhua.

21 de febrero de 2020

Los CDC cambian los criterios para contar los casos confirmados de nuevos coronavirus en Estados Unidos y comienzan a rastrear dos grupos distintos: los repatriados por el Departamento de Estado de EE. UU. y los identificados por la red de salud pública de EE. UU.

25 de febrero de 2020

El NIH anuncia que se inició un ensayo clínico para evaluar la seguridad y efectividad del medicamento antiviral remdesivir en adultos diagnosticados con coronavirus en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. El primer participante es un estadounidense que fue evacuado del crucero Diamond Princess atracado en Japón.

En un esfuerzo por contener el brote más grande en Europa, la oficina de prensa de la región de Lombardía en Italia emite una lista de ciudades y pueblos que están en completo bloqueo. Alrededor de 100.000 personas se ven afectadas por las restricciones de viaje.

Muere toda una familia en Italia por el coronavirus 0:31

26 de febrero de 2020

Los funcionarios de los CDC dicen que un paciente de California que está siendo tratado por un nuevo coronavirus es el primer caso de origen desconocido en Estados Unidos. El paciente, que no tenía antecedentes de viaje relevantes ni exposición a otro paciente conocido, es el primer caso posible de «propagación comunitaria» en Estados Unidos.

El presidente Trump pone al vicepresidente Mike Pence a cargo de la respuesta del gobierno de EE. UU. al nuevo coronavirus, en medio de las crecientes críticas sobre el manejo del brote por parte de la Casa Blanca.

29 de febrero de 2020

Un funcionario de salud del estado anuncia que un paciente infectado con el nuevo coronavirus en el estado de Washington ha fallecido, lo que se considera la primera muerte debida al virus en Estados Unidos. Los resultados de la autopsia más tarde revelan que dos californianos murieron de nuevo coronavirus a principios y mediados de febrero, hasta tres semanas antes.

3 de marzo de 2020

La Reserva Federal recorta las tasas de interés en medio punto porcentual en un intento de sacudir a la economía estadounidense ante las preocupaciones sobre el brote de coronavirus. Es el primer recorte de tasas de emergencia no programado desde 2008, y también marca el mayor recorte de una sola vez desde entonces.

Los funcionarios anuncian que Irán liberará temporalmente a 54.000 personas de las cárceles y desplegará a cientos de miles de trabajadores de la salud cuando los funcionarios anunciaron una serie de medidas para contener el brote de coronavirus más mortal del mundo fuera de China. También se anunció que 23 miembros del parlamento de Irán dieron positivo por el virus.

4 de marzo de 2020

Los CDC eliminan formalmente las restricciones anteriores que limitaban las pruebas de coronavirus a personas en general a quienes están en el hospital, a menos que tuvieran un contacto cercano con casos confirmados de coronavirus. Según los CDC, los médicos ahora deberían «usar su criterio para determinar si un paciente tiene signos y síntomas compatibles con covid-19 y si el paciente debe hacerse la prueba».

8 de marzo de 2020

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, firma un decreto que establece restricciones de viaje en toda la región de Lombardía y otras 14 provincias, restringiendo los movimientos de más de 10 millones de personas en la parte norte del país.

9 de marzo de 2020

Conte anuncia que todo el territorio de Italia está bajo confinamiento.

Italia envía al ejército a vigilar cuarentena por covid-19 0:44

11 de marzo de 2020

La OMS declara que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia. La OMS dice que el brote es la primera pandemia causada por un coronavirus.

En un discurso en la Oficina Oval, Trump anuncia que restringirá los viajes de Europa a Estados Unidos durante 30 días en un intento por frenar la propagación del coronavirus. La prohibición, que se aplica a los 26 países del Área Schengen, se aplica solo a los ciudadanos extranjeros y no a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que serían examinados antes de ingresar al país.

OMS declara pandemia al coronavirus 1:49

13 de marzo de 2020

Trump declara una emergencia nacional para liberar US$ 50.000 millones en recursos federales para combatir el coronavirus.

18 de marzo de 2020

Trump promulga un paquete de alivio de coronavirus que incluye disposiciones para pruebas gratuitas de covid-19 y licencia pagada de emergencia.

19 de marzo de 2020

En una conferencia de prensa, los funcionarios de la Comisión Nacional de Salud de China informan que no hay nuevos casos de coronavirus transmitidos localmente por primera vez desde que comenzó la pandemia.

23 de marzo de 2020

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pide un alto el fuego mundial inmediato en medio de la pandemia para luchar contra «el enemigo común».

Para el secretario de la ONU, esta crisis es la más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial 1:26

24 de marzo de 2020

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, acuerdan posponer los Juegos Olímpicos hasta 2021 en medio del brote.

25 de marzo de 2020

Los líderes de la Casa Blanca y el Senado llegan a un acuerdo sobre un acuerdo de estímulo de US$ 2 billones para compensar el daño económico del coronavirus, produciendo una de las medidas más caras y de mayor alcance en la historia del Congreso.

27 de marzo de 2020

Trump firma el paquete de estímulo como ley.

2 de abril de 2020

Según el Departamento de Trabajo, 6,6 millones de trabajadores estadounidenses solicitan su primera semana de beneficios de desempleo en la semana que termina el 28 de marzo, la mayor cantidad de reclamos iniciales en la historia. A nivel mundial, el número total de casos de coronavirus supera el millón, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Indice de desempleo de EE.UU. aumentó a 14,7% 1:15

3 de abril de 2020

Trump dice que su administración ahora recomienda que los estadounidenses usen cubiertas faciales de «tela no médica», una reversión de la orientación previa que sugería que las máscaras eran innecesarias para las personas que no estaban enfermas.

8 de abril de 2020

China reabre Wuhan después de un bloqueo de 76 días.

CNN regresa a Wuhan: esto encontró 1:10

14 de abril de 2020

Trump anuncia que suspenderá los fondos para la OMS mientras se realiza una revisión, diciendo que la revisión cubrirá el «papel de la OMS en el mal manejo severo y encubriendo la propagación del coronavirus».

¿Son válidas las críticas a la OMS? 3:02

20 de abril de 2020

Los funcionarios de salud chilenos anuncian que Chile comenzará a emitir las primeras tarjetas de inmunidad digital del mundo a las personas que se han recuperado del coronavirus, diciendo que las tarjetas ayudarán a identificar a las personas que ya no representan un riesgo para la salud de los demás.

21 de abril de 2020

El condado de Santa Clara de California anuncia los resultados de la autopsia que muestran que dos californianos murieron a causa de un nuevo coronavirus a principios y mediados de febrero, hasta tres semanas antes de la primera muerte del virus conocida en Estados Unidos.

28 de abril de 2020

Estados Unidos supera el millón de casos confirmados del virus, según Johns Hopkins.

1 de mayo de 2020

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) emite una autorización de uso de emergencia para remdesivir en pacientes hospitalizados con covid-19 grave. El comisionado de la FDA Stephen Hahn dice que remdesivir es el primer medicamento de terapia autorizado para covid-19.

La efectividad del fármaco remdesivir contra covid-19 3:34

4 de mayo de 2020

Durante una conferencia virtual de promesas organizada conjuntamente por la Unión Europea, los líderes mundiales se comprometen a un total de US$ 8.000 millones para el desarrollo y despliegue de diagnósticos, tratamientos y vacunas contra el nuevo coronavirus.

Europa tuvo éxito al nacionalizar sueldos, dice experto 1:30

11 de mayo de 2020

Trump y su administración anuncian que el Gobierno federal enviará US$ 11.000 millones a los estados para ampliar las capacidades de prueba de coronavirus. El paquete de ayuda firmado el 24 de abril incluye US$ 25.000 millones para pruebas, con US$ 11.000 millones para estados, localidades, territorios y tribus.

Precios de comida se disparan en EE.UU. por la pandemia 1:47

13 de mayo de 2020

El Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de salud de la OMS, advierte que es posible que el coronavirus nunca desaparezca y que se una la mezcla de virus que matan a personas en todo el mundo cada año.

19 de mayo de 2020

La OMS acuerda realizar una investigación sobre la respuesta mundial a la pandemia de coronavirus. Los estados miembros de la OMS adoptan la propuesta sin objeciones durante la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, luego de que la Unión Europea y Australia encabezaran los pedidos de una investigación.

23 de mayo de 2020

China no informa nuevos casos de coronavirus sintomáticos, la primera vez desde el comienzo del brote en diciembre.

27 de mayo de 2020

Los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins informan que el coronavirus ha matado a más de 100.000 personas en Estados Unidos. Eso significa que un promedio de casi 900 estadounidenses murieron cada día desde que se informó la primera muerte conocida relacionada con el coronavirus en casi cuatro meses más temprano.

2 de junio de 2020

La Comisión de Salud de Wuhan anuncia que ha completado las pruebas de coronavirus en 9,9 millones de sus residentes sin que se hayan encontrado nuevos casos confirmados.

8 de junio de 2020

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anuncia que casi todas las restricciones de coronavirus en Nueva Zelanda se levantarán después de que el país no reportara casos activos.

11 de junio de 2020

Estados Unidos supera los 2 millones de casos confirmados del virus, según Johns Hopkins.

16 de junio de 2020

Los científicos de la Universidad de Oxford que lideran el Recovery Trial, un gran ensayo con sede en el Reino Unido que investiga tratamientos potenciales contra el covid-19, anuncian que un régimen de dosis baja de dexametasona durante 10 días reduce el riesgo de muerte por un tercero entre los pacientes hospitalizados que requieren ventilación en el ensayo.

20 de junio de 2020

El NIH anuncia que detuvo un ensayo clínico que evalúa la seguridad y eficacia del fármaco hidroxicloroquina como tratamiento para el coronavirus. «Una junta de monitoreo de datos y seguridad se reunió el viernes por la noche y determinó que, si bien no había ningún daño, era muy poco probable que el medicamento del estudio fuera beneficioso para los pacientes hospitalizados con Covid-19», dice el NIH en un comunicado.

26 de junio de 2020

Durante una conferencia de prensa virtual, la OMS anuncia que planea entregar alrededor de 2.000 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus a personas de todo el mundo. Mil millones de esas dosis se comprarán para países de ingresos bajos y medianos, según la OMS.

1 de julio de 2020

La Unión Europea anuncia que permitirá a los viajeros de 14 países fuera del bloque visitar países de la UE, meses después de que cerró sus fronteras externas en respuesta a la pandemia. La lista no incluye a Estados Unidos, que no cumple con los criterios establecidos por la UE para ser considerado un «país seguro».

6 de julio de 2020

En una carta abierta publicada en la revista Clinical Infectious Diseases, 239 científicos de todo el mundo instan a la OMS y a otras agencias de salud a ser más francas al explicar la posible transmisión aérea del coronavirus. En la carta, los científicos escriben que los estudios «han demostrado más allá de toda duda razonable que los virus se liberan durante la exhalación, el habla y las microgotas de tos son lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire y representan un riesgo de exposición a distancias superiores a 1 o 2 metros de una persona infectada».

Modelo muestra la propagación del covid-19 en el aire 2:16

7 de julio de 2020

La administración Trump notifica al Congreso y a la ONU que EE.UU. se retira formalmente de la OMS. El retiro entrará en vigencia el 6 de julio de 2021.

Entre tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anuncia que dio positivo por covid-19, luego de meses de minimizar el virus.

21 de julio de 2020

Los líderes europeos acuerdan crear un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros (858.000 millones de dólares) para reconstruir las economías de la Unión Europea devastadas por el coronavirus.

27 de julio de 2020

Una vacuna que está siendo desarrollada por el Centro de Investigación de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, en asociación con la compañía de biotecnología Moderna, inicia la Fase 3 de pruebas. Se espera que el ensayo inscriba a unos 30.000 voluntarios adultos y evalúe la seguridad de la vacuna y si puede prevenir el covid-19 sintomático después de dos dosis, entre otros resultados.

11 de agosto de 2020

En una teleconferencia en vivo, el presidente de Rusia Vladimir Putin anuncia que Rusia ha aprobado una vacuna contra el coronavirus para uso público antes de la finalización de los ensayos de Fase 3, que generalmente precede a la aprobación. La vacuna, que se llama Sputnik-V, es desarrollada por el Instituto Gamaleya con sede en Moscú con fondos del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

15 de agosto de 2020

Rusia comienza la producción del Sputnik-V, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

23 de agosto de 2020

La FDA emite una autorización de uso de emergencia para el uso de plasma de convalecencia para tratar el covid-19. Se elabora con sangre de personas que se han recuperado de infecciones por coronavirus.

¿Cómo funciona el tratamiento con plasma convaleciente? 1:38

27 de agosto de 2020

Los CDC notifican a los funcionarios de salud pública de Estados Unidos que se preparen para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a fines de octubre. En los documentos, publicados por The New York Times, los CDC brindan escenarios de planificación para ayudar a los estados a prepararse y asesoran sobre quién debe vacunarse primero: profesionales de la salud, trabajadores esenciales, «poblaciones» de seguridad nacional y residentes y personal de centros de atención a largo plazo.

4 de septiembre de 2020

Los primeros resultados revisados por pares de los ensayos clínicos de Fase 1 y Fase 2 de la vacuna contra el covid-19 de Rusia se publican en la revista médica The Lancet. Los resultados «tienen un buen perfil de seguridad» y la vacuna indujo respuestas de anticuerpos en todos los participantes, dice The Lancet.

2 de octubre de 2020

Trump anuncia que él y la primera dama Melania Trump dieron positivo por covid-19. Pasa tres noches en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed recibiendo tratamiento antes de regresar a la Casa Blanca.

Mira qué hizo Trump antes de dar positivo por covid-19 3:11

12 de octubre de 2020

La farmacéutica Johnson & Johnson anuncia que ha detenido el ensayo clínico Johnson & Johnson pausa su ensayo de vacuna contra el coronavirus, después de «enfermedad inexplicable» avanzado de su vacuna experimental contra el coronavirus debido a una enfermedad inexplicable en uno de los voluntarios. «Siguiendo nuestras pautas, el ENSEMBLE está revisando y evaluando la enfermedad del participante Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB) independiente, así como nuestros médicos internos clínicos y de seguridad», dijo la compañía en un comunicado. ENSEMBLE es el nombre del estudio.

10 de diciembre de 2020

Los asesores de vacunas de la FDA votan para recomendar que la agencia otorgue una autorización de uso de emergencia a la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech.

¿Qué sigue tras una autorización de uso de emergencia? 1:16

14 de diciembre de 2020

Los funcionarios estadounidenses anuncian que se han entregado las primeras dosis de la vacuna Pfizer autorizada por la FDA en los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

18 de diciembre de 2020

La FDA autoriza una segunda vacuna contra el coronavirus fabricada por Moderna para uso de emergencia. «La autorización de uso de emergencia permite que la vacuna se distribuya en los EE. UU. Para su uso en personas de 18 años o más», dijo la FDA en un tuit.

Reacciones alérgicas a estas vacunas son bajas, según los CDC 2:20

20 de diciembre de 2020

El Reino Unido identificó una nueva variante de coronavirus potencialmente más contagiosa vinculada a un reciente aumento de casos en Inglaterra.

La nueva mutación se llama VUI-202012/01, la primera «variante en investigación» en el Reino Unido en diciembre de 2020. Si bien los científicos buscan más información sobre la variante, su impacto ya se siente y docenas de países han impuesto restricciones a los viajeros del Reino Unido.

Nueva variante de coronavirus tendría una mayor transmisibilidad 28:33

24 de diciembre de 2020

Llegan las primeras vacunas contra el coronavirus a América Latina. México, Costa Rica, Chile y Argentina son los primeros países en recibir las dosis. Sin embargo, son pocas las dosis (miles) que en principio beneficiarán a pocos ciudadanos.

Las primeras vacunas en América Latina beneficiarán a pocos 2:37

14 de enero de 2021

El equipo de la OMS encargado de investigar los orígenes del brote en Wuhan llega a China.

Esto es lo que halló la OMS en el mercado de Wuhan 2:19

20 de enero de 2021

El recién elegido presidente de Estados Unidos, Joe Biden, detiene la retirada de Estados Unidos de la OMS.

Merkel y OMS felicitan a Biden; China guarda silencio 0:59

22 de febrero de 2021

El número de muertos por covid-19 supera las 500.000 en Estados Unidos.

Joe Biden: Esta nación volverá a sonreír, volverá la alegría 10:22

27 de febrero de 2021

La FDA otorga una autorización de uso de emergencia a la vacuna de covid-19 de Johnson & Johnson, la primera vacuna de covid-19 de dosis única disponible en EE.UU.

¿Podrá Johnson & Johnson fabricar 1.000 millones de vacunas? 3:14