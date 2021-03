Esta hermosa isla privada en las Bahamas está a la venta

Noticias CNN

(CNN) –– ¿Qué es mejor que tener tu propio resort de lujo en las Bahamas? Ser el propietario de una isla privada en las Bahamas.

Little Ragged Island, también conocida como St Andrew’s, es la isla privada más grande que está actualmente a la venta en el paraíso del Caribe.

Estamos hablando de más de 295 hectáreas de colinas cubiertas y playas de arena blanca. Todas rodeadas por un cálido océano azul. Es, francamente, el sueño de un desarrollador con mucho dinero.

Conoce el resort privado en las Bahamas para personas de tallas grandes

Este aislado país de las maravillas se conecta con el resto del mundo por medio de un viaje en bote de 10 minutos hasta la cercana Ragged Island. Allí te espera una pista de aterrizaje privada. Pero si prefieres llegar en un gran yate, porque ese es el tipo de vida que llevas, también hay acceso a aguas profundas para barcos grandes.

Hay estanques de agua dulce, oportunidades para practicar esnórquel y navegar. También excelentes lugares para pescar y hasta puedes relajarte en la playa y ver flamencos.

1 de 6

| Little Ragged, también conocida como St Andrew’s, es la isla privada más grande que actualmente está a la venta en las Bahamas. (Crédito: Concierge Auctions)

2 de 6

| ¿Son los paraísos vírgenes lo tuyo? Este lugar tiene paisajes excepcionales para admirar y hasta espacio suficiente para construir un resort boutique con un campo de golf de 18 hoyos. (Crédito: Concierge Auctions)

3 de 6

| La isla se subasta a través de Concierge Auctions. Y, buenas noticias, ¡no hay precio de reserva! (Crédito: Concierge Auctions)

4 de 6

| La isla se cotiza en 19,5 millones de dólares, pero no hay una oferta mínima ni una oferta mínima esperada. (Crédito: Concierge Auctions)

5 de 6

| Playas puras: imagínate paseando por estas arenas blancas, mientras le señalas un flamenco en la distancia a tu pareja. (Crédito: Concierge Auctions

6 de 6

| Acceso a aguas profundas: este es solo un bote pequeño, pero si tienes un superyate de lujo hay acceso a aguas profundas para barcos grandes. (Crédito: Concierge Auctions)

end div.modal

Meros, pargos, barracudas, y peces rey nadan entre los arrecifes. Mientras los bosques son ricos en árboles de lignum vitae, conocidos por sus propiedades medicinales.

Si prefieres subir una colina y contemplar con satisfacción la riqueza total de tu dominio, la elevación llega desde el nivel del mar a un poco más de 12 metros.

En cuanto a las oportunidades de desarrollo, hay suficiente espacio para construir un resort boutique con un campo de golf de 18 hoyos. O si eres un genio criminal malvado, podrías tener una guarida de villanos Bond realmente de alto nivel.

CocoCay: la isla privada de US$ 250 millones 0:57

Little Ragged salió a la venta a través de Concierge Auctions, una empresa de bienes raíces de EE.UU. que subasta propiedades al mejor postor. Y cuya lista de clientes, según asegura, incluye algunos nombres de los que quizás hayas oído hablar, como Cher y Michael Jordan.

La compañía también se encargó de la casa de EE.UU. más cara en llegar a una subasta. Por lo que si esperas hacer algún tipo de negociación al respecto, será mejor que sigas mirando el sitio de búsquedas inmobiliarias Zillow.

Para unirte a la subasta, debes realizar un depósito de US$ 100.000, pero no hay un precio de reserva. La lista cotiza en 19,5 millones de dólares, aunque no se estableció una oferta mínima ni una oferta mínima esperada.

«Hemos recibido una gran cantidad de interés en la subasta hasta ahora. Y se espera que sea una oportunidad única», dijo a CNN Travel Laura Brady, cofundadora y directora ejecutiva de Concierge Auctions. «Estamos seguros de que la plataforma Concierge Auctions ofrecerá un alcance inigualable a los compradores globales durante todo el proceso de subasta», añadió.

Las visitas virtuales privadas están disponibles en línea. La subasta empieza el 26 de marzo de 2021 y termina el 31 de marzo.

Si te pierdes esta oportunidad, Blue Estate Group reveló recientemente sus planes para la isla artificial Blue Estate cerca de las Bahamas. Allí los precios de las propiedades comienzan en US$ 19.800 y suben a más de US$ 1.000 millones.

Varios negociantes de islas han informado sobre un gran aumento en la demanda de islas privadas a raíz del covid-19. Uno de ellos le dijo al diario The New York Times en octubre que había tenido sus dos meses con mayor actividad en más de 20 años.

Tamara Hardingham-Gill contribuyó a este informe.