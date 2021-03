¿Cuándo vamos a poder irnos de vacaciones de nuevo? Esto dicen los expertos

Noticias CNN

(CNN) — Luego de alcanzar un máximo histórico en enero de 2021, los casos de coronavirus a nivel global están comenzando a bajar.

La vacunación está en marcha en países de todo el mundo. Sin embargo, en lo que refiere a la recuperación de los viajes de placer, estamos muy lejos de estar fuera de peligro.

Aunque los expertos en viajes son optimistas con respecto a que las cosas comenzarán a despejarse poco a poco este año, qué tan rápido suceda eso depende de dónde te encuentres, a dónde quieras viajar y si es posible controlar el virus y sus variantes.

Con tanta incertidumbre, lo más aconsejable en la mayor parte del mundo sigue siendo mantenerse seguro en casa.

Sin embargo, no hay peligro en mirar hacia el futuro. Les pedimos a expertos que opinen sobre cuándo podrá el mundo volver a irse de vacaciones y cuándo, si es que alguna vez sucede, los viajes podrían volver a la normalidad.

¿Cuándo podré tomar un vuelo de larga distancia?

«Hay algunos destinos para los que los viajeros todavía pueden reservar un vuelo de larga distancia ahora mismo si así lo desean», dice Bryce Conway, experto en beneficios de viajes y fundador de 10xTravel. «Por ejemplo, hay vuelos abiertos para pasajeros estadounidenses a destinos como Albania y muchas partes del Caribe. Pero no espero que el volumen de los (viajes en) rutas de larga distancia aumente a los niveles anteriores al covid-19 hasta 2022», explica.

Alexis Barnekow, fundador y director general de la aplicación de reservas Chatflights, coincide. «Casi todo se sigue pudiendo reservar, con algunas excepciones», dice. «Nueva Zelandia/Australia es más difícil de reservar porque aerolíneas como Qantas han disminuido su inventario en gran medida», explica.

«Otras dos aerolíneas que han reducido su inventario de reservas son Thai Airways y Singapore Airlines, aunque esto se debe más a razones financieras», dice.

«Básicamente, todas las otras aerolíneas se esfuerzan por mantener la oferta en los mismos niveles que antes para mantener su flujo de caja. Se puede reservar, pero el riesgo de cancelación y reprogramación de vuelos es mucho mayor. De este modo, las aerolíneas pueden seguir vendiendo su inventario y tener efectivo en sus balances, y cuando se acercan las fechas de viaje utilizar la reprogramación para intentar llenar algunos aviones y mantener otros en tierra», explica.

Las normas para la entrada a un país, por supuesto, varían según el destino y también según el país desde el que se parte. Dubai, por ejemplo, es uno de los destinos más abiertos del mundo, mientras que Nueva Zelandia es uno de los que está más cerrados.

Los viajeros deben comprobar la normativa en el momento hacer las reservas y nuevamente antes de viajar. Además, deben evitar hacer viajes innecesarios cuando vaya en contra de las directrices oficiales.

Si pensamos en cuándo serán más permisibles y aconsejables los viajes de placer de larga distancia, en términos optimistas podemos hablar de finales de 2021.

La aerolínea australiana Qantas, una de las grandes de la aviación, anunció la semana pasada que tiene previsto reanudar los vuelos internacionales, a escala reducida, a finales de octubre.

Al otro lado del mundo, el gobierno del Reino Unido — que ha tenido la tasa de mortalidad por covid-19 más alta de Europa — ha dicho que no levantará sus restricciones a los viajes internacionales hasta mayo, como muy pronto.

«El bloqueo es probablemente más estricto que nunca, particularmente en Europa, Estados Unidos, etc.», dice Chris Goater, jefe de comunicaciones corporativas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el organismo mundial de comercio de la aviación.

«Tenemos la esperanza de que hay luz al final del túnel», aunque «sí esperamos que los viajes de larga distancia sean lo último en recuperarse», agrega.

Unir destinos que se encuentran lejanos conlleva el riesgo de exponerse a posibles nuevas variantes, de las que los gobiernos se muestran comprensiblemente cautelosos, dice Goater. «Gran parte de los viajes de negocios son de larga distancia y eso puede tardar en recuperarse ya que las empresas cuidan su efectivo», añade.

¿Qué pasa con las «burbujas de viajes» y los viajes de corta distancia?

Goater, de la IATA, es más optimista sobre el resurgimiento de los vuelos de corta distancia. Los gobiernos se enfrentarán a «una mayor presión para relajar las restricciones de cuarentena para los viajes a un país vecino que a un destino de larga distancia», dice. En Europa, «se puede imaginar que podríamos acabar con algún tipo de acuerdo a nivel de la Unión Europea que permita reabrir las fronteras si los contagios de la pandemia son bajos al llegar el verano», explica.

Conway, con sede en Ohio, afirma que «los vuelos de corta distancia se recuperarán rápidamente, y la mayoría se reanudará para otoño de 2021». «Aunque hay destinos que aceptarán viajeros estadounidenses —algunos con un resultado negativo en un test de coronavirus— no preveo que muchas burbujas de viaje se abran a los viajeros estadounidenses hasta que la pandemia esté controlada», agrega.

Barnekow, con sede en Estocolmo, afirma: «Las burbujas de viajes parecen no haberse materializado. El Reino Unido tuvo una con Dubai en verano, pero no hemos oído hablar de otros ejemplos que hayan funcionado. Han habido rumores para el caso de Hong Kong-Singapur y Australia-Nueva Zelandia, pero no se han materializado. Tenemos la impresión de que no lo hacen sencillamente porque es demasiado complejo hacer un seguimiento de todo», explica.

¿Puedo viajar dentro del país?

«Algunas partes del mundo, como China, India y Rusia, se recuperaron con fuerza el año pasado, y en algunos casos volvieron a los niveles anteriores a la pandemia», afirma Goater, de la IATA.

Basándose en esta evidencia, es optimista en cuanto a que, a medida que se relajen las restricciones, los viajes domésticos se recuperen rápidamente. «Cuando el confinamiento no es tan fuerte, la demanda para los viajes domésticos aumenta», explica.

Según Conway de Estados Unidos, «los viajes domésticos ya han empezado a recuperarse rápidamente y veremos que esta tendencia continúa a medida que haya una disponibilidad amplia de las vacunas para la población. Estamos viendo una gran demanda de viajes a destinos en Estados Unidos en California, Florida y Nevada para viajes de verano. Por ahora, parece que no habrá restricciones adicionales para los viajes domésticos con la nueva administración».

James Turner, director general del servicio global de viajes 360 Private Travel, afirma que para las oficinas de su compañías en Singapur y para Hong Kong, las «staycations» (vacaciones en casa con paseos cercanos) domésticas serán «una gran parte de su negocio en el futuro». En el Reino Unido, sin embargo, si bien las «staycations» fueron populares el verano pasado, «este año creo que la mayoría de nuestros clientes realmente quieren escaparse», dice.

¿Puedo hacer un viaje por carretera?

«Los viajes por carretera se han vuelto increíblemente populares en el último año porque parecen ser la forma más segura de viajar durante una pandemia», dice Conway de Estados Unidos.

«Hay un riesgo extremadamente bajo de exposición al covid-19 si haces un viaje por carretera y te alojas en un Airbnb con quienes viven en tu misma casa o en un hotel que siga los protocolos de seguridad adecuados», dice.

¿Y los cruceros?

«Los cruceros son, por lejos, el segmento de viajes más afectado, y va a pasar un tiempo antes de que vuelvan a la ‘normalidad’, si es que alguna vez sucede», dice Conway. «El sector de los cruceros cometió un error al intentar volver demasiado rápido, y con ello perdió mucha confianza del público. Además, es probable que la gente tenga más consciencia sobre la salud en un mundo poscoronavirus, y creo que esto va a causar un daño irreparable al sector de los cruceros» explica.

Turner, de 360 Private Travel, tiene una visión más optimista. «Creo que ciertos tipos de cruceros serán de los primeros en (recuperarse), contrario a lo que algunos podrían pensar», dice. Las experiencias de estilo boutique en barcos pequeños, con condiciones estrictas de entrada e itinerarios cuidadosamente adaptados, atraerán a los clientes «porque el entorno está más controlado», explica.

¿Es seguro quedarse en un hotel o en un Airbnb?

Turner afirma que la oficina de su compañía en Hong Kong ha observado una tendencia de los clientes a elegir estadías en «las marcas más establecidas». Los viajeros se sienten más felices en alojamientos en los que pueden estar seguros de las políticas estrictas sobre controles de temperatura, declaraciones de salud, uso de mascarillas, registro de las visitas a través del código QR, etc. «La confianza es muy importante», dice.

Sin embargo, como señala Conway, los Airbnbs, los alquileres por las vacaciones y otras opciones están bien, «siempre que no se comparta el alojamiento con personas que no viajan con uno o no están forman parte de su hogar».

¿Importa si estoy vacunado?

«Todavía no, pero lo hará», predice Conway. «Este será uno de los mayores problemas a los que se enfrentará el sector de los viajes en los próximos 12-24 meses», explica.

Los «pasaportes de vacunación», que podrían imponer restricciones de viaje a quienes no estén vacunados, son uno de los temas más debatidos en el sector de los viajes en estos momentos.

Algunos destinos —como las Seychelles, Chipre y Polonia— ya han levantado los requisitos de cuarentena a los visitantes que puedan demostrar que están vacunados.

1 de 14

| Mira en esta galería los destinos que reabrirán sus fronteras a viajeros que recibieron la vacuna contra el covid-19. → 1. Chipre –– En diciembre, Chipre fue el primer destino en anunciar planes para permitir que los turistas completamente vacunados ingresen sin someterse a una cuarentena. (Crédito: ETIENNE TORBEY/AFP via Getty Images)

2 de 14

| Además, los visitantes en Chipre que proporcionen evidencias de que han recibido las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 podrán entrar sin entregar una prueba de PCR negativa. (Crédito: cortesía Organización de Turismo de Chipre)

3 de 14

| 2. Estonia –– Este país eliminó los requisitos obligatorios de cuarentena para los viajeros de la Unión Europea y para aquellos que demuestren que se han recuperado del covid-19 en los últimos seis meses. (Crédito: Sean Gallup/Getty Images)

4 de 14

| También, Estonia acepta a quienes hayan recibido vacunas de nueve proveedores de todo el mundo, en lugar de solo Moderna, Pfizer-BioNTech u Oxford-AstraZeneca, los tres aprobados por la Unión Europea. (Crédito: Jordan Mansfield/Getty Images)

5 de 14

| 3. Georgia –– Este país, que se encuentra entre Asia y Europa, también ha optado por suspender las restricciones para los viajeros completamente vacunados. (Crédito: VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images)

6 de 14

| El Ministerio de Relaciones Exteriores de Georgia anunció recientemente que todos los visitantes que hayan recibido dos dosis de cualquier vacuna de covid-19 pueden ingresar al país sin presentar una prueba de PCR negativa. (Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

7 de 14

| 4. Islandia –– A partir del 1 de mayo, los viajeros completamente vacunados de países de la Unión Europea, así como de Liechtenstein, Noruega y Suiza, pueden saltarse la cuarentena cuando lleguen a Islandia. (Crédito: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

8 de 14

| Tampoco se les pedirá que presenten una prueba de PCR negativa. Esto siempre y cuando proporcionen los documentos de vacunación correspondiente.

9 de 14

| 5. Polonia –– Los visitantes de países de la Unión Europea pueden ingresar a Polonia sin enfrentar una cuarentena obligatoria de 10 días “sobre la base de un certificado que confirme la vacunación contra el covid-19”. (Crédito: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

10 de 14

| Polonia suspendió las restricciones para las llegadas de quienes hayan sido completamente vacunados el 28 de diciembre. (Crédito: Organización del Turismo de Polonia)

11 de 14

| 6. Rumania –– Todos los viajeros que lleguen a Rumania desde destinos permitidos y hayan sido completamente vacunados contra el covid-19 están exentos de la cuarentena a su llegada desde el 18 de enero. (Crédito: IONUT IORDACHESCU/AFP via Getty Images)

12 de 14

| Las nuevas reglas fueron anunciadas por el Comité Nacional de Situaciones de Emergencia (CNSU) de Rumania. La entidad estipuló que los visitantes y los residentes que regresan deberán mostrar evidencia de que han recibido dos dosis de la vacuna para evitar el aislamiento obligatorio. (Crédito: Daniel Gheorghita/ByDaniel.Me)

13 de 14

| 7. Las Seychelles –– En enero, las Seychelles se unieron al creciente número de destinos que eliminaron los requisitos de cuarentena para los viajeros que han sido vacunados contra el covid-19. (Crédito: Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

14 de 14

| Los visitantes completamente vacunados ahora pueden ingresar a las Seychelles. situado frente a la costa de Tanzania, sin tener que enfrentar en cuarentena durante 10 días. (Crédito: YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

Sin embargo, siguen existiendo temores sobre la protección que realmente ofrecen las vacunas y sobre cómo se puede abusar de la documentación vinculada a la inoculación. También sobre lo que significa para aquellos que todavía están esperando sus inyecciones, o que no pueden o no quieren recibirlas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, no apoya el concepto de «pasaporte de vacunación».

«Prevemos alguna versión de ‘prueba’ de vacunación para volver a entrar en la sociedad (embarcar en un vuelo, ir a un concierto, comer en un restaurante)», dice Roderick Jones, presidente ejecutivo de la consultora de riesgos Concentric Advisors, con sede en San Francisco. «Aunque la vacuna nunca llegue a ser ‘obligatoria’, puede llegar a ser demasiado desventajoso no recibirla», agrega.

¿Volverán los viajes a la normalidad?

«Sí, absolutamente», dice Conway. «Espero ver un enorme repunte de los viajes a finales de 2021, cuando las vacunas estén disponibles a gran escala. Habrá algunos contratiempos a medida que el sector de los viajes se recupere y descubra cómo abordar la estrategia a largo plazo para hacer frente al covid-19, pero en términos generales espero que las cosas vuelvan a un estado relativamente normal a mediados de 2022», explica.

«Creemos habrá menos viajes de negocios que antes, especialmente entre los trabajadores de cuello blanco de las grandes corporaciones», dice Barnekow. «Las grandes empresas tienen muchas razones más allá del covid-19 para que la gente viaje menos: razones medioambientales, costos y moral. Aunque nada supera a las reuniones personales en la vida real, la pandemia ha demostrado que muchos problemas pueden resolverse utilizando otros medios de comunicación. Pero sigo pensando que volverá a ser casi lo mismo que antes. Si tuviera que adivinar, diría que los viajes de negocios tendrán una reducción a largo plazo del 10%», agrega.

En cuanto a los viajes de placer, Barnekow cree que tendrán «un impulso a corto plazo, y luego veremos los mismos niveles que antes. Nunca hemos tenido tanto tráfico en la aplicación como ahora, parece que la gente realmente tiene ganas de reservar viajes. El 90% de lo que vendemos ahora es para salir después del verano. Así que la gente parece estar pensando que para entonces será seguro volar», explica.

Turner coincide y señala el gran volumen de interés de los clientes. «Tenemos pruebas de que hay una enorme demanda reprimida, la gente quiere salir», dice. Sus clientes piensan a largo plazo y sueñan a lo grande. Hay una tendencia a que la gente esté interesada en reservar viajes más largos y lujosos con itinerarios cuidadosamente curados. Según Turner, «2022, incluso 2023, están pensando en reservarlos ahora».