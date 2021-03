Líderes y empresas en EE.UU. defienden el uso de mascarillas mientras Texas y Mississippi relajan las restricciones por covid-19

Noticias CNN

(CNN) — Líderes y empresas de EE.UU. han mostrado su rechazo a que varios estados eliminen los mandatos del uso de mascarillas al duplicar su compromiso de hacer cumplir las precauciones de covid-19 a medida que las variantes continúan causando preocupación.

Esta semana, Texas y Mississippi se unieron a la lista de estados que están expandiendo su capacidad comercial y levantando los mandatos para que los residentes usen mascarillas. Un representante del gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que los mandatos ya no eran necesarios, sino que era urgente restaurar los medios de vida y la normalidad.

Aunque las tasas de infecciones, hospitalizaciones y muertes han disminuido en muchos estados desde enero, decenas de miles de estadounidenses todavía se contagian a diario y se han propagado más variantes transmisibles, lo que amenaza con otro repunte.

Por esa razón, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, pidió a los residentes que se mantuvieran firmes.

«Por favor, continúe usando una mascarilla, lo que otros estados están haciendo es imprudente», dijo. «Los hemos visto hacerlo antes, pagaron el precio».

Y en Texas, muchas empresas todavía fomentan el uso de mascarillas. La cadena de tiendas de comestibles HEB dijo el jueves que los empleados aún deberán usar cubrebocas y que a los clientes se les pedirá usarlos.

La Asociación de Restaurantes de Texas también continuará alentando el uso de mascarillas, así como limpiezas regulares y revisiones sanitarias, dijo la asociación en un comunicado.

«Es solo trabajando juntos como operadores, empleados, clientes y texanos que finalmente podremos pasar página y resurgir de esta pandemia», dice su comunicado.

En Mississippi, el alcalde de Greenville, Errick D. Simmons, le dijo a Anderson Cooper de CNN que la decisión del gobernador Tate Reeves de relajar las restricciones fue «prematura e imprudente».

«Estamos en un momento crucial en la lucha contra esta enfermedad y el camino no está claro», explicó Simmons. «No podemos relajarnos. No podemos aflojar las restricciones. No podemos levantar los mandatos de uso de mascarillas. No podemos bajar la guardia».

El Dr. Anthony Fauci dijo que la decisión de algunos estados de eliminar los mandatos de uso de mascarillas y permitir que las empresas abran a plena capacidad era «inexplicable».

Estados Unidos no debería relajar las restricciones vigentes para prevenir el covid-19 antes de que la cantidad de nuevos casos de coronavirus caiga por debajo de los 10.000 diarios, «e incluso mucho menos que eso», dijo el jueves el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

La última vez que EE.UU. registró menos de 10.000 nuevos casos diarios fue hace casi un año, el 22 de marzo de 2020. El número no ha caído por debajo de 50.000 casos diarios desde mediados de octubre, y el promedio de siete días el miércoles fue de más de 64.000.

«Retrocederá», predijo Fauci. «Ahora llegamos a alrededor de 2 millones de vacunas por día. Eso significa que cada día que pasa, cada semana que pasa, hay más y más personas protegidas».

Medidas para que las vacunas sean más equitativas

A medida que Estados Unidos se apresura a vacunar a la mayor cantidad posible de estadounidenses, las dosis no se han distribuido por igual.

Pero utilizando centros de salud comunitarios, farmacias y unidades móviles de vacunas, Estados Unidos está tomando medidas concretas para abordar la inequidad, dijo Fauci.

Estados Unidos ha implementado «centros comunitarios de vacunación, alrededor de 440 de ellos, con un claro reconocimiento de que tenemos que ubicarlos, geográficamente, en aquellas áreas donde la demografía está fuertemente inclinada hacia las poblaciones minoritarias», dijo Fauci. «No pueden estar en lugares que son completamente inaccesibles».

Algunas poblaciones minoritarias «se encuentran en situaciones en las que están en desiertos … desiertos sin farmacias, desiertos sin tiendas de alimentos, desiertos sin atención médica», anotó Fauci. «No tienen un automóvil para llegar a donde deben estar. No tienen una computadora para registrarse en algo».

Una solución es usar unidades móviles de vacunación para llevar la vacuna a las personas que viven en áreas relativamente inaccesibles, dijo Fauci.

«En resumen, es una prioridad muy alta que pongamos equidad en la implementación de estos programas, ya sean vacunas, atención médica, tratamientos cuando estén disponibles», dijo Fauci. «Tiene que hacerse de manera equitativa».

Presión para vacunar a los maestros y reabrir las escuelas

Muchos estados están dando prioridad a la vacunación de los maestros y al personal escolar para reabrir los colegios de manera segura lo antes posible.

Ahora hay 38 estados, además de la capital, Washington, que permiten a los maestros recibir la vacuna contra el covid-19. Y es posible que pronto se agreguen dos más a la lista.

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dijo que aquellos que trabajan en educación y cuidado infantil estarán entre los 300.000 a 400.000 nuevos residentes que serán elegibles para la vacuna la próxima semana.

Y funcionarios estatales en Rhode Island probablemente anunciarán un plan la próxima semana para «vacunar a todos los maestros y personal escolar», dijo el gobernador Daniel McKee.

Pero incluso con esos esfuerzos en marcha, es importante que los funcionarios escolares se familiaricen con las pautas de apertura de escuelas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), dijo la directora Rochelle Walensky. Eso significaría reutilizar habitaciones con más espacio o mover los muebles del aula para que los estudiantes puedan mantener una separación, dijo.

«Creo que el covid estará con nosotros por un tiempo, tal vez no exactamente de la forma en que lo hemos visto el año pasado, pero tendremos que hacer algunos cambios en nuestro día a día durante los meses por delante, y es muy importante que nuestros hijos vuelvan a la escuela», dijo Walensky. «Así que apóyense en la guía y sigan esos pasos».

Rebekah Riess, Keith Allen, Hollie Silverman, Lauren Mascarenhas, Alec Snyder, Melissa Alonso, Jessica Firger, Elizabeth Stuart y Taylor Romine de CNN contribuyeron a este informe.