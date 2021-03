Sobrevivió a la tragedia del Chapecoense y ahora al accidente de tránsito en el que murieron al menos 20 personas

Noticias CNN

(CNN Español) — Edwin Tumiri, uno de los seis sobrevivientes del vuelo LaMia que se accidentó en Colombia en noviembre de 2016 y en el que murieron 71 personas, entre ellos gran parte de los jugadores del equipo de fútbol Chapecoense, tuvo otro roce con la muerte este martes cuando el bus en el que viajaba se accidentó en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en Bolivia.

Según Red Uno, medio boliviano afiliado de CNN, Tumiri era uno de los 45 pasajeros en el bus que cayó 150 metros por un barranco en el kilómetro 72 de la vía interdepartamental, en la zona conocida como El Cañadón en la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

ESPECIAL: Chapecoense: las claves oscuras del siniestro

“Me agarré del asiento, me apoyé atrás”, relató Tumiri a Red Uno al describir el accidente desde la clínica donde se recupera. “Otra vez, no puedo creerlo”, es la frase que Tumiri dijo que pensó cuando salió del accidente del martes. “Me siento muy bendecido”, agregó.

Se le consultó sobre cómo se sintió esta vez con relación al accidente de LaMia. “Lo que yo siempre hago, digamos, hasta en aquella oportunidad, es que me encomiendo a Dios y no me va a pasar nada, no me va a pasar nada”, dijo.

Tumiri se recupera en la clínica Arébalo en Cochabamba, según el reporte de Red Uno.

CNN llamó al hospital y confirmó que, en efecto, Tumiri es uno de sus pacientes. Fue operado en horas de la tarde del martes y se encuentra estable.

Reportes de las autoridades indican que el accidente del bus se está investigando y que, por el momento, el saldo es de 20 muertos y 9 personas heridas.

Gloria Carrasco colaboró con este reporte