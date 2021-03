Bunny Wailer, pionero del reggae, fallece a los 73 años

Noticias CNN

(CNN) — El pionero de la música reggae, Neville «Bunny Wailer» Livingston, murió a la edad de 73 años, dijo el ministro de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica en un comunicado.

Wailer había estado internado desde diciembre y murió en el Medical Associates Hospital en Kingston, dijo Olivia Grange en el comunicado el martes. No se dio ninguna causa de muerte. Grange dijo que la declaración se hizo a pedido de la familia de Wailer.

«Lamentamos el fallecimiento de este destacado cantante, compositor y percusionista y celebramos su vida y muchos logros», dice el comunicado. «Seguimos agradecidos por el papel que desempeñó Bunny Wailer en el desarrollo y la popularidad de la música reggae en todo el mundo».

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, también elogió al legendario músico. «Bunny Wailer ha tenido un tremendo impacto en el mundo preparando el escenario para un movimiento global que ama el Rocksteady y la música reggae. Sus actuaciones legendarias han tocado los corazones y las almas de millones de fanáticos en Jamaica y en todo el mundo», dijo el primer ministro en un comunicado.

Bunny Wailer fue miembro fundador de los Wailers

Wailer, cuyo nombre real era Neville Livingston, fue miembro fundador de los Wailers, según el comunicado. Los Wailers también incluían al legendario Robert Nesta «Bob» Marley y Peter Tosh.

Marley murió de cáncer en 1981 a la edad de 36 años, mientras que Tosh fue asesinado por hombres armados en 1987 a los 42 años.

Wailer ganó tres premios Grammy a lo largo de su carrera, dos por Mejor Álbum de Reggae y uno por Mejor Grabación de Reggae por «Time Will Tell: A Tribute To Bob Marley», según el sitio web de los Grammy.

El gobierno de Jamaica otorgó a Wailer la Orden de Jamaica en 2012 y luego en 2017 la Orden del Mérito, «el más alto honor del país», según el comunicado del primer ministro.

«El primer ministro Holness ha extendido sus más sinceras condolencias a la familia Livingston, sus amigos, sus colegas musicales y muchos seguidores en todo el mundo», dijo el comunicado.