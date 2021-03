Andrew Cuomo dice que ‘nunca tocó a nadie de manera inapropiada’ y rechaza los llamados a renunciar

Noticias CNN

(CNN) — El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, se disculpó el miércoles por su comportamiento hacia varias mujeres que lo acusaron de hacer insinuaciones no deseadas, pero negó haber tocado a alguien «inapropiadamente» y rechazó los llamados a renunciar.

Andrew Cuomo habló en una conferencia de prensa en Albany e instó a los neoyorquinos a esperar a que proceda la investigación del fiscal general sobre las acusaciones antes de formarse una opinión sobre el asunto.

«Nunca toqué a nadie de manera inapropiada. Nunca toqué a nadie de manera inapropiada. Nunca supe en ese momento que estaba haciendo que alguien se sintiera incómodo. Nunca supe en ese momento que estaba haciendo que alguien se sintiera incómodo», dijo.

Cuomo comenzó su sesión informativa hablando sobre los números de covid-19 en el estado y no abordó las acusaciones hasta el final de la sesión informativa.

«Quiero que los neoyorquinos escuchen directamente de mí sobre este tema. Primero, apoyo plenamente el derecho de la mujer a presentarse. Y creo que debería alentarse en todos los sentidos», dijo. «Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que la gente se sintiera incómoda. No fue intencional y me disculpo sincera y profundamente por ello. Me siento muy mal por ello y, francamente, me avergüenza, y no es fácil decirlo, pero esa es la verdad».

Continuó: «Nunca tuve la intención de ofender a nadie o lastimar a nadie o causarle dolor a nadie. Eso es lo último que querría hacer».

Una tormenta política continúa arremolinándose alrededor de Cuomo en medio de dos denuncias de acoso sexual en su contra.

Una tercera mujer acusó el lunes a Cuomo de avances no deseados en 2019, según el diario The New York Times, lo que se suma a la escalada de la crisis que enfrenta el gobernador y que ha desencadenado un torrente de críticas y nuevos llamamientos para que dimita.