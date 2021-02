Renuncia el ministro de Salud de Ecuador, en medio de denuncias de irregularidades en la vacunación de covid-19

Noticias CNN

(CNN Español) –– El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó la renuncia de Juan Carlos Zevallos como ministro de Salud. En su cuenta de Twitter, el mandatario difundió la carta de renuncia de Zevallos. Allí expresó que prefiere recordarlo por haber aceptado «la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo». El tuit empieza señalando que «hay quienes solo ven errores».

En la carta de renuncia que publicó Moreno, Zevallos no señaló explícitamente las razones de su decisión. Sin embargo, sostuvo que «dada la situación política actual y con el fin de posibilitar el plan de vacunación», presenta su dimisión irrevocable. También agradeció al gobierno la confianza depositada en él.

Zevallos indicó, además, que las decisiones tomadas en medio de la pandemia «se sustentaron en los principios de transparencia, solidaridad y equidad».

Su renuncia se produce en medio de denuncias de presuntas irregularidades en el plan de vacunación contra el covid-19 que han generado malestar en el país.

Desde enero, asociaciones de médicos y enfermeras, asambleístas, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones han pedido la renuncia de Zevallos. Esto, bajo el argumento de que en la vacunación contra el covid-19 no se estaba dando prioridad al personal de primera línea en los hospitales y centros de cuidado de adultos mayores. Tal como era el plan del gobierno para la Fase 0.

Invitaciones VIP para vacunación a rectores universitarios

Las críticas en contra de Juan Carlos Zevallos han ido subiendo de tono. Puntualmente, luego de conocerse que el 30 de enero extendió invitaciones a recibir la vacuna contra el covid-19 a rectores de universidades públicas y privadas, quienes la semana pasada se negaron a participar de la inmunización.

El entonces ministro, en declaraciones a periodistas, confirmó haber enviado una invitación a los rectores. También lamentó que eso se haya convertido en un «tema político». Explicó que su propósito era que se estableciera un listado de nombres con prioridades para personas de riesgo.

Malestar en Ecuador por invitación del Gobierno a vacunar a rectores universitarios

Sin embargo, algunos rectores revelaron que en la carta, firmada electrónicamente por Zevallos, se les pedía enviar sus datos personales. «Quedo a la espera de su respuesta para incluir su nombre en el listado oficial de la vacunación masiva que se iniciará en las próximas semanas», decía el documento.

La Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec), de la que son parte las autoridades de algunas universidades, publicó el 18 de febrero en su cuenta de Twitter una carta en la que tomó distancia de la propuesta de Zevallos. «El carácter de rector no nos parece relevante, a no ser que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria. Participaremos en pie de igualdad con los demás miembros de nuestras comunidades universitarias», señaló la Asesec.

Presuntas listas VIP de vacunación

En una rueda de prensa este jueves, Juan Carlos Zevallos negó a los periodistas la existencia de supuestas «listas VIP». Las cuales tendrían nombres de personas que estarían esperando ser vacunadas contra el covid-19, saltándose la fila. «Nosotros no hacemos listas. Eso es parte de un proceso de planificación previo y esto cuenta tanto para geriátricos como hospitales. Ellos elaboran la lista, ellos nos mandan la solicitud», insistió Zevallos.

Además, señaló que no puede revelar a quiénes han inoculado. «Lo único que no puedo dar es las listas de las personas que han sido vacunadas, porque es un tema de confidencialidad», dijo. Al final de la rueda de prensa, Zevallos habló de errores. «Todos hemos cometido errores. Esta es una pandemia que nos ha enseñado la importancia de reconocer los errores. La importancia de reconocer que la adaptación a estas nuevas circunstancias son las que dictan. Y desde esa perspectiva, mi silencio no debe ser interpretado como indiferencia, porque he estado trabajando día a día para lograr lo que ahora se ha dado», finalizó.

Desde muy temprano este viernes, en Ecuador circularon filtraciones de presuntas listas de empresarios, autoridades, periodistas de larga trayectoria, entre otros, para incluirlos en la vacunación contra el covid-19. El Ministerio de Salud, la Fiscalía y la Secretaría de Comunicación reportaron que es información falsa.

CNN está consultando a algunas de las personas mencionadas en esos listados, que el gobierno asegura son falsos, para conocer si recibieron una invitación a vacunarse o los inocularon.

Mientras que otros de los mencionados están pronunciándose en sus redes sociales. En los mensajes expresaron que no los vacunaron y que tampoco pidieron que los incluyeran en un listado.

Solamente el periodista Diego Oquendo, que aparece entre los nombres filtrados, dijo que sí fue vacunado. «Soy un hombre de 83 años y padezco de diabetes. Esta mañana he sido vacunado como parte de un grupo de personas de la tercera edad en condición vulnerable atendiendo a un requerimiento que se me formuló el miércoles 24 de febrero», escribió en su cuenta de Twitter.

El plan de vacunación contra el covid-19 contempla que únicamente los adultos mayores que residen en los centros de atención gerontológica deben ser los primeros en recibir la vacuna. Todavía no se ha abierto la fase masiva de inmunización y tampoco a los adultos mayores fuera de las residencias.

Polémica por vacunación a madre de Juan Carlos Zevallos

Las críticas contra Zevallos se multiplicaron a los pocos días del inicio de la vacunación en el país en la última semana de enero. Esto luego de que se difundieran reportes que informaban que el ahora exministro lideró la vacunación en un condominio privado en el nororiente de Quito. En ese lugar residen adultos mayores y donde admitió que vive su madre y otros de sus familiares.

«Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desease que dentro de este proceso hubiera dejado afuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirles que difiero con todo respeto con ese criterio sobre este histórico proceso que se ha realizado», explicó Zevallos en un mensaje difundido por el Ministerio de Salud a fines de enero.

Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, le dijo a CNN que el centro privado de esa vacunación «no es un geriátrico» sino un edificio de suites y departamentos arrendados. Y que el reclamo de los médicos no es «una guerra de clases». Por el contrario, sostuvo que se trata de un conflicto de interés y de prioridades cuando existen escasas vacunas y decenas de miembros del personal de primera línea exigen inmunizarse al igual que otros centros gerontológicos que atienden a adultos mayores enfermos.

Hasta el momento se han administrado 24.492 dosis de la vacuna contra el covid-19 en Ecuador, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.