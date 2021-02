La tercera película de ‘Spider-Man’ ya tiene título

Noticias CNN

(CNN) — Hasta este miércoles, los rumores sobre el título de la tercera película de Spider-Man habían sido una telaraña de mentiras. Pero la verdad ha sido revelada.

Tom Holland se balanceará en los cines en diciembre en «Spider-Man: No Way Home», confirmaron Sony y Marvel.

La película será la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Holland que también incluye «Spider-Man: Homecoming» y «Spider-Man: Far From Home».

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

El director Jon Watts, quien dirigió las dos primeras, regresa para esta película.

A principios de esta semana, Holland y otros miembros del elenco, como Zendaya y Jacob Batalon, presentaron en redes sociales una serie de títulos falsos (como «Spider-Man: Home Slice» y «Spider-Man: Phone Home»), lo que generó especulaciones de que el título oficial pronto sería revelado.

La película se estrenará el 17 de diciembre de 2021.