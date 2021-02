A Tiger Woods le insertaron una varilla en la pierna durante una cirugía de emergencia después de un choque a alta velocidad

Noticias CNN

Los Ángeles (CNN) — La prolongada cirugía de emergencia de la leyenda del golf Tiger Woods después de un accidente vehicular requirió la inserción de una varilla, tornillos y clavijas para estabilizar su pierna, según un comunicado en su cuenta de Twitter.

Woods estaba «despierto, receptivo y recuperándose» después de la cirugía en el Harbor-UCLA Medical Center, dice el comunicado.

Esto es lo que sabemos sobre el accidente y las lesiones de Tiger Woods

El hombre de 45 años conducía poco después de las 7 am (hora del Pacífico) del martes en Rancho Palos Verdes, cerca de Los Ángeles, cuando la camioneta en que viajaba cruzó una mediana y se desvió por dos carriles de la carretera antes de chocar contra una acera, estrellarse contra un árbol y aterrizar de lado en la maleza.

Woods permaneció consciente pero sufrió graves lesiones en las piernas, dijeron las autoridades el martes.

Especialistas en traumatología ortopédica insertaron una varilla en su tibia para estabilizar los huesos tanto de la tibia como el peroné, estabilizaron los huesos del pie y el tobillo con una combinación de tornillos y clavijas y aliviaron la presión en el músculo y el tejido blando de su pierna al soltar quirúrgicamente la cubierta del músculo, dijo el director médico Dr. Anish Mahajan en el comunicado.

Habiendo visto los daños en el lugar del accidente, el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que era «nada menos que un milagro» que Woods estuviera vivo.

«Hemos visto accidentes con [daños] mucho menos obvios que son muertes», dijo Villanueva a Chris Cuomo de CNN el martes.

El ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles, Carlos González, respondió al accidente, donde encontró a un Woods lúcido, todavía con su cinturón de seguridad abrochado pero atrapado luego de que el vehículo se volcara sobre la puerta del lado del conductor. González dijo que una vez que se dio cuenta de que el golfista estaba consciente, lo mantuvo hablando con la esperanza de evitar que entrara en estado de shock antes de que llegara la ayuda médica.

«Creo que el hecho de que llevara puesto el cinturón de seguridad, y que las características de seguridad del vehículo funcionaran según lo diseñado por el fabricante, probablemente resultó en reducir su lesión o salvarle la vida», le dijo González a Cuomo.

El rescate de Tiger Woods

El auto de Woods se detuvo del lado del conductor en la maleza al costado de la carretera.

Cuando llegó a la escena, Woods parecía no solo lúcido, sino también tranquilo y no preocupado por sus heridas, lo que podría indicar conmoción, dijo González.

Los bomberos del condado de Los Ángeles llegaron para liberarlo, pero el golfista trató de salir de la camioneta aunque no pudo, dijo el jefe Daryl Osby a John Berman de CNN. Woods no podía valerse por sí mismo, dijo González.

Los bomberos usaron una palanca y un hacha para liberar al golfista, quien el fin de semana pasado organizó un evento del PGA Tour en el área, pero no jugó debido a una reciente cirugía de espalda.

Rompieron el parabrisas con el hacha y usaron la barra para levantar los asientos y el metal alrededor de las piernas de Woods, dijo Osby.

Los rescatistas le pusieron a Woods un collarín, le colocaron tablillas en las piernas y usaron un tablero para llevarlo a través del agujero gigante en el parabrisas hasta una ambulancia. Llegó al hospital en estado grave pero estable con lesiones en ambas piernas, dijo Osby.

Cómo ocurrió el accidente

El vehículo de Tiger Woods descansa sobre un costado después de la volcadura del martes.

El 15 veces campeón de un torneo major conducía un vehículo de cortesía Genesis y se cree que viajaba a alta velocidad, dijeron las autoridades. No hubo marcas de derrape u otras indicaciones de frenado, agregó Villanueva.

Villanueva dijo que la sección de la carretera está «cuesta abajo en una curva», y él y González dijeron que el área es conocida como un lugar problemático por exceso de velocidad y accidentes.

FOTOS | Tiger Woods: sus altas y bajas

Los agentes que respondieron a Woods no vieron evidencia de incapacidad, dijo Villanueva, y no pidieron a los funcionarios del hospital que le sacaran sangre, dijo. Una fuente policial de Los Ángeles le dijo a CNN que no se realizó ninguna prueba de sobriedad debido a la gravedad de las lesiones de Woods.

El departamento del sheriff dijo que Woods era el único ocupante del automóvil.

Otro automóvil, que no estuvo involucrado en el incidente inicial, se detuvo después del choque y fue golpeado por detrás, según el funcionario de información pública del condado de Los Ángeles, Henry Narvaez.

Woods fue anfitrión de un torneo y estuvo en el campo el día anterior

Woods probablemente se dirigía al Rolling Hills Country Club en las cercanías de Rolling HIlls Estates para una grabación con Golf Digest y Golf TV, según Daniel Rapaport, corresponsal de Tiger Woods para Golf Digest.

«Tiger tiene una asociación a largo plazo con Discovery que desarrolla contenido exclusivo para GOLFTV y Golf Digest», dice la declaración de Golf Digest. «Ayer estaba filmando su última serie con nosotros, que lo verá dando instrucciones en el campo a varias celebridades, entre ellas Jada Pinkett Smith, Dwyane Wade y David Spade. Tenía previsto seguir filmando con nosotros hoy».

La filmación programada para el martes incluiría a Woods con el mariscal de campo de los Chargers de Los Ángeles, Justin Herbert, dijo a CNN una fuente familiarizada con la filmación. ESPN informó que el mariscal de campo de los New Orleans Saints, Drew Brees, también sería parte del rodaje con Herbert.

CNN se ha comunicado con los New Orleans Saints en busca de comentarios, pero no ha recibido respuesta.

Woods tuvo una llamada a las 7:30 am y se suponía que el rodaje comenzaría alrededor de las 8. Era el segundo día de rodaje.

Rapaport le dijo a «Situation Room con Wolf Blitzer» de CNN que Woods no estaba jugando ni golpeando, sino que estaba dando lecciones de juego en el campo a celebridades.

«Estaba de buen humor el lunes cuando hizo eso», dijo Rapaport sobre el rodaje.

Woods había sido anfitrión del torneo Genesis Invitational durante el fin de semana y fue visto de forma intermitente el sábado y más a menudo durante la ronda final del domingo.

Las reacciones en el mundo del deporte al accidente de Tiger Woods

Muchas estrellas del deporte publicaron su apoyo a Woods tras la noticia del accidente.

«Te amo hermano mayor … pero superaremos esto», escribió Serena Williams en Twitter.

«Barbara y yo acabamos de enterarnos del accidente de Tiger y, como todos los demás, estamos profundamente preocupados», dijo en Twitter Jack Nicklaus, un golfista legendario que ha ganado la mayor cantidad de majors de todos los tiempos. «Queremos ofrecerle nuestro más sincero apoyo y oraciones en este momento difícil. Únanse a nosotros para desearle a Tiger una cirugía exitosa y todo lo mejor para una recuperación completa».

Stella Chan y Cheri Mossburg de CNN informaron desde Los Ángeles y Madeline Holcombe informó y redactó desde Atlanta. Jill Martin, Steve Almasy, Paul Vercammen, Andy Rose, David Close, Kevin Dotson y Dan Moriarty de CNN contribuyeron a este informe.