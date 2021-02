Un ‘Pineapple Express’ se dirige hacia el noroeste de Estados Unidos, ¿qué es?

Noticias CNN

(CNN) — Se pronostica que un «río atmosférico» conocido como «Pineapple Express» (o expreso de la piña) llevará un período prolongado de clima húmedo y la posibilidad de avalanchas a los estados de Washington y Oregon a partir del domingo.

Los efectos de la lluvia y la nieve considerable de las montañas se sentirán a principios de esta semana. Con el suelo ya saturado por tormentas anteriores, es posible que se produzcan inundaciones incluso con los pocos centímetros de lluvia que se pronostican que producirá la tormenta.

Se han emitido advertencias de avalancha para gran parte de las Cascadas en Washington antes de esta fuerte nevada. El Centro de Avalanchas del Noroeste emitió una advertencia de peligro de avalancha «alta» (nivel 4 de 5) para el domingo. Son posibles grandes avalanchas naturales incluso en elevaciones más bajas.

Las avalanchas han matado a 30 personas en Estados Unidos esta temporada de invierno, según el Centro de Información de Avalanchas de Colorado.

«Esto marcará el comienzo de un período húmedo en el oeste de Washington, ya que la periferia sur del río atmosférico afectará a la región antes de que se desplace hacia el sur sobre el área el lunes», advirtió el sábado la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle.

Este podría ser otro evento meteorológico notable para partes de Washington y Oregon, con inundaciones urbanas y fluviales localizadas junto con vientos racheados que podrían provocar cortes de energía en ambos estados.

Seattle tiene un promedio de 9 centímetros de lluvia durante febrero, pero la ciudad ya ha tenido más de 30 cms de lluvia este año, un excedente de 10 centímetros.

Este nuevo sistema llega ya que Oregon todavía tiene 30.000 clientes sin electricidad debido a una tormenta la semana pasada.

Cómo se forma un Pineapple Express

Los ríos atmosféricos son corredores estrechos de la atmósfera superior que transportan la humedad intensa de una gran masa de agua a la tierra, como ríos en el cielo. Este evento fluvial atmosférico en particular es especial en términos de dónde proviene su humedad: Hawai.

El Pineapple Express se origina cerca de Hawai y viaja a través del Océano Pacífico hasta la costa occidental de Norteamérica.

Cuando une ese estrecho corredor de transporte con la humedad tropical del Pacífico alrededor de Hawai, puede inundar la costa oeste con fuertes lluvias y nieve.

No todos los ríos atmosféricos son perturbadores. Sin embargo, aquellos que acumulan grandes cantidades de vapor de agua y vientos fuertes pueden provocar lluvias extremas e inundaciones posteriores.

«Cuando llega a la costa oeste, el Pineapple Express puede arrojar hasta 12 cms de lluvia en California en un día», según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Un evento fluvial atmosférico en enero arrojó entre 12 y 25 centímetros de lluvia a través de la Península Olímpica y el extremo noroeste de Oregon. Las fuertes lluvias produjeron inundaciones y deslizamientos de tierra generalizados, mientras que los fuertes vientos causaron daños significativos a los árboles y cortes de energía en el oeste de Washington y el noroeste de Oregon.

Se pronostica que todo subirá

Vientos fuertes, mareas altas y un alto potencial de inundación de ríos serán factores de la próxima tormenta.

Los vientos variarán constantemente de 25 a 40 kmh, con ráfagas de hasta 65 kms en las próximas 72 horas.

Las ráfagas de viento, que serán más fuertes cerca de la costa, podrían provocar cortes de energía. Esta es una gran preocupación ya que todavía hay miles de personas sin electricidad en Oregon por la tormenta invernal que azotó hace más de una semana. Esta próxima tormenta podría retrasar el restablecimiento de la energía durante varios días más.

La lluvia más intensa se extenderá desde Eugene, Oregon, hasta la frontera con Canadá. Se pronostican lluvias generalizadas de 5 a 10 centímetros para las zonas costeras bajas y de 7 a 15 centímetros para las Olímpicas y las Cascadas.

Las inundaciones serán una preocupación no solo por la cantidad de lluvia que se espera que caiga, sino también por el hecho de que el suelo ya se encuentra en niveles casi saturados en muchos lugares, y también habrá algo de nieve derretida.

Las nevadas se limitarán a las elevaciones más altas, pero serán fuertes. Los totales oscilarán generalmente entre 30 y 45 centímetros cerca de White y Stevens Pass, y de 20 a 30 centímetros en Snoqualmie Pass.

Los avisos de embarcaciones pequeñas están vigentes el domingo, lo que indica que se espera que mareas de 3 metros o más produzcan condiciones de olas peligrosas.

Es probable que se produzcan más sistemas de tormenta para fines de la próxima semana, así que ten a mano chaquetas impermeables y paraguas.