La NASA comparte el primer video y nuevas imágenes del rover Perseverance en Marte

(CNN) — Mira el primer video de Marte, cortesía del rover Perseverance de la NASA, y posiblemente el primer sonido.

La agencia comparte el video capturado por las cámaras del rover, que mostrará la perspectiva de una nave espacial que aterriza en Marte por primera vez.

La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en el sitio web de la NASA a las 2 p.m. ET. Lo puedes ver EN VIVO aquí.

Aunque las naves espaciales anteriores han enviado «películas», que en realidad son solo imágenes unidas en forma de GIF, Perseverance tiene cámaras con capacidad de video. En total, el rover tiene 23 cámaras, que también incluyen funciones de zoom y color.

Es posible que el video incluya audio captado por uno de los dos micrófonos del rover, que se encendió para escuchar los sonidos de entrada, descenso y aterrizaje.

El rover y su helicóptero adjunto, llamado Ingenuity, aterrizaron en Marte el jueves 18 de febrero.

Después del aterrizaje, el rover transmitió datos e imágenes utilizando el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que ha estado dando vueltas al planeta desde 2006.

Las primeras imágenes en blanco y negro del lugar de aterrizaje del rover estuvieron disponibles casi de inmediato. El viernes pasado se compartieron las primeras imágenes en color.

Imágenes nunca antes vista de Marte

El rover envió una vista nunca antes vista: cómo se ve aterrizar en Marte. Esta imagen es una del video que se compartirá el lunes.

La primera imagen compartida durante una conferencia de prensa de la NASA el viernes fue «estimulante» para el equipo cuando la recibieron, dijo Pauline Hwang, gerente de misión estratégica del rover.

Muestra el rover acercándose a la superficie marciana durante la entrada, el descenso y el amartizaje. Una cámara en la etapa de descenso de la nave espacial capturó la perspectiva, algo que no fue posible en misiones anteriores.

«Esta toma de una cámara en mi ‘jetpack’ me captura en el aire, justo antes de que mis ruedas aterrizaran», según un tuit de la cuenta de Twitter Perseverance. «El momento con el que mi equipo ha soñado durante años, ahora es una realidad. Atrévete a cosas poderosas».

Se pueden ver pequeñas columnas de polvo que se levantan desde la superficie marciana, agitadas por los motores que aterrizan el rover cuando estaba a unos pocos metros de tocar la superficie.

«El equipo está abrumado por la emoción y la alegría de haber aterrizado con éxito otro rover en la superficie de Marte», dijo Adam Steltzner, ingeniero jefe del rover. «Cuando hacemos tales inversiones, las hacemos por la humanidad, y las hacemos como un gesto de nuestra humanidad».

Las imágenes en color disponibles el viernes muestran el característico color rojo de la superficie marciana.

«Un horizonte abierto, con mucho que explorar. No puedo esperar para empezar», tuiteó la cuenta de Perseverance.

También se ven rocas esparcidas por la superficie plana del lugar de aterrizaje en el cráter Jezero, pero son pequeñas en comparación con las grandes ruedas del rover.

Otro tuit con la imagen decía: «Me encantan las rocas. Míralas justo al lado de mi rueda. ¿Son volcánicas o sedimentarias? ¿Qué historia cuentan? No puedo esperar para saberlo».

La cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, que voló sobre el lugar de aterrizaje cuando Perseverance se acercaba para amartizar, capturó una vista increíble cuando se abrieron los paracaídas de la nave espacial.