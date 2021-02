Médicos de Bolivia van al paro y demandan abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria

Noticias CNN

(CNN Español) — El Consejo Nacional de Salud de Bolivia (Conasa) determinó ingresar desde este viernes y hasta el 28 de febrero a un paro nacional en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, promulgada el miércoles por el presidente Luis Arce.

La medida se cumplirá en medio de la pandemia de coronavirus, pero no suspenderá la atención en los servicios de emergencia en todo el país y la atención a los pacientes de covid-19, según los médicos.

No se suspenderá la atención en los servicios de emergencia en todo el país y la atención a los pacientes de covid-19, según los médicos. (Photo by AIZAR RALDES/AFP via Getty Images)

El gremio de la salud considera que la ley de emergencia debe ser abrogada por ser inconstitucional y restringir el derecho a la protesta.

Por su parte, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza Pinto, exhortó este jueves a los médicos a no ingresar en un paro de actividades y los invitó a que formen parte de la reglamentación de la ley promulgada por el presidente, para tratar las observaciones a la norma y que estas puedan ser incorporadas.

Hasta este jueves, Bolivia registra 239.524 casos confirmados de covid-19 y 11.353 muertes por la enfermedad.