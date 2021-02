La tormenta helada y de nieve ahora amenaza al noreste de EE.UU.

Noticias CNN

(CNN) — La tormenta que provoca la caída de nieve y lluvia helada desde Texas hasta el centro del valle del río Mississippi se va a dirigir hacia el noreste el jueves y llevar más nieve consigo.

Dos áreas de baja presión, que son el motor de este tiempo invernal, se desplazarán por la costa este, una después de la otra.

«Se parece cada vez más a un evento de todo o casi todo nieve en la mayor parte (del sur de Nueva Inglaterra). Esta vez tampoco se espera un escenario de nieve intensa, sino más bien un evento prolongado de nieve ligera, a veces moderada», dijo la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Boston.

La nieve que dejará caer la tormenta en el noreste

La ronda más intensa de tiempo invernal tendrá lugar del jueves al jueves por la noche en gran parte del noreste. Existe cada vez más acuerdo entre los meteorólogos en que el aire helado tendrá la capacidad de afectar áreas más al sur, lo que aumentará el período para las nevadas.

Un área de alta presión ártica situada sobre el noreste alimentará el aire frío, el mismo responsable del récord de frío que se extiende por el centro de Estados Unidos. El aire frío en este punto se habrá modificado un poco, pero aún se pronostican temperaturas altas generalizadas en los -6 y -1 grados Celsius.

Durante el jueves de día, nevadas ligeras a moderadas afectarán áreas desde el Atlántico Medio hasta el sur de Nueva Inglaterra. Esto incluye ciudades como Nueva York y Filadelfia.

Para el jueves por la noche, la nieve se esparcirá por el sur de Nueva Inglaterra y llegará al área de Boston. La mayor parte de esta nieve será ligera, pero será una molestia dado el tiempo que estará cayendo. En algunos lugares, podría estar cayendo nieve durante más de 36 horas.

Mientras tanto, hacia el sur, la nieve seguirá cayendo en gran parte del interior del Atlántico Medio.

Nueva York podría llegar a cifras históricas con esta tormenta

El viernes, persistirá una franja general de nieve ligera en las áreas de la ciudad de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra. También se espera que la nieve avance más hacia el norte, afectando gran parte de Nueva York y el centro de Nueva Inglaterra durante el día.

Para la noche del viernes, la caída de nieve debería llegar a su fin para la mayoría, ya que la baja presión la aleja de la costa del Atlántico Medio. El sur de Nueva Inglaterra puede experimentar una banda final de nieve potencialmente más intensa antes de que desaparezca el sábado por la mañana.

El pronóstico de nevadas entre hoy y el sábado es de 12,7 a 20,3 cm desde el noroeste de Virginia hasta el sur de Nueva Inglaterra.

La ciudad de Nueva York ha recibido 53,8 cm de nieve en lo que va de febrero. Si la próxima tormenta trae al menos 14,2 cm de nieve, este mes estaría en la lista de los 10 meses con más nevada de la historia. El pronóstico actual es que caigan de 15,2 a 20,3 cm de nieve entre hoy y el viernes. Si los totales de nieve en la Gran Manzana no llegan a la marca, todavía quedan por delante dos semanas más.

Se espera que Washington reciba de 7,6 a 15,2 cm. Como ha visto la ciudad muchas veces este invierno, Washington tiende a encontrar su camino cerca de la línea de mezcla (un término para la medición en un diagrama termodinámico). Cuando comience esta combinación de precipitación invernal o lluvia helada o gélida, eso determinará en última instancia la cantidad de nieve que caerá en Washington.

Hielo más al sur

Al sur de las áreas afectadas por la nieve habrá hielo, que afectará principalmente el Atlántico Medio del jueves al viernes.

El jueves por la mañana temprano, podría haber un período de lluvia helada tan al sur como en el norte de Georgia, Alabama y el este de Tennessee, pero hay más preocupación por lo que sucederá al norte y al este de esa región.

La oficina del NWS en Raleigh dice que hay «mayor confianza en un evento prolongado de lluvia helada» para gran parte de su área de pronóstico.

En algunos lugares, especialmente desde el centro de Virginia, incluyendo Richmond y Durham, hasta el centro-norte de Carolina del Norte, la acumulación de hielo podría acercarse a 1,3 cm a lo largo de la tormenta.

Potential is increasing for significant icing across portions of the Mid-Atlantic, which will be very impactful, especially for those hardest hit from the previous ice storm. Image: probability of 0.10″+ of ice accumulation through Friday morninghttps://t.co/GuWu5Qp0ZT pic.twitter.com/0aTmkxiR4T

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 17, 2021

Potential is increasing for significant icing across portions of the Mid-Atlantic, which will be very impactful, especially for those hardest hit from the previous ice storm. Image: probability of 0.10″+ of ice accumulation through Friday morninghttps://t.co/GuWu5Qp0ZT pic.twitter.com/0aTmkxiR4T

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 17, 2021

En ciudades como Washington y Baltimore, la nieve caerá al inicio de la precipitación el jueves por la mañana, pero se espera un cambio a lluvia gélida o una mezcla invernal para el final de la tarde. También se espera formación de hielo desde el sur de Nueva Jersey hasta gran parte de Virginia y el oeste de Carolina del Norte.

Advertencia para los residentes de áreas con acumulación de hielo

«En las áreas que enfrentan estas acumulaciones de hielo devastadoras, los residentes pueden esperar condiciones de viaje peligrosas, numerosos cortes de energía y grandes daños en los árboles», dice el Centro de Predicción Meteorológica del NWS.

El jueves por la noche, se anticipa lluvia helada en gran parte de Virginia hacia áreas cercanas a la Bahía de Chesapeake.

Luego, el viernes por la mañana, podría seguir siendo posible una lluvia gélida persistente cerca y a lo largo de la I-95 desde el norte de Carolina del Norte hasta el centro de Nueva Jersey. Incluso podría haber un breve cambio a nieve por la tarde, antes de llegar a su fin en estas áreas el viernes por la noche.