Citibank transfirió por error US$ 500 millones. Ahora no podrá recuperarlos, dictamina un juez

Nueva York (CNN Business) — Después de cometer uno de los «mayores errores en la historia bancaria», Citibank no podrá recuperar los casi 500 millones de dólares que transfirió accidentalmente a prestamistas de Revlon, dictaminó un juez de una Corte de Distrito de Estados Unidos.

Citibank, que actuaba como agente de préstamos de Revlon, tenía la intención de enviar alrededor de US$ 8 millones en pagos de intereses a los prestamistas de la compañía de cosméticos. En cambio, Citibank transfirió accidentalmente casi 100 veces esa cantidad, incluidos US$ 175 millones a un fondo de cobertura. En total, Citi envió accidentalmente US$ 900 millones a los prestamistas de Revlon.

Citibank presentó una demanda en agosto buscando la devolución de sus fondos, pero aún no ha recibido US$ 500 millones de 10 firmas de asesoría de inversiones luego de la transferencia accidental.

Caso Citibank, una excepción a la regla

La ley generalmente castiga a quienes gastan dinero depositado accidentalmente en sus cuentas. Las transferencias accidentales son comunes en la era digital y los cables se pueden reembolsar al instante. Una pareja de Pensilvania enfrentó cargos por delitos graves después de gastar dinero depositado accidentalmente en su cuenta.

Pero la ley de Nueva York tiene excepciones a esta regla, conocida como «defensa de descarga por valor».

Si el beneficiario tiene derecho al dinero y no sabía que se transfirió accidentalmente, puede quedárselo. Los prestamistas de Revlon dijeron que creían que Citibank estaba transfiriendo pagos anticipados de un préstamo. Después de todo, el dinero transferido accidentalmente era la cantidad exacta «al centavo» que Citibank les debía, aunque el préstamo no vencería hasta dentro de bastante tiempo.

«Estamos sumamente complacidos con la decisión reflexiva, completa y detallada del juez [Jesse] Furman», dijo Benjamin Finestone, quien representó a dos prestamistas, Brigade y HPS Investment Partners.

‘Casi irracional’

El tribunal dictaminó que los prestamistas estaban justificados al creer que el pago fue intencional. El propio Citibank no se dio cuenta de la magnitud de su error hasta casi un día después.

«Creer que Citibank, una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, había cometido un error que nunca antes había sucedido, por una suma de casi mil millones de dólares, habría sido casi irracional», dice el documento judicial. El fallo utilizó conversaciones internas entre los empleados de HPS como prueba adicional de que los acreedores no tenían idea de que la transferencia era un error hasta que Citibank envió notificaciones. En el chat, que estaba fechado un día después de la transferencia errónea, los empleados de HPS bromearon sobre el error:

DFREY5: Me siento muy mal por la persona que envió un pago erróneo de $ 900 mm. No es un gran movimiento profesional

JRABINOWIT12: ciertamente parece que buscarán gente nueva para su grupo de operaciones

DFREY5: ¿Cómo estuvo el trabajo hoy, cariño? Estuvo bien, excepto que accidentalmente envié $ 900 mm a personas que se suponía que no debían tenerlo

DFREY5: Desventajas del trabajo desde casa. Tal vez el perro golpeó el teclado

Los prestamistas no pueden tomar el dinero y correr. Dado que es posible una apelación, una orden de restricción temporal todavía está en vigor.

«Estamos totalmente en desacuerdo con esta decisión y tenemos la intención de apelar. Creemos que tenemos derecho a los fondos y continuaremos buscando una recuperación completa de ellos», dijo Citigroup en un comunicado.

La pandemia ha afectado a marcas de maquillaje como Revlon, cuyas acciones se cotizan más de un 40% a la baja que hace un año.