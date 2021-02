Lara Trump, nuera del expresidente, tiene posibilidades de llegar al Senado, dice el senador Lindsey Graham

Noticias CNN

(CNN Español) — Lara Trump, nuera del expresidente de Estados Unidos, Donad Trump, suena como posible candidata para el Senado por el escaño de Carolina del Norte. Así lo dejó entrever el senador republicano Lindsey Graham, aliado político del exmandatario, en una entrevista con la cadena Fox este domingo.

“En Carolina del Norte, creo que la gran ganadora con todo esto del juicio político es Lara Trump”, aseguró Graham al ser indagado por el presentador Chris Wallace sobre el futuro del Partido Republicano y las críticas contra Trump por parte de integrantes de la colectividad como la exembajadora ante la ONU Nikki Haley.

MIRA: ANÁLISIS | Seis conclusiones del juicio político a Trump

“Mi querido amigo Richard Burr, con quien simpatizo y hemos sido amigos por mucho tiempo, acaba de hacer que Lara Trump sea casi de seguro la designada para el escaño del Senado por Carolina del Norte, de manera que lo reemplace si ella se postula”, dijo Graham.

NEW: @LindseyGrahamSC says Lara Trump could take Senator Burr’s (R-NC) seat in the senate when he retires next year. “My friend Richard Burr just made Lara Trump almost the certain nominee for the senate seat in North Carolina to replace him if she runs.” #FoxNewsSunday

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) February 14, 2021

Lara Trump, de 38 años, es la esposa de Eric Trump, hijo del expresidente Donald Trump. Ha sido productora de televisión y es oriunda de Wilmington, Carolina del Norte.

No es la primera vez que se habla de la posible candidatura de Lara Trump

En noviembre de 2020, Lara Trump dijo que «sería algo increíble».

«Sería algo increíble. Es mi estado natal, un estado que amo tanto y. Y mira, creo que necesitamos algunos republicanos fuertes en Washington, DC. Tuvimos una gran carrera con el Senado y la Cámara esta vez … en esta ronda, pero ya sabes, veamos qué pasa», dijo durante una aparición en Fox News.

Burr ha dicho que espera retirarse cuando termine su periodo en 2022 y regresar al sector privado.