¿Cuál es el sonido de Marte? Lo descubriremos pronto cuando el rover Perseverance aterrice

(CNN) –– Marte está a punto de ser un lugar muy concurrido cuando tres misiones distintas lleguen al planeta rojo en febrero.

Una de esas misiones es la del rover Perseverance de la NASA. Cuando aterrice, podremos escuchar los sonidos de Marte por primera vez, gracias a los micrófonos que están en el rover.

LEE: Bacterias de la Tierra potencialmente podrían usarse para extraer minerales en la Luna o en Marte

Una nueva experiencia interactiva compartida por la NASA preparará nuestros oídos para una diferencia clave en los sonidos de Marte: la atmósfera. Justamente, la delgada atmósfera de este planeta tiene solo el 1% de la densidad que experimentamos de la atmósfera terrestre en la superficie. También cuenta una composición atmosférica diferente. Además, Marte es mucho más frío que la Tierra. Todos estos factores afectarán el sonido en Marte, aunque las diferencias pueden ser sutiles.

| El 18 de febrero llegará a Marte el rover Perseverance de la NASA aterrizará en Marte el 18 de febrero. Mira la galería → | Esta perspectiva del hemisferio Valles Marineris de Marte, tomada el 9 de julio de 2013, es en realidad un mosaico que comprende 102 imágenes del Viking Orbiter. En el centro se encuentra el sistema de cañones Valles Marineris, de más de 2.000 kilómetros de largo y hasta 8 kilómetros de profundidad. (Crédito: JPL-Caltech/NASA)

| Este autorretrato del rover Curiosity Mars, tomado en 2016, muestra al vehículo en el lugar de perforación de Quela, en el área de Murray Buttes, en la parte inferior del Monte Sharp. (Crédito: JPL-Caltech/MSSS/NASA)

| Esta foto de un canal de río conservado en Marte fue capturada por un satélite en órbita. Tiene colores superpuestos para mostrar diferentes elevaciones. El azul es bajo y el amarillo es alto. (Crédito: NASA)

| La misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea capturó en 2018 esta imagen del cráter Korolev, de más de 80 kilómetros de ancho. Está lleno de agua helada, cerca del polo norte. (Crédito: ESA/DLR/FU Berlin

| La nave Mars Reconnaissance Orbiter utilizó su cámara HiRISE para obtener esta imagen de un área con textura inusual en el piso sur del cráter Gale. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)

| Lava fría ayudó a preservar la huella del movimiento de dunas que alguna vez ocurrió en una región del sureste de Marte. Pero también se parece al símbolo de “Star Trek”. (Crédito: NASA)

| Aunque Marte no es geológicamente activo como la Tierra, las características de la superficie han sido moldeadas en gran medida por el viento. Justamente, las que han sido talladas por el viento como las que aparecen en la imagen, llamadas yardangs, son comunes en el planeta rojo. Sobre la arena, el viento forma ondas y pequeñas dunas. En la atmósfera delgada de Marte, la luz no se dispersa mucho, por lo que las sombras proyectadas por las yardangs son nítidas y oscuras. (Crédito: JPL-Caltech/University of Arizona/NASA)

| Estas pequeñas solidificaciones ricas en hematita están cerca del cráter Fram, visitado por el rover Opportunity de la NASA en abril de 2004. El área que se muestra tiene 3 centímetros de ancho. La foto proviene del generador de imágenes microscópicas en el brazo robótico de Opportunity, con información de color agregada desde la cámara panorámica del rover. Estos minerales sugieren que Marte tuvo un pasado acuoso. (Crédito: JPL-Caltech/Cornell/USGS/NASA)

| Esta imagen muestra los flujos estacionales en Valles Marineris de Marte, que se denominan líneas recurrentes en pendiente o RSL, por sus siglas en inglés. Estos deslizamientos de tierra en Marte aparecen en las laderas durante la primavera y el verano. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)

| Se sabe que Marte tiene tormentas de arena que rodean el planeta. Estas imágenes que tomó el orbitador Mars Global Surveyor de la NASA en 2001 muestran un cambio drástico en la apariencia del planeta cuando la neblina generada por la actividad de las tormentas de arena en el sur se distribuyó globalmente. (Crédito: JPL-Caltech/MSSS/NASA)

| Esta imagen compuesta, cuyo horizonte son las regiones más altas del Monte Sharp, fue tomada en septiembre de 2015 por el rover Curiosity de la NASA. En primer plano hay una larga cresta repleta de hematita. Un poco más allá hay una llanura ondulada rica en minerales arcillosos. Y un poco más al fondo se encuentra una multitud de cerros redondeados, todos ricos en minerales de sulfato. La mineralogía cambiante en estas capas sugiere un entorno que se modificó en los inicios de Marte, aunque todas involucran exposición al agua hace miles de millones de años. (Crédito: JPL-Caltech/MSSS/NA

| El sismómetro de InSight registró un “martemoto” por primera vez en abril de 2019. (Crédito: NASA/JPL-Caltech)

| Desde su posición en lo alto de una cresta, el Opportunity grabó en 2016 esta imagen de un remolino de polvo en Marte recorriendo valle. La foto también capta las huellas del rover que conducen a la pendiente norte de Knudsen Ridge, que forma parte del borde sur del Valle de Marathon. (Crédito: JPL-Caltech/NASA)

| HiRISE captó depósitos en capas y una capa de hielo brillante en el polo norte de Marte. (Crédito: JPL-Caltech/Univ. of Arizona/NASA)

| Nili Patera es una región de Marte en la que las dunas y las ondas se mueven rápidamente. HiRISE, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, continúa monitoreando esta área cada dos meses para ver cambios en escalas de tiempo estacionales y anuales. (Crédito: JPL-Caltech/Univ. of Arizona/NASA)

| El rover Curiosity de la NASA captó su panorámica de mayor resolución de la superficie marciana a finales de 2019. Esto incluye más de 1.000 imágenes y 1.800 millones de píxeles. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

| Esta imagen, que combina datos de dos instrumentos a bordo del Mars Global Surveyor de la NASA, muestra una vista orbital de la región polar norte de Marte. El casquete polar rico en hielo tiene casi 1.000 kilómetros de ancho y las bandas oscuras son valles profundos. A la derecha del centro, un gran cañón, Chasma Boreale, casi divide la capa de hielo. Chasma Boreale tiene aproximadamente la longitud del famoso Gran Cañón de los Estados Unidos y hasta casi 2 kilómetros de profundidad. (Crédito: JPL-Caltech / MSSS / NASA)

| Un cráter de impacto reciente y drástico domina esta imagen tomada por la cámara HiRISE en noviembre de 2013. El cráter se extiende aproximadamente 30,5 metros y está rodeado por una gran zona de explosión de rayos. Debido a que el terreno donde se formó el cráter es polvoriento, el cráter reciente aparece azul en el color realzado de la imagen, debido a la eliminación del polvo rojizo en esa área. (Crédito: JPL-Caltech/Univ. of Arizona/NASA)

| Este montículo oscuro, llamado Ireson Hill, se encuentra en la formación Murray en la parte inferior del Monte Sharp, cerca de un lugar donde el rover Curiosity de la NASA examinó una duna de arena lineal en febrero de 2017. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS

| ¿Son galletas y crema en Marte? No, son solo dunas polares espolvoreadas con hielo y arena. (Crédito: CaSSIS/ESA/Roscosmos)

| La nube en el centro de esta imagen es en realidad una torre de polvo que ocurrió en 2010 y fue capturada por el Mars Reconnaissance Orbiter. Las nubes azules y blancas son vapor de agua. (Crédito: MSSS/JPL-Caltech/NASA)

| HiRISE tomó esta imagen de un cráter de un kilómetro en el hemisferio sur de Marte en junio de 2014. El cráter muestra escarcha en todas sus laderas orientadas al sur a finales del invierno, cuando Marte se dirige hacia la primavera. (Crédito: JPL-Caltech/University of Arizona/NASA)

| Los dos terremotos más grandes detectados por InSight de la NASA parecen haberse originado en una región de Marte llamada Cerberus Fossae. Los científicos habían detectado aquí previamente señales de actividad tectónica, incluidos deslizamientos de tierra. Esta imagen fue tomada por la cámara HiRISE del Mars Reconnaisance Orbiter de la NASA. (Crédito: JPL-Caltech/University of Arizona/NASA)

| Esta imagen es la primera fotografía tomada desde la superficie de Marte. La captó el 20 de julio de 1976 el módulo de aterrizaje Viking 1, poco después de que aterrizara en el planeta. (Crédito: NASA)

¿Qué podremos escuchar de Marte gracias al rover Perseverance?

El interactivo de la NASA compara los sonidos tal como los escuchamos en la Tierra frente a cómo pueden sonar en Marte. Por ejemplo, el canto de los pájaros o la música. Si hablaras en Marte, tu voz sonaría más apagada y los demás tardarían más en escucharte.

Entonces, ¿qué podremos escuchar en Marte? Se espera que los micrófonos del rover Perseverance capten los sonidos del vehículo mientras aterriza y trabaja en el planeta rojo. También los ruidos de ambiente como el viento. Uno de los micrófonos está ubicado en la parte superior del mástil del rover, por lo que puede captar sonidos naturales e incluso la actividad del vehículo. Por ejemplo, cuando el láser del rover golpee muestras de rocas y las convierta en plasma para comprender más sobre su composición.

«Es impresionante toda la ciencia que podemos obtener con un instrumento tan simple como un micrófono en Marte», explicó Baptiste Chide en un comunicado. Chide es investigador posdoctoral en ciencia planetaria en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA y colaborador del micrófono SuperCam.

El otro micrófono captará el sonido de los dispositivos pirotécnicos que desplieguen los paracaídas durante el aterrizaje. También, el sonido de las ruedas del rover mientras se mueve sobre la superficie de Marte.

«Grabar sonidos audibles en Marte es una experiencia única», sostuvo Chide. «Con los micrófonos a bordo del rover Perseverance, agregaremos un quinto sentido a la exploración de Marte. Esto abrirá una nueva área de investigación científica tanto para la atmósfera como para la superficie», explicó.

El rover Perseverance, cuya misión es buscar signos de vida antigua, aterrizará en Marte el 18 de febrero. Ese mismo día también llegará el helicóptero Ingenuity, que es el primero en volar en otro planeta.

Ahora bien, eso no significa que el planeta no haya tenido mucha de actividad de los exploradores robóticos que la NASA ha enviado a Marte en los últimos años.

3.000 días y contando

El rover Curiosity sigue funcionando con fuerza y ​​ha estado investigando Marte desde que aterrizó en 2012. Han pasado 3.000 días marcianos desde que el Curiosity llegó al planeta rojo.

El rover Curiosity Mars de la NASA tomó esta selfie en un lugar apodado «Mary Anning», en honor a un paleontólogo inglés del siglo XIX.

El Curiosity ha escalado gradualmente el monte Sharp, una montaña que se extiende 4,8 kilómetros hacia arriba en el centro del cráter Gale, de 154 kilómetros de ancho.

Para celebrar los 3.000 días en Marte, el Curiosity tomó uno de sus famosos panoramas. Los geólogos del equipo de la misión se emocionaron al ver rocas que parecen bancos mientras el Curiosity continúa su ascenso.

El panorama incluye 122 imágenes individuales que fueron capturadas el 18 de noviembre.

El centro del panorama muestra el suelo del cráter Gale, y su borde norte está en el horizonte. La capa superior de Mount Sharp se puede ver a la derecha.

Estas piedras que parecen bancos se forman a medida que las capas de roca más blanda se erosionan en las pendientes, y dejan atrás capas de roca más duras que lucen como acantilados.

«Nuestro equipo científico está emocionado de descubrir cómo se formaron. Y qué significan para el entorno antiguo dentro de Gale», dijo Ashwin Vasavada, científico del proyecto de Curiosity, en un comunicado.

InSight sigue adelante sin su «topo»

La misión InSight, que aterrizó en Marte en 2018, se ha extendido por otros dos años. Además, se espera que opere hasta diciembre de 2022, según un anuncio de la NASA.

Desde que InSight comenzó a investigar Marte, los miembros del equipo de la misión han comprendido más sobre la corteza y el manto del planeta. Adicionalmente, han identificado una serie de marteremotos y establecido que Marte es sísmicamente activo.

Los científicos también han aprendido más sobre la atmósfera marciana, el campo magnético y la estructura interior del planeta.

Durante la misión extendida, InSight rastreará la actividad sísmica en Marte y estudiará el clima del planeta.

Sin embargo, algo que no se moverá es el «topo» de la misión, aparentemente con muy mala suerte. Es decir, la sonda de calor de InSight. La sonda debía enterrarse debajo de la superficie marciana y tomar la temperatura interna del planeta para comprender mejor el calentamiento detrás de su evolución.

LEE: Marte podría tener estanques salados junto a un lago subterráneo, lo que aumenta la posibilidad de vida marciana

Pero, el suelo marciano tiene una tendencia a amontonarse, lo que ha demostrado ser un obstáculo para el topo. Justamente, la sonda ha intentado enterrarse desde febrero de 2019. En pocas palabras, no hay suficiente fricción para que el topo se martillee más allá de los 3 centímetros que ha alcanzado. Incluso tocarlo con una pala, ubicado en el brazo robótico de InSight, no ayudó.

«Hemos intentado con todo lo que tenemos, pero Marte y nuestro heroico topo siguen siendo incompatibles», dijo Tilman Spohn, investigador principal del instrumento, en un comunicado. «Afortunadamente, hemos conocido mucha (información) que beneficiará a futuras misiones que intenten excavar en el subsuelo».

Esta es la primera vez que una misión intenta excavar bajo tierra en Marte. Sin embargo, el conocimiento obtenido de este intento servirá para los diseños futuros. Especialmente, para los astronautas que algún día tendrán que excavar en el suelo marciano o para instrumentos que busquen vida en el subsuelo.

«Estamos muy orgullosos de nuestro equipo, que trabajó duro para que el topo de InSight se adentrara más en el planeta. Fue increíble verlos solucionar problemas desde millones de kilómetros de distancia», dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, en un comunicado. «Es por eso que asumimos riesgos en la NASA: tenemos que superar los límites de la tecnología para aprender qué funciona y qué no» completó.