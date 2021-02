Así va la batalla por la tutela de Britney Spears en los tribunales

Noticias CNN

(CNN) — La batalla legal por la tutela del patrimonio de Britney Spears continuó en la corte el jueves.

Aunque la estrella del pop no estuvo presente, su padre Jamie Spears asistió virtualmente cuando la juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Brenda Penny, escuchó los argumentos de Spears y de los abogados de su padre.

La audiencia se centró en el nombramiento de Bessemer Trust en noviembre para actuar como co-tutor, junto con su padre, del patrimonio de Spears. La jueza Penny falló a favor de mantener la co-tutoría y no hizo cambios en los procedimientos del jueves.

Spears había solicitado previamente que su padre fuera destituido como co-tutor. La última sentencia no impide que su abogado, Samuel Ingham III, presente otra petición para su destitución.

Ingham, quien también asistió a la audiencia virtualmente, reiteró que su cliente «no quiere a su padre como co-tutor y reconocemos que la remoción es un tema aparte».

Vivian L. Thoreen, abogada de Jamie Spears, emitió un comunicado a CNN el jueves por la noche.

«Los fallos del Tribunal Testamentario de hoy muestran la confianza del tribunal en nuestro cliente Jamie Spears y Bessemer Trust para administrar juntos la tutela del patrimonio de la Sra. Spears. Mi cliente espera trabajar con Bessemer para continuar una estrategia de inversión en el mejor interés de su hija», decía en parte la declaración de Thoreen.

El padre de Britney Spears habla sobre la batalla por la tutela de la cantante

Spears padre fue designado por primera vez por la corte como tutor del patrimonio de su hija, junto con el abogado Andrew Wallet, en 2008, luego de una serie de problemas personales de la cantante que se hicieron públicos. Durante la mayor parte de ese período, también supervisó su salud y decisiones médicas. Jamie Spears se convirtió en el único tutor del patrimonio de US$ 60 millones de la cantante en 2019, luego de la renuncia de Wallet.

Ingham presentó la primera solicitud para destituir oficialmente a Jamie Spears como tutor en agosto pasado. Spears padre le dijo a CNN en diciembre que no ha hablado con su hija desde esa presentación.

«Amo a mi hija y la extraño mucho», dijo Spears sobre su hija. «Cuando un miembro de la familia necesita cuidado y protección especiales, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y continuar amando a Britney incondicionalmente. He y continuaré brindando un amor inquebrantable y protección feroz contra aquellos con intereses egoístas y aquellos que buscan dañarla a ella o a mi familia».

El interés en la tutela de la cantante ha aumentado después del documental de The New York Times, «Framing Britney Spears». Celebridades y simpatizantes han abogado por Spears en las redes sociales con el hashtag #FreeBritney.

Otra audiencia en el caso está programada para el 17 de marzo.