‘Gorilla Glue Girl’: lo que dice sobre la empatía en internet el caso de un desafortunado error que terminó en cirugía

(CNN) — Esta semana, el mundo conoció a Tessica Brown, quien sería llamada ‘Gorilla Glue Girl’, una joven de Luisiana que posiblemente hizo la confusión más desafortunada en el cuidado del cabello de la historia. En lugar de usar laca común para el cabello, tomó una lata de adhesivo en aerosol Gorilla Glue y usó bastante en su pelo.

El resultado fue, bueno, exactamente lo que crees que sucedería si accidentalmente te cubrieras la cabeza con pegamento de fuerza industrial.

Su cabello se convirtió en un casco impenetrable y, a medida que sus videos en las redes sociales sobre el incidente acumulaban millones de visitas, la gente se obsesionó con su situación.

¿Volteas los ojos ante alguien que se ha metido en tal situación? ¿Te sientes mal?

Cinismo o empatía: es una elección a la que nos enfrentamos a menudo al observar un desfile interminable de extraños en línea que sacan a relucir sus errores, malas decisiones y percances desafortunados para que todo el mundo los vea.

La reacción al error de ‘Gorilla Glue Girl’ fue mixta

Si bien hay muchas risas a expensas de Brown, parece que una buena parte de las personas que intervinieron en la situación realmente se sintieron mal y querían ayudar a la pobre mujer. Las secciones de comentarios de sus videos se convirtieron en pequeñas reuniones de intercambio de ideas, en las que la gente discutía sobre todos los solventes adhesivos que pensaban que podían funcionar.

Incluso Chance the Rapper lo mencionó, diciendo que estaba contento de que la gente estuviera ayudando a Brown y dijo que era difícil reírse del video ya que ella parecía estar muy angustiada.

El incidente obviamente también inspiró mucha desaprobación. Después de todo, la gente hace todo tipo de cosas peligrosas y extrañas por un poco de fama en las redes sociales. Las peligrosas acrobacias de antaño, como el desafío de la canela a principios de la década de 2010, incluso lanzaron las carreras de algunos Youtubers exitosos, y el desafío Tide Pod todavía persiste en línea como un meme sobre las locuras (y las intoxicaciones químicas) de la juventud. Nos despertamos todas las mañanas en un mundo en el que pegarse el cabello a la cabeza no es la peor elección de carrera que podrías hacer.

En el caso de Gorilla Glue Girl, es difícil saber qué pensar. ¿Quién de nosotros no ha agarrado una lata de algo y lo ha usado pensando que era otra cosa? Si nunca has salido de casa con un poco de desodorante en aerosol en el cabello o has pulido las encimeras con PAM cuando querías alcanzar el Lysol, felicitaciones. Estás construido de manera diferente.

También vale la pena señalar que algunos usuarios de TikTok con ojos de águila señalaron que hay una línea de cuidado del cabello llamada «Moco de Gorila» que presenta un gorila en el empaque, y la laca para el cabello preferida de Brown se llama «Got 2b Glued». ¿Coincidencia? Tal vez.

Por otra parte, SÍ sobrevivimos a una época en la que la gente se metía cucharadas enteras de canela seca en la boca.

Len Martin, una especie de «desmitificador de desafíos», probó el llamado «desafío del pegamento del gorila» y se pegó un vaso de plástico en el labio. ¡Sorprendentemente, sorprendentemente! el vaso se fusionó con su labio de inmediato, y tuvo que quitárselo en el hospital.

Sin embargo, aquí está el truco. Martin dice que lo estaba haciendo para probar lo que muchos cínicos de Internet sospechaban: que Brown estaba exagerando la situación para influir. Él dice, definitivamente y con evidencia de primera mano (y tal vez un poco menos de labios), que ella no está mintiendo acerca de cuánto apesta tener Gorilla Glue en lugares a los que no pertenece.

Así que ahí tienes otra parte del rompecabezas resuelta. Las confusiones ocurren, y cuando ocurren, es realmente desagradable, incluso si lo hiciste a propósito.

Ella ha sufrido dolorosas consecuencias

Incluso si Brown tuvo la intención de ponerse Gorilla Glue en su cabello, claramente la pasó mal después, tuvo que ir al hospital y probó varios métodos de eliminación.

«Solo quítatelo todo», dijeron algunas personas. Otros señalaron que el cabello significa mucho para algunas personas, y entendieron completamente la insistencia de Brown de que quería salvar su cabello por todos los medios posibles. A partir de esto, surgió otra conversación sobre la relación entre las mujeres negras y su cabello, y los rígidos estereotipos de belleza con los que deben lidiar.

«Muchos la están despreciando», dijo Sunny Hostin de «The View» en Twitter. «Dada la historia de cómo las mujeres negras son atacadas y aún luchan contra la creencia generalizada de que nuestro cabello natural es poco profesional, descuidado o de alguna manera ‘una declaración’, por favor denle algo de gracia y comprensión».

De nuevo, empatía.

Brown finalmente cedió y se cortó su larga cola de caballo. Un cirujano de Beverly Hills ofreció sus servicios, de forma gratuita, para ayudarla a deshacerse de Gorilla Glue y ella lo aceptó.

Después de una cirugía de cuatro horas, la cabeza de Brown está afortunadamente sin pegamento.

Ella y su familia también comenzaron una recaudación de fondos para su situación.

Independientemente de la intención, todos pueden ganar un poco aquí: Brown ha recibido mucho amor y finalmente se ha librado de su pesadilla con Gorilla Glue. El cirujano que la ayudó y los imitadores que advirtieron sobre el «Gorilla Glue Challenge» obtuvieron un poco de fama secundaria. Incluso Gorilla Glue se ve genial al entrar en una sección de comentarios de TikTok con consejos, incluso si han tenido que publicar varias declaraciones instando a las personas a no hacer un mal uso de su producto.

Nuevamente, cinismo.

A medida que se enreda más el hilo en la trama de la extraña historia de Internet, Brown todavía insiste en que fue un error honesto y, según todos los informes, reaccionó exactamente como lo haría alguien que accidentalmente se pone pegamento en el cabello. Mucha gente le cree y le mostró amabilidad, o al menos ha suspendido su incredulidad lo suficiente como para estar genuinamente comprometidos con su bienestar.

Ya sabemos que mucho de lo que vemos en las redes sociales es exagerado, aumentado y empaquetado tácticamente hasta el punto de que la historia a menudo es más que la realidad. Así que Gorilla Glue Girl, la persona, puede no ser tan central en el discurso como Gorilla Glue Girl, la parábola: de los errores, de una sustancia difícil de eliminar, de los estándares de belleza cultural, de las consecuencias de las acciones de uno.

La forma en que reaccionamos ante su desgracia es otra prueba de personalidad que revela las condiciones que establecemos en nuestra empatía y cuánto tenemos que creer para compartirla.