Show de medio tiempo del Super Bowl: «Es extraordinario. Es una montaña rusa de adrenalina», dice el hombre detrás de la superproducción

Noticias CNN

(CNN) — El mundo del deporte está entusiasmado con Tom Brady de los Tampa Bay Buccaneers, quien llegará a su décimo Super Bowl este domingo enfrentándose contra su rival Patrick Mahomes y los campeones defensores, los Kansas City Chiefs. Pero cuando Brady, que busca su séptimo anillo en una carrera segura al Salón de la Fama, salga del campo en el medio tiempo, cederá el centro del escenario a un hombre que ha tomado las decisiones por 12 Super Bowls consecutivos, y cuyas decisiones serán discutidas, debatidas y tal vez incluso bailadas. Él es el responsable del show del medio tiempo del Super Bowl.

Para mucho no importa la acción en el campo; este fin de semana se trata de The Weeknd. Y el hombre que ayudará a traer a la superestrella del pop al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV es un director de televisión británico llamado Hamish Hamilton.

Los televisores de los restaurantes en Los Ángeles deberán estar apagados durante el Super Bowl

The Weeknd encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl el domingo 7 de febrero de 2021.

Desde el espectáculo titulado The Who de 2010, Hamilton, que ahora tiene 54 años y ha recibido varios premios, se ha encargado de exhibir a músicos tan famosos que los conocemos por un solo nombre: ¡Madonna! ¡Beyoncé! ¡Gagá! – o agrupaciones que son la banda sonora de una generación, como Coldplay, Maroon 5 y Black Eyes Peas.

El interés mundial en el espectáculo de medio tiempo no es nada nuevo, aunque 2021 marca el 30 aniversario del cambio de rumbo de la NFL de tener presentaciones de bandas de música tradicionales a pasar a actos de música contemporánea, y vaya qué fue un gran cambio.

Las celebridades que han estado en el show de medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl XXV —que también se celebró en Tampa— comenzó con una interpretación sublime del Star Spangled Banner de nadie menos que Whitney Houston.

El medio tiempo fue anunciado como «Un pequeño saludo mundial a los 25 años del Special Bowl» con una presentación de New Kids on the Block. Pero las noticias del día cambiaron la programación.

La Operación Tormenta del Desierto hizo que el show de medio tiempo del Super Bowl tuviera que grabarse y presentarse luego de que terminara el juego, pues entre los dos tiempos se dieron las noticias de la Guerra del Golfo.

Ese fue un momento decisivo y la liga nunca miró hacia atrás y empezó a contratar artistas megafamosos como Michael Jackson, Diana Ross y Boyz II Men en la década de 1990.

La primera década del año 2000 fue testigo de la actuación catártica de U2 después del 11 de septiembre, el infame «Nipplegate» de 2004 de Janet Jackson y Justin Timberlake, y Prince en 2007, a menudo citado como el mejor show de medio tiempo del Super Bowl de la historia.

Super Bowl 2021: ¿cómo será el show del medio tiempo? 1:26

Todas estas actuaciones fueron momentos fundamentales antes de que Hamilton tomara las riendas en 2010.

La audiencia del show de medio tiempo del Super Bowl incluso ha eclipsado a los televidentes del juego en sí en ocasiones: en 2015, Katy Perry y sus coloridos acompañantes atrajeron a 118,5 millones de espectadores, en comparación con la audiencia promedio del juego de 114,4 millones.

El extremismo violento interno es una preocupación de seguridad en el Super Bowl de este fin de semana

De Blackpool al show de medio tiempo del Super Bowl

Así será el Super Bowl marcado por la pandemia 2:28

Para Hamilton, criado en el norte de Inglaterra en la década de 1970, la noción misma del Super Bowl, y mucho menos el espectáculo del medio tiempo, era concepto extraño, pues le gustaba más el fútbol soccer inglés que el fútbol americano.

«Crecí en Blackpool», le dijo Hamilton a CNN Sport en una rara entrevista. «Eran los días antes de Internet, los teléfonos móviles y el intercambio global de medios. Mi único conocimiento del deporte realmente era mi equipo de fútbol local Blackpool, y a muchos kilómetros de distancia en la gran ciudad, Liverpool, que en ese momento dominaba el fútbol europeo».

Hamilton atrajo la atención de Estados Unidos después de dirigir numerosos premios BRIT, el equivalente británico de los Grammy, y si bien tiene la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y los Oscar en su currículum, dirigir el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es, bueno, el Super Bowl de su carrera.

«Siempre miramos al otro lado del Atlántico hacia esta tierra desconocida de oportunidades y excelencia», dice. «Ahora, estar creando estos enormes espectáculos en el mismo epicentro de la cultura estadounidense me llena de enorme orgullo».

La logística involucrada en montar el espectáculo de medio tiempo es posiblemente tan complicada como intentar ganar el Super Bowl en sí.

Se invierten muchos meses, involucra a muchas personas —el show de medio tiempo de este Super Bowl también cuenta como coproductor ejecutivo a Shawn «Jay-Z» Carter’s Roc Nation— y la canción, por así decirlo, sigue siendo la misma: convertir un campo de fútbol en una sala de conciertos y una sala de conciertos en un campo de fútbol en menos de 30 minutos.

Hamilton reconoce que cada artista principal es diferente en lo que respecta al tiempo que dedican a colaborar con toda la producción, pero «tienen una visión y nuestro papel es hacer realidad esa visión. Al final del día, la misión es crear 12 minutos de entretenimiento en el medio tiempo de un partido de fútbol en febrero».

Hamilton es muy consciente de lo mucho que este concierto significa para los músicos –»un momento que define su carrera y una gran parte de su legado artístico»– en el contexto de múltiples desafíos.

«Tienes que sacar un escenario en siete u ocho minutos, montarlo todo, construirlo y desmontarlo», dice Hamilton. «En un mundo que se está fracturando, es una gran lección de lo que las personas pueden construir bajo un estrés tremendo cuando trabajan juntas y depositan la confianza en los demás … Es extraordinario».

«Es una montaña rusa de adrenalina y, sinceramente, pasas 12 minutos concentrado, solo tratando de mantener el tren en la vía y entregar lo que todos quieren que entregues».

Antes de su décimo Super Bowl, Tom Brady dice que está abierto a jugar más allá de los 45 años

Preocupaciones en medio de la pandemia de covid-19

Así puedes disfrutar el Super Bowl sin contagios 1:09

Presentar el programa de este año va a será una tarea monumental, con la pandemia de coronavirus que se cierne sobre los procedimientos, a pesar del lanzamiento de la vacuna en todo el país.

Los 25.000 fanáticos que asistirán deben usar cubiertas faciales en todo momento y están recibiendo equipos de protección personal, una máscara facial de la marca Super Bowl, desinfectante de manos y toallitas de la NFL a su llegada.

El impacto en el espectáculo de medio tiempo será considerable. Después de todo, este es un evento que involucra a una multitud de artistas en el escenario y donde el distanciamiento físico es la antítesis de lo que suele ser un asunto muy coordinado y lleno.

Hamilton se niega a revelar cualquier cosa, aunque admite que «ha puesto un conjunto de parámetros muy diferentes en torno a la producción. [Pero] nos hemos enfrentado al desafío de la misma manera que lo hacemos todos los años, así que supongo todo lo que les diría a todos es: ‘Sintonícense y véanlo por ustedes mismos’».

Pero The Weeknd (cuyo nombre real es Abel Tesfaye) confirmó que «construimos el escenario en el estadio», mientras que el productor ejecutivo Jesse Collins le dijo a Entertainment Tonight , «vamos a utilizar el estadio para presentar el espectáculo de una manera que nunca antes se había presentado».

Los artistas son lo suficientemente inteligentes como para actuar sin cobar una tarifa de la liga, porque el intenso interés generado por su aparición en el show de medio tiempo se paga solo, aunque la NFL supuestamente proporciona un presupuesto.

El show de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl

Aunque Hamilton no está dispuesto a divulgar detalles, el gerente de The Weeknd, Wassim «Sal» Slaiby, le dijo a la revista Billboard que su cliente estrella aportó US$ 7 millones de su propio dinero para «hacer que este espectáculo de medio tiempo sea lo que imaginó».

¿Conquistará The Weeknd el medio tiempo del Super Bowl? 1:58

Por su parte, al hablar con CNN Sport y el resto de medios virtuales reunidos el jueves, The Weeknd sí se refirió a meterse la mano en el bolsillo.

«No creo que tenga suficiente dinero», bromea cuando se le dice que no es demasiado tarde para incorporar un helicóptero, que es lo que hizo su intérprete de medio tiempo favorita, Diana Ross, al concluir su espectáculo en 1996.

Diana Ross en el Super Bowl de 1996.

Cuando Hamilton habla de sus recuerdos del espectáculo de medio tiempo, surgen los paralelismos deportivos con los equipos que disputan el Super Bowl. Al reflexionar sobre los muchos artistas importantes con los que ha trabajado, sus observaciones sobre el líder de Coldplay evocan a un jugador de equipo, en lugar de un talento individual que no quiere compartir el balón, o más bien el escenario.

«Chris Martin es el más generoso de los artistas», dice Hamilton sobre sus compatriotas británicos Coldplay como artistas principales del Super Bowl 50 en 2016. «Así que llama a su amiga Beyonce, llama a su amigo Bruno Mars, y literalmente los persuade».

«Ambos eran un poco reticentes al principio y él dijo, ‘¡Vamos, chicos!’ Y entonces Beyonce aparece con cien bailarines, y Bruno aparece con su séquito. Y qué gran espectáculo fue … Eso terminó por definirse en el último minuto, en un estudio de baile detrás de una lavandería. Si la gente supiera lo que está sucediendo en este pequeño estudio de baile, se sorprendería».

Pero si puedes sacar al chico de Blackpool, no puedes sacar a Blackpool del chico. Hamilton vuelve a mirar hacia su Reino Unido natal y plantea la cuestión de si el fútbol inglés alguna vez tomaría un ejemplo de la NFL y agregaría una capa adicional de entretenimiento a los juegos.

«Yo era un fanático del fútbol cuando era niño, solía ver la FA cup, y eso era lo más importante en el calendario», dice sobre la comparación más cercana al Super Bowl en Inglaterra. » Sería genial si la FA decidiera hacer un espectáculo de medio tiempo y un prejuego de la misma manera que la NFL. La NFL ha sido brillante, apoyan mucho el entretiempo y realmente invierten financiera, creativa y logísticamente en la creación de esta pieza central en el entretiempo.

«Es la unión del deporte, la música y el entretenimiento y realmente funciona. No creo que haya un mejor ejemplo de ello en el mundo».