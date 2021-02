Cómo ver el Super Bowl en vivo y lo que debes tener para el gran juego

Noticias CNN

(CNN Español)– El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), recomendó a las personas que se quedaran en casa para ver el Super Bowl LV, final del fútbol americano el domingo 7 de febrero. Esto es lo que debes conocer para disfrutar del partido entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay.

Los protagonistas del Super Bowl 2021

Es una final inédita por el enfrentamiento entre ambos equipos por primera vez en un Super Bowl, pero también por ser la primera en la que uno de los clasificados juega en su propio estadio.

Tom Brady en su primer año con los Buccaneers buscará su séptimo anillo de campeonato, luego de un paso histórico con los Patriots de Nueva Inglaterra.

Por su parte los Chiefs de Kansas City de la mano de su estrella Patrick Mahomes quieren alcanzar el segundo título consecutivo y el tercero en su historia. De lograrlo, repetirían la hazaña de Brady con los «Pats» en los Super Bowls de 2004 y 2005.

Además de los Patriots, otros seis equipos han logrado dos campeonatos de manera consecutiva:

Packers de Green Bay: 1966-1967

Dolphins de Miami: 1972-1973

Steelers de Pittsburgh: 1974-1975, 1978-1979

49ers de San Francisco: 1988-1989

Cowboys de Dallas: 1992-1993

Broncos de Denver:1997-1998

Patriots de Nueva Inglaterra: 2003-2004

El color de los uniformes: tradición y superstición

La regla dicta que un equipo jugará de color y el otro lo hará de blanco. En este caso los Chiefs jugarán con su tradicional color rojo en la camiseta y los Buccaneers lo harán de blanco, aunque jueguen en su estadio donde siempre lo hacen con el uniforme de color.

Al uniforme blanco le han creado la superstición de traer la suerte de campeón, puesto que los últimos 16 años, 13 equipos que han jugado de blanco han levantado el trofeo Vince Lombardi.

La excepción fueron los Chiefs el año pasado al ganarle a los 49ers, los Eagles en 2017 en el Super Bowl LII ante los Patriots y los Packers en 2011 al ganarle a los Steelers en el Super Bowl XLV.

Super Bowl: la localía de Tampa Bay quizá no sea ventaja 1:48

Fecha, hora, como verlo en vivo y los promedios de audiencia

La patada inicial en el estadio Raymond James de Tampa será a las 6:30 pm hora del este de Estados Unidos, el domingo 7 de febrero de 2021, y la cadena encargada de la transmisión en vivo será CBS.

El Super Bowl LIV, del año pasado promedió 102 millones de espectadores en varios canales y señales de transmisión, según la cadena Fox. Ese número aumentó con respecto al gran juego del 2019, que promedió aproximadamente 100 millones de espectadores en CBS y en medios de transmisión.

El Super Bowl es el programa más visto de todos los años y el récord está en la edición de 2015 con una audiencia de más de 114 millones según los registros de Nielsen.

Nielsen no cuenta a los que miran fuera de casa, como en bares y restaurantes, que este año por la pandemia tendrán restricciones en varias ciudades de Estados Unidos y se espera que la audiencia pueda aumentar por la misma situación de la pandemia.

1 de 16

| Más pases de touchdown en un juego: el mariscal de campo Steve Young lanzó seis pases de touchdown, un récord en el Super Bowl, cuando sus 49ers de San Francisco derrotaron a San Diego 49-26 en enero de 1995. (Crédito: Tom DiPace/AP)

2 de 16

| Más yardas aéreas en un Super Bowl: Tom Brady, entonces con los Patriots de New England, lanzó 505 yardas en 2018. Aún así, su equipo perdió ante Filadelfia 41-33. Brady rompió el récord que había establecido solo un año antes cuando llevó a su equipo a una victoria en tiempo extra de 34-28 sobre Atlanta. (Crédito: John David Mercer/USA TODAY Sports)

3 de 16

| Más yardas por recepción en un Super Bowl: Jerry Rice, receptor abierto de San Francisco, fue nombrado el Jugador Más Valioso del Super Bowl en 1989 después de atrapar 11 balones para un récord de 215 yardas contra Cincinnati. El miembro del Salón de la Fama también rompió récords en el Super Bowl por la mayor cantidad de puntos y touchdowns en una carrera. Anotó ocho touchdowns en cuatro Super Bowls. (Crédito: Lennox McLendon/AP)

4 de 16

| Más yardas por tierra en un Super Bowl: Doug Williams, mariscal de campo de Washington, ganó el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl en 1988. Pero, el corredor novato Timmy Smith estableció un récord en el juego de ese año con 204 yardas por tierra contra Denver. (Crédito: Bob Galbraith/AP)

5 de 16

| Más intercepciones en un Super Bowl: el defensa de Oakland Rod Martin (No. 53) logró tres intercepciones cuando los Raiders derrotaron a los Eagles de Philadelphia en 1981. (Crédito: Focus on Sport/Getty Images)

6 de 16

| Mayor cantidad victorias del Super Bowl para un jugador: Brady ha ganado seis Super Bowls, todos con New England. El Super Bowl LV será su décimo juego en 21 temporadas. (Crédito: Jeff Roberson/AP)

7 de 16

| Más victorias de Super Bowl para un entrenador principal: Bill Belichick, con Brady como su mariscal de campo, ha ganado seis Super Bowls siendo entrenador principal de los Patriots. Belichick también se llevó dos Super Bowls como entrenador asistente con los Giants de New York. (Crédito: Al Bello/Getty Images)

8 de 16

| Jugada más larga de anotación en un Super Bowl: Jacoby Jones de Baltimore devolvió una patada de salida 108 yardas cuando los Ravens derrotaron a San Francisco 34-31 en 2013. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images)

9 de 16

| Pase más largo en un Super Bowl: el receptor abierto de Carolina Muhsin Muhammad atrapó un pase de anotación de 85 yardas que lanzó Jake Delhomme durante el Super Bowl XXXVIII en 2004. (Crédito: Brian Bahr/Getty Images)

10 de 16

| Carrera más larga en un Super Bowl: Willie “Rápido” Parker logró una carrera de 75 yardas para un touchdown de Pittsburgh en 2006. (Crédito: Paul Spinelli/AP)

11 de 16

| Retorno más largo de interceptación en un Super Bowl: James Harrison de Pittsburgh interceptó a Kurt Warner de Arizona en la última jugada de la primera mitad y avanzó 100 yardas para un touchdown en 2009. (Crédito: Al Bello/Getty Images)

12 de 16

| Retorno más largo de balón suelto en un Super Bowl: casi todo salió bien para los Cowboys de Dallas en 1993, cuando aplastaron a Buffalo 52-17 en el Rose Bowl. Pero el defensa Leon Lett tuvo un momento embarazoso al final del juego cuando estaba devolviendo un balón suelto para lo que parecía ser un touchdown seguro. Lett devolvió la pelota 64 yardas, pero comenzó a lucirse temprano y fue despojado por Don Beebe de Buffalo.(Crédito: Rick Stewart/Getty Images)

13 de 16

| Puntaje más rápido en un Super Bowl: en la primera jugada desde la línea de golpeo en 2014, Manny Ramírez, centro de Denver, lanzó el balón al mariscal de campo Peyton Manning. Knowshon Moreno de Denver recuperó el balón en la zona de anotación para seguridad de Seattle. Solo habían transcurrido 12 segundos. (Crédito: Paul Sancya/AP)

14 de 16

| Primer puntaje en la historia del Super Bowl: en el primer cuarto de lo que ahora conocemos como Super Bowl I, el receptor abierto de los Green Bay Packers Max McGee anotó un touchdown en un pase de 37 yardas de Bart Starr. McGee atrapó con una mano, alcanzándolo detrás de él antes de pasar al defensor. (Crédito: Neil Leifer/Sports Illustrated/Getty Images)

15 de 16

| Mayor margen de victoria en un Super Bowl: San Francisco demolió a Denver 55-10 en 1990: ganó por un récord de 45 puntos. Fue el cuarto título de Super Bowl de los 49ers en nueve años. (Crédito: Focus On Sport/Getty Images)

16 de 16

| El margen de victoria más estrecho en un Super Bowl: Scott Norwood, pateador de Buffalo, falló un gol de campo de 47 yardas cuando expiró el tiempo, y los New York Giants vencieron a los Bills 20-19 en 1991. (Crédito: Phil Sandlin/AP)

end div.modal

Show de medio tiempo y el gran atractivo de los comerciales

Si bien el juego resulta ser uno de los principales atractivos para sentarse frente al televisor, no hay que dejar de lado otros grandes atractivos que se suman al espectáculo; los comerciales y el show del mediotiempo.

1 de 22

| El primer Super Bowl se realizó en Coliseo Los Ángeles Memorial en 1967. El show de medio tiempo incluyó al trompetista Al Hirt, a un equipo de entrenamiento de una escuela local y las bandas de marcha de Grambling State University y la Universidad de Arizona. Pero los artistas más memorables seguramente fueron los Bell Rocket Air Men que volaron por el cielo de la ciudad con mochilas cohetes. (Crédito: Vic Stein/AP)

2 de 22

| Los New Christy Minstrels, un grupo de folk y pop, participaron en el show de medio tiempo del Super Bowl en 1970, que también incluyó otros artistas. El juego se realizó en el Estadio Tulane de Nueva Orleans, por lo que el tema del espectáculo fue un tributo al Mardi Gras. (Crédito: Underwood Archives/Getty Images)

3 de 22

| Hirt toca la trompeta mientras Ella Fitzgerald canta en el Super Bowl de 1972. El show de medio tiempo de ese año rindió homenaje a la leyenda del jazz Louis Armstrong, quien murió el año anterior. (Crédito: Jerry Cooke/Corbis/Getty Images)

4 de 22

| El show de medio tiempo de 1977 fue producido por Disney y el tema fue “It’s a Smal World”. (Crédito: Heinz Kluetmeier/Sports Illustrated/Getty Images)

5 de 22

| Una carroza con el tema de Mardi Gras hizo parte del show de medio tiempo en 1981, que se realizó dentro del Louisiana Superdome. (Crédito: Heinz Kluetmeier/Sports Illustrated/Getty Images)

6 de 22

| Los asistentes participan en un fondo colorido para el show de medio tiempo del Super Bowl en 1983, que se llevó a cabo en el Rose Bowl en Pasadena, California. (Crédito: Robert Riger/Getty Images)

7 de 22

| La NFL cambió el show de medio tiempo en 1991, con la popular banda New Kids on the Block para el aniversario número 25 del Super Bowl. Pero, los televidentes tuvieron que esperar hasta después del juego para ver el espectáculo porque ABC mostró en su lugar noticias de la Guerra del Golfo. (Crédito: Gin Ellis/Getty Images)

8 de 22

| Michael Jackson, el “Rey del Pop”, cantó varios de sus éxitos en 1993. A menudo se le atribuye a esta presentación el hecho de haber comenzado la tradición de contar con grandes artistas en el medio tiempo del Super Bowl. (Crédito: Rusty Kennedy/AP)

9 de 22

| Un helicóptero recoge a Diana Ross después de que encabezara el show de medio tiempo en el Super Bowl de 1996. (Crédito: Kevin Terrell/AP)

10 de 22

| El show de medio tiempo de 2001 reunió a varias estrellas de diferentes géneros musicales. De izquierda a derecha están Justin Timberlake, el líder de Aerosmith Steven Tyler, Britney Spears y Nelly. Mary J. Blige también se presentó ese año. (Crédito: Al Messerschmidt/AP)

11 de 22

| Un mural en el show de medio tiempo de 2002 honra a quienes murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. (Crédito: Kevin Terrell/AP)

12 de 22

| El espectáculo de 2004 siempre será conocido por la “falla en el vestuario” de Janet Jackson. Timberlake le arrancó a Jackson una parte de su ropa al final de una canción, y dejó al descubierto su seno derecho. Muchas personas que veían el medio tiempo en casa se indignaron. La Comisión Federal de Comunicaciones ordenó una investigación y la NFL pasó los siguientes años con actos más seguros. (Crédito: Rhona Wise/EPA/Shutterstock)

13 de 22

| El gran Paul McCartney de los Beatles durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2005 (Crédito: Brian Bahr/Getty Images)

14 de 22

| El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, baila durante el show de medio tiempo de 2006. (Crédito: Michael Zagaris/Getty Images)

15 de 22

| Prince se presentó en el Super Bowl en 2007, y un día lluvioso en el sur de Florida proporcionó el escenario perfecto para su canción “Purple Rain”. (Crédito: Kevin Mazur/Getty Images)

16 de 22

| Bruce Springsteen se luce con la E Street Band en el show de medio tiempo en 2009. (Crédito: Jamie Squire/Getty Images)

17 de 22

| Madonna, vestida como una diosa romana, es llevada al escenario en 2012. (Crédito: Kevin Mazur/WireImage/Getty Image)

18 de 22

| Beyonce canta durante el show de medio tiempo del Super Bowl en 2013. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images)

19 de 22

| Katy Perry fue un éxito en 2015, pero tal vez no tanto como “Left Shark”, que rápidamente se convirtió en un meme. (Crédito: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images)

20 de 22

| Los asistentes participan en el show de medio tiempo de 2016 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La colorida pantalla dice “Believe in Love” durante una actuación que agrupó a a Bruno Mars, Beyonce y Coldplay. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images)

21 de 22

| Lady Gaga suspendida en el aire mientras se presenta en Houston en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2017. (Crédito: Patrick Smith/Getty Images)

22 de 22

| Shakira y Jennifer Lopez se unieron para el último Super Bowl, que se jugó en el sur de Florida el año pasado. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images)

end div.modal

En la franja comercial las compañías quieren no solo exponer su marca en el evento más visto de la televisión en Estados Unidos, sino que buscan dejar su impronta con mensajes creativos y que se extiendan más allá de la gran final.

Este 2020, por causa de la pandemia se verán cambios en los anuncios tradicionales y marcas tradicionales como Budweiser no aparecerán.

La razón por la que Budweiser se ausenta del Super Bowl 1:33

El encargado de animar la fiesta del entretiempo será el cantante canadiense The Weeknd, mientras Amanda Gorman, la primera joven poeta laureada de EE.UU., quien adquirió reconocimiento nacional en la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Bien, recitará un poema original previo al partido.

El poema de Gorman destacará a tres personas que la NFL homenajeará en el evento como capitanes honorarios por «servir como líderes en sus respectivas comunidades durante la pandemia global».

Los 3 mejores espectáculos de medio tiempo del Super Bowl 2:02