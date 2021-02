Jodie Foster sobre su papel en “The Mauritanian”: Nunca quise interpretar a un personaje de la vida real

Noticias CNN

(CNN Español) – Basada en hechos reales, la cinta “The Mauritanian” muestra lo que vivió Mohamedou Ould Slahi en la prisión de Guantánamo por 14 años.

Zona Pop CNN habló con Jodie Foster, la actriz ganadora del Oscar y nominada a los Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de reparto en una película, y con el actor recién nominado al Globo de Oro, Tahar Rahim, ambos nominados por la cinta «The Mauritanian».

MIRA: Golden Globes 2021: mira la lista completa de nominados

Jodie Foster da vida a la abogada Nancy Hollander, mientras que Rahim interpreta a Mohamedou Ould Slahi.

«The Mauritanian» basada en un hecho real

“The Mauritanian” está basada en el libro “Guantanamo Diary” (Diario de Guantánamo) en el que Mohamedou Ould Slahi, relata sus memorias tras haber pasado 14 años encarcelado en Base Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba sin haber sido acusado de ningún delito.

“Lo que ves en la película es lo que le pasó a Mohamedou. Está resumido lo que vivió, pero lo que ha pasado es peor que eso porque duró 14 años. Pasó por muchas cosas, desde torturas hasta alucinaciones. Perdió peso y fue muy duro para él”, afirma Tahar Rahim, actor francés de origen argelino.

“The Mauritanian” está basada en el libro “Guantanamo Diary” en el que Mohamedou Ould Slahi, relata sus memorias tras haber pasado 14 años encarcelado en la Base Naval de Guantánamo en Cuba. Jodie Foster da vida a su abogada y Tahar Rahim interpreta al convicto en cuestión. (Foto STX Entertainment)

“The Mauritanian” ¿es una cinta sobre Guantánamo o del 11 de septiembre?

Si bien la historia comienza con el arresto de Mohamedou por su posible participación en los atentados de las Torres Gemelas, la trama da un giro inesperado y muestra la falta de Derechos Humanos en la Base Naval de Guantánamo que funciona como prisión

Según Foster, es la historia sobre Mohamedou: “Es realmente una historia sobre la vida de Mohamedou. Fue secuestrado de su hogar, llevado a países extranjeros e interrogado y torturado sexual y psicológicamente durante muchos años”.

“A través de todo ese miedo y terror, no dejó que su humanidad se rompiera. Es una persona vulnerable, abierta, alegre, amorosa que perdona, eso es asombroso para mí”, añade la actriz.

¿Cómo fue conocer al verdadero Mohamedou Ould Slahi para Tahar Rahim?

El actor responde: “¡Excelente! fue un gran momento. Fue amable, divertido y lleno de vida, lo cual fue sorprendente sabiendo por lo que había pasado. Hablamos sobre la tortura por la que pasó. Lo observé para saber más sobre él y aproveché para pasar tiempo con él y traté de atrapar su espíritu”.

Los retos de interpretar un personaje real

Jodie Foster tiene en su haber dos estatuillas doradas de los premios Oscar. El primero por su actuación en la cinta de 1989 “The Accused” (Los Acusados) y el segundo por el papel de Clarice Starling en “Silence of the Lambs” (El silencio de los inocentes).

De todas las cintas en las que ha participado como actriz, solo en dos ha dado vida a personajes de la vida real, uno de ellos, la abogada Nancy Hollander en “The Mauritanian”.

“Nunca quise interpretar a un personaje de la vida real porque nunca encontré una película en la que … sentí que la historia en sí estaba bien elaborada. Tuve mucha suerte, porque Nancy Hollander está llena de contradicciones, le encantan sus uñas pintadas de rojo, su lápiz labial rojo y el automovilismo. Sin embargo, es esta abogada con una gran experiencia y prestigio”.

Para Tahar Rahim interpretar a un personaje real merece más respeto que uno de ficción, como es el caso de darle vida a Mohamedou Ould Slahi: “Le presto más atención y me siento más responsable, al final, sigue vivo. Él ha pasado por todo eso y tenía miedo de no retratarlo como debía ser o decepcionarlo o menospreciarlo”.

“The Mauritanian” se estrena en Estados Unidos el 12 de febrero. En Latinoamérica, todavía no hay fecha confirmada.

Lee las entrevistas compeltas aquí:

Zona Pop

¿Es esta una cinta de los atentados del 11 de septiembre o una cinta sobre la falta de derechos humanos en uno de los lugares más temidos del mundo, la prisión de Guantánamo?

Jodie Foster

Es una cinta sobre muchas de esas cosas. Creo que lo bueno es que … es realmente una historia sobre la vida de Mohamedou, que es una persona extraordinaria. Llegué a conocer a esta persona extraordinaria. Fue secuestrado de su hogar, llevado a países extranjeros e interrogado y torturado sexual y psicológicamente durante muchos años y de alguna manera, a través de todo ese miedo y terror, no dejó que su humanidad se rompiera. Es una persona vulnerable, abierta, alegre y amorosa que perdona, eso es asombroso para mí. Esta es una historia de lo que haces con el miedo y el terror y que a través de tu fe puedes ser una mejor persona, puedes abrazar tu humanidad.

Zona Pop

¿Qué es más difícil para una actriz, interpretar a un personaje de la vida real o a uno que no existe en la vida real como tu personaje Nancy?

Jodie Foster

Bueno, ya sabes, nunca quise interpretar a un personaje de la vida real porque nunca encontré una película en la que … sintiera que la historia en sí estaba bien elaborada y era una persona real. Entonces, esta es la primera vez que interpreto a un personaje real. Una vez lo hice antes, pero ya llevaba muerta un par de cientos de años. ¡Si! Tuve mucha suerte, porque Nancy Hollander está llena de contradicciones, le encantan sus uñas pintadas de rojo, su lápiz labial rojo y el automovilismo; y, sin embargo, es esta abogada con una gran experiencia y prestigio que también se preocupa por el brillo, así que fue interesante tener esos dos contrastes.

Zona Pop

Y hablando de Nancy, una frase que me llamó la atención fue: «No puedes ganar un caso si no crees en ti mismo». ¿Nancy realmente cree que Mohamedou es inocente o simplemente quiere tomar el caso porque es un caso pro-bono y tal vez porque quiere ganar algo de estrellato o popularidad en ese momento?

Jodie Foster

No, no, (risas), la frase correcta es «No puedes ganar un caso si no crees en tu propia mierda». Y lo que quería decir era que, si crees en el estado de derecho y crees en la Constitución, eso significa que todos tienen derecho a una defensa. No solo las personas que no son culpables, sino también las personas que son culpables, y su misión es asegurarse de que todos, ya sean culpables o no, no importa que obtengan una defensa y si son declarados culpables, está bien si tienen las pruebas en su contra, entonces no desaparecerán y ella no tiene ningún problema con eso.

Zona Pop

Dijiste que interpretar a Nancy fue muy importante en tu vida, pero ¿qué te hizo decidir, cuando leíste el guion, que querías ser actriz y no directora o productora como lo has estado haciendo?

Jodie Foster

Mhhh, nunca lo sé, ¿sabes? Leí el guion y lo vi, y en este caso realmente me vi interpretando a Nancy. Realmente entendí al personaje y estaba fascinada por ella y quería hacerlo. No me pasa muy a menudo que me conmueva tanto un guion y el personaje que quiero interpretar. Sí, es cierto, estaré dirigiendo más a menudo que actuando, pero cuando suceda, si hay algo especial para mí, seré capaz de saltar frente a la cámara y seré capaz de darle vida.

Zona Pop

Al principio pensé que iba a ser otra película de los atentados del 11 de septiembre, pero cuando la historia da un giro y comienza con Guantánamo y lo que realmente pasa allí, me asombré … me pone la piel de gallina. ¿Qué crees que fue más difícil para el personaje de Mohamedou, el estar en Guantánamo tratando de descubrir qué era real y si no estaba imaginando cosas en su cabeza, teniendo alucinaciones o simplemente viviendo allí?

Tahar Rahim

Lo que ves en la película es lo que le pasó a Mohamedou. Es una película que debes filmar de una manera especial para que la audiencia pueda verla. Está resumido lo que vivió, pero lo que ha pasado es peor que eso porque duró 14 años. Pasó por muchas cosas, desde torturas hasta alucinaciones. Perdió peso y fue muy duro para él.

Zona Pop

¿Crees que fue la falta de información lo que realmente hizo que Mohamedou fuera puesto en libertad o qué pasa con la tortura por la que pasó en Guantánamo?

Tahar Rahim

En realidad, ganó su caso después de 8 años de estar en prisión. Debería haber estado libre después de ocho años, pero no debería haber estado allí durante esos 8 años de tortura. Incluso si eres culpable, no torturas a la gente. Si eres culpable, vas a la cárcel. Pero esta película va más allá de ser culpable o inocente, trata sobre los derechos humanos. Mohamedou ganó su caso. La administración apela que debió haberse quedado un total de 14 años y nunca encontraron nada en su contra gracias al trabajo y la lucha de sus abogados, gracias a Nancy Hollander y Teri Duncan, pero realmente lo ayudaron mucho. Si Nancy nunca hubiera sabido sobre Mohamedou, tal vez él todavía estaría allí.

Zona Pop

¿Cómo fue conocer a Mohamedou en la vida real?

Tahar Rahim

¡Excelente! fue un gran momento, hablamos como estamos hablando tu y yo ahora mismo porque estábamos filmando. Fue amable, divertido y lleno de vida, lo cual fue sorprendente sabiendo por lo que había pasado. ¿Cómo podía seguir siendo tan genial? pero es su naturaleza, esta es su filosofía y hablamos sobre la tortura por la que pasó, y comenzó a cambiar y fue muy vergonzoso para él, así que me detuve. Me sentí mal y me dije a mí mismo que nunca volvería a hacerle otra pregunta sobre él, y fue que llegamos a saber más el uno del otro. Así que lo observé para saber más sobre él y aproveché para pasar tiempo con él y traté de atrapar su espíritu.

Zona Pop

Para ti como actor, ¿qué es más difícil de interpretar, un papel que está escrito por la mente de alguien o un papel que es real en la vida real?

Tahar Rahim

Es lo mismo. Es difícil interpretar a un personaje de ficción. Cuando interpreto a un personaje de ficción, trato de hacerlo genuino, real y creíble, por lo que es el mismo trabajo, pero la responsabilidad es diferente. Cuando es un personaje de ficción, una ficción total, la responsabilidad es de mi director y de la audiencia y en este caso, como es una persona real, le presto más atención y me siento más responsable de él, al final, sigue vivo. Él ha pasado por todo eso y tenía miedo de no retratarlo como debía ser o decepcionarlo o menospreciarlo. Quería que sintiera que la película estaba en el lugar correcto y él estaba feliz.