Laura Pausini es nominada por primera vez a los Golden Globes por el tema «Io sì» de la cinta «The Life Ahead»

(CNN Español) – La cantante italiana Laura Pausini fue nominada a los Golden Globes 2021 por su tema “Io sì” o «Yo sí» en español.

Pausini logró la nominación en la categoría “Mejor canción original – película” y competirá contra:

“Fight for You” de H.E.R.,

“Hear My Voice” de Celeste y Daniel Pemberton,

“Speak Now” de Leslie Odom Jr.,

Y “Tigress & Tweed” de Andra Day

“Io sì”, fue el tema original para la película de Netflix “The Life Ahead”, protagonizada por Sophia Loren.

El tema fue compuesto por Diane Warren, Niccolo Agliardi y la propia Laura Pausini.

La primera vez que Laura Pausini escuchó «Io sì»

Pausini recordó la primera vez que escuchó el tema y dijo que sintió una conexión inmediata con su melodía.

«Recuerdo la primera vez que escuché la canción cuando Diane me la envió. Sentí una conexión inmediata con las notas, sentí un fuerte vínculo y supe que algo extraordinario estaba sucediendo», dijo Pausini a través de un comunicado de prensa compartido por su disquera, Warner Music.

«Desde el minuto uno creí en la película, en la canción y en el mensaje que ambos llevan y quise escribir personalmente las letras en italiano para honrar al espíritu de la canción», comentó la cantante.

Sobre su primera nominación a los Globo de Oro, Pausini dijo que se trataba de un sentimiento indescriptible.

«Conseguir una nominación a los Globos de Oro por primera vez en mi carrera y en una categoría tan importante es un sentimiento indescriptible para mí, y una vez más, es un honor poder representar a Italia alrededor del mundo», comentó.

«The Life Ahead» también cuenta con otra nominación a los Golden Globes

La cinta «The Life Ahead», dirigida por Edoardo Ponti, también fue nominada en la categoría de «mejor película extranjera».

La película estrenó el 13 de noviembre de 2020 en Netflix y cuenta la historia de una mujer sobreviviente del Holocausto y la amistad improbable que forma con un niño de 12 años.

La cinta representará a Italia en la entrega.

En noviembre, Pausini dijo a través de un comunicado que le emocionaba ver a Loren en una historia italiana.

«Aprecio su generosidad (la de Sophia Loren) al interpretar una historia italiana muy intensa, con una causa social importante que, por desgracia, sigue existiendo. Edoardo Ponti me envió la película con antelación este verano y me dijo que deseaba que mi voz llevara el mensaje de la película por todo el mundo y por supuesto me sentí muy halagada», dijo la cantautora en 2020.

Los Golden Globes se emitirán el próximo 28 de febrero y serán presentados por las comediantes Tina Fey y Amy Poehler.