Todos los estados de EE.UU. tendrán temperaturas bajo cero la próxima semana

(CNN) –– Está a punto de hacer tanto frío que el agua hirviendo se congelará rápidamente, en cuestión de minutos. El proceso podría ocurrir en solo media hora y será un shock para el sistema, incluso en el caso de aquellos que están acostumbrados a los inviernos más duros.

El aire con mayor frío de la temporada se dirigirá hacia el sur y nadie quedará por fuera. Todos los estados de EE.UU., incluido Hawai, tendrán temperaturas bajo cero en la mañana del próximo lunes.

Día de la Marmota: Phil predice que el invierno durará seis semanas más

Esto incluye el 86% del país y a 235 millones de personas. Una ráfaga de aire ártico es responsable de gran parte de eso.

El vórtice polar es el responsable

Este frío extremo se debe a un complemento del vórtice polar, una gran zona de baja presión ubicada cerca de los polos. Durante los meses de invierno se descompone y envía hacia el sur aire frío que ha sido encerrado. El vórtice polar puede ser responsable de temperaturas excesivamente frías y grandes caídas de aire frío.

También, el vórtice polar se ha debilitado aún más este año por los calentamientos estratosféricos repentinos que se producen unas seis veces en una década.

Esto hará que el vórtice polar se debilite aún más y lleve brotes de aire frío a EE.UU. Justamente, permite que el aire frío que ha sido encerrado en lo alto de la atmósfera se libere hacia el sur y eso genera condiciones extremadamente frías en la superficie.

La tendencia de frío continuará durante los próximos 10 días.

Una congelación rápida puede afectar el Medio Oeste: consecuencias del vórtice polar

El aire frío comenzará a descender a través de la parte superior del Medio Oeste y Medio Este el sábado. Lugares en el centro de Wisconsin podrían tener temperaturas que caigan a -31,6 grados Celsius el domingo, con temperaturas máximas luchando por llegar a cero.

Es un golpe para algunas de las poblaciones más duras del Medio Oeste, cuando se trata de frío.

Una feroz tormenta invernal cubrió partes del noreste de EE.UU. y se espera más nieve el martes

«Recibimos entre 2 y 3 de estas olas de frío cada año», dijo Marcia Cronce, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. «Nos espera el aire más frío de la temporada, será impactante», añadió.

Con temperaturas máximas cercanas al punto de congelación durante gran parte de la semana, Madison registrará cifras aún más bajas al final de la semana: un máximo de -12 grados Celsius para el sábado. Y no es solo el aire frío, el viento también desempeña un papel importante. La sensación térmica por viento en áreas fuera de Milwaukee podrían alcanzar los entre -28,8 y -34,4 grados Celsius en al noche del sábado y el domingo.

After the snow on Thursday, the coldest air of the season is looking to settle into southern WI this weekend. #swiwx pic.twitter.com/rcMxQ3uaCH

— NWS Milwaukee (@NWSMilwaukee) February 2, 2021

Este aire frío vendrá inmediatamente después de la nieve que se espera el jueves. Lo que podría generar aún más problemas.

«Cualquiera que sea la cantidad de nieve y de precipitaciones a medio derretir que recibamos el jueves y el viernes, se congelarán rápidamente», dijo Cronce.

«Tendrás poco tiempo para limpiar la nieve antes de que las temperaturas se desplomen rápidamente y las carreteras se congelen deprisa».

Los máximos para gran parte del Medio Oeste estarán aproximadamente 3 grados Celsius por debajo de lo normal. Chicago se mantendrá en un solo dígito el domingo y el lunes.

Millones de personas, bajo alerta ante la primera tormenta de nieve de 2021 en EE.UU.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago también advirtió sobre las temperaturas peligrosas durante su discusión de pronóstico.

«Una masa de aire de frío gélido a frío extremo que llega durante el fin de semana y continúa hasta la semana siguiente, con temperaturas mínimas en algunos lugares de -23,3 grados Celsius o menos y sensación térmica de -28,8 y -34,4 grados Celsius, o incluso más fría, es posible desde el domingo por la noche hasta el lunes», indicaron.

Si no se utiliza la ropa adecuada, la congelación podría ocurrir en tan solo 30 minutos.

An active weather pattern as of late will also turn significantly colder this weekend into early next week. Confidence is increasing in widespread sub-zero lows, with single digit highs possible. Good time to brush up on cold weather safety! https://t.co/9Sv6zy4s3r #ILwx #INwx pic.twitter.com/R7Fbg5dyaE

— NWS Chicago (@NWSChicago) February 2, 2021

De hecho, 16 estados del Medio Oeste y las Grandes Llanuras experimentarán temperaturas bajo cero en la mañana del lunes. Eso afecta al 16% del país y a 41 millones de personas.

Algunas áreas pueden experimentar las temperaturas más frías en años

De manera que el aire frío continuará su viaje hacia el sur y el este mientras se extiende sobre gran parte del sur a principios de la próxima semana. Todavía existe cierta incertidumbre sobre cuán al sur llegará la ráfaga ártica.

A principios de esta semana, los modelos de pronóstico mostraban que lugares como Atlanta tendrán el aire más frío desde 2018.

«Si se verifica el mínimo de -7,2 grados Celsius del lunes por la mañana, esa sería la temperatura más fría que hemos estado en tres años», dijo Kyle Thiem, meteorólogo del NWS Atlanta. La ciudad no ha tenido temperaturas por debajo de los -6 grados Celsius desde enero de 2018.

Las temperaturas en Atlanta estarán 2 grados Celsius por debajo de lo normal para este evento de aire frío. Sin embargo, esas cifras no romperán récords. El mínimo histórico de Atlanta para el 8 de febrero es cero -17 grados Celsius. Pero, cuando se tiene en cuenta la sensación térmica, la temperatura se siente como de un solo dígito.

1 de 11

| Steve Kent esquiando por Times Square el lunes. John Minchillo / AP

2 de 11

| Arturo Diaz, de 4 años, juega en Hoboken, Nueva Jersey, el lunes. Seth Wenig / AP

3 de 11

| Una mujer camina en el Central Park de Nueva York. A la 1 pm del lunes, Central Park había reportado 34 centímetros de nieve y seguía nevando, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Timothy A. Clary / AFP / Getty Images

4 de 11

| Vendedor ambulante envuelto en una manta mientras la nieve cae en Times Square el lunes. Jeenah Moon / Bloomberg / Getty Images

5 de 11

| Los terrenos de la Casa Blanca cubiertos de nieve el domingo. Joshua Roberts / Getty Images

6 de 11

| Un camión sale de la Ruta 120 cerca del MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo por la noche. Danielle Parhizkaran / NorthJersey.com / USA Today Network

7 de 11

| Una peatón camina por una acera cubierta de nieve en el barrio de Chinatown de Nueva York. John Minchillo / AP

8 de 11

| Trabajadores sostienen palas de nieve en el metro de la ciudad de Nueva York. Angela Weiss / AFP / Getty Images

9 de 11

| Un trabajador limpia las aceras en Times Square el lunes. John Minchillo / AP

10 de 11

| Trabajadores limpian las calles de Nueva York el lunes. Los meteorólogos de CNN dicen que es posible que alrededor de 60 cms de nieve cubran la ciudad antes de que pase la tormenta. Spencer Platt / Getty Images

11 de 11

| Trineos suben una colina en Chicago. Humboldt Park el lunes. Scott Olson / Getty Images

«Nuestras mayores preocupaciones son las personas que están afuera durante largos períodos», dijo Thiem. «Siempre aconsejamos a cualquiera que esté afuera que se vista con varias capas y trate de tomar un descanso y buscar refugio cada 30 minutos más o menos», indicó.

La costa este puede experimentar cambios de temperatura

Las temperaturas en el Atlántico Medio y el Noreste caerán en picada durante este lunes. La ciudad de Washington, bajará a -8 grados Celsius el martes por la mañana. Y probablemente no superará el punto de congelación durante el resto de la semana.

Los mínimos durante la madrugada para la ciudad de Nueva York y Filadelfia registrarán temperaturas por debajo de los -11 grados Celsius en la mañana del lunes, con máximos solo en los -6 grados Celsius para la tarde del martes. Boston también caerá por debajo de los -11 grados Celsius el martes por la mañana y es muy posible que no supere los -6 grados Celsius durante el resto de la semana.

Esto ocurre inmediatamente después de que Boston tuviera un enero más cálido de lo normal y un comienzo tardío de la temporada de nieve. El clima podría compensar eso en febrero.

El deshielo de los Grandes Lagos

Los Grandes Lagos han establecido récords este invierno por la falta de hielo. Lake Eerie está muy por debajo de lo que debería tener con respecto a la concentración de hielo. El lago está congelado solo en un 1,6% en este momento, cuando debería estar alrededor del 60%. Esto según el Laboratorio de Investigación Ambiental de los Grandes Lagos.

La próxima ola de frío ayudará a congelar un poco los lagos. Pero, probablemente no los ayudará a llegar al nivel en el que deberían estar en lo que respecta a la capa de hielo.

Según la NOAA, los pronósticos de invierno estiman que los Grandes Lagos solo alcanzarán alrededor del 30% esta temporada. Lo que está muy por debajo de la concentración promedio de hielo, que es del 63%.

Los cambios significativos en la cantidad de capa de hielo durante un período prolongado podrían tener enormes implicaciones para el clima de la región de los Grandes Lagos. Una menor capa de hielo, combinada con temperaturas superficiales más cálidas, conducirá a un aumento de las precipitaciones con efecto lago en el futuro.