Un gerente de Chick-fil-A salvó el día en una clínica de vacunación de covid-19 después de que fallara el sistema

(CNN) — Cuando la fila en una clínica de vacunación contra el coronavirus de Carolina del Sur se represó, dejando a la gente esperando durante horas en su auto, el alcalde de la ciudad decidió llamar a un profesional para pedir ayuda: a un gerente de Chick-fil-A.

Los hospitales locales en Mount Pleasant abrieron la clínica el 22 de enero para los residentes elegibles para recibir las primeras inyecciones de la vacuna contra el covid-19. Pero poco después de que se abriera el drive-thru (el servicio al auto), el sistema informático que manejaba los registros cayó, lo que provocó que cientos de personas tuvieran que esperar en medio del tráfico pesado.

Fue entonces cuando Jerry Walkowiak, el gerente de un Chick-fil-A cercano, intervino para salvar el día.

«Cuando me enteré, llamé a Jerry y le pregunté si vendría a ayudarnos», dijo a CNN el alcalde de Mount Pleasant, Will Haynie. “Después de que lo miró, dijo: ‘Ahí está tu problema. Está represado porque tienes una persona que registrando a las personas’. Luego nos mostró cómo hacerlo bien».

Chic Fil A manager Jerry Walkowiak donating his professional drive thru experience to help our vaccination program in Mt Pleasant today. When you need help, call the pros. pic.twitter.com/63RvcVR8KJ

— Will Haynie (@willhaynie) January 22, 2021

Con la ayuda de algunos voluntarios adicionales, el gerente de Chick-fil-A transformó el desordenado atasco en un funcionamiento sin problemas, reduciendo la espera de horas a solo 15 minutos.

El gerente de Chick-fil-A volverá a ayudar

Más de 1.000 personas recibieron la vacuna ese día, dijo Haynie. Cuando todos regresen para su segunda dosis el 12 de febrero, Walkowiak regresará para ayudar a manejar el drive-thru.

«En Chick-fil-A queremos ser la empresa más solidaria del mundo, y cuando el alcalde Haynie nos pidió que fuéramos, echamos un vistazo a cuál era su sistema de drive-thru», dijo Walkowiak a la estación de noticias WCBD.

«Vimos un pequeño contratiempo en su sistema y necesitábamos más personas, así que reunimos a algunos de los maravillosos voluntarios de Rotary y fuimos allí y pudimos acelerar la parte de registro».

Se han administrado más de 29 millones de dosis de vacunas covid-19 en Estados Unidos, según datos publicados el sábado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Si bien Estados Unidos aún tiene un largo camino por recorrer antes de que termine la pandemia, Haynie espera que la experiencia de su ciudad anime a otros a vacunarse y ayudar con los esfuerzos de vacunación.

«Jerry recibió una llamada telefónica y dejó todo porque sabe que la vacunación es un punto de inflexión», dijo Haynie. «Así será cómo veremos la luz al final del largo túnel el covid».