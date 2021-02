Así se hará cumplir la orden de Biden de usar mascarilla en el transporte

Noticias CNN

Washington (CNN) — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el domingo que los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ahora tienen la autoridad para hacer cumplir la orden del presidente Joe Biden para el uso de mascarilla en el transporte «en los puntos de control de la TSA y en todo el sistema de transporte público y comercial».

El secretario interino David Pekoske firmó el domingo una Resolución de Emergencia Nacional, que decía que la TSA puede «tomar medidas consistentes con las autoridades» de su jurisdicción federal para que pueda hacer cumplir la orden de uso de mascarillas establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) el viernes por la noche.

Usar doble mascarilla para protegerse del covid-19: una tendencia con propósito

«Esto incluye apoyar a los CDC en la ejecución de cualquier orden u otros requisitos necesarios para proteger el sistema de transporte, incluidos los pasajeros y los empleados, del covid-19 y para mitigar la propagación del covid-19 a través del sistema de transporte, en la medida apropiada y de conformidad con la ley aplicable», escribió Pekoske.

La orden de los CDC emitida la semana pasada requiere que las personas usen una mascarilla mientras utilizan cualquier forma de transporte público, incluso a bordo de aviones, trenes, autobuses, barcos, metro, taxis y viajes compartidos, así como dentro de los aeropuertos y otros centros de transporte. La orden entra en vigor este lunes a las 11:59 pm.

La TSA dijo el domingo en un comunicado de prensa que a los pasajeros sin mascarilla «se les puede negar la entrada, el embarque o el transporte continuo» y que el incumplimiento del requisito de la mascarilla puede resultar en sanciones.

La mascarilla que podría acabar con la pandemia

«La TSA cumplirá plenamente con los Decretos Presidenciales del Presidente, la guía de los CDC y la determinación de Emergencia Nacional del DHS para garantizar un viaje saludable y seguro en todos los sectores de transporte», dijo Darby LaJoye, el funcionario de alto rango que desempeña las funciones de administrador de la TSA, en un comunicado el domingo por la noche.

5 razones para seguir usando mascarilla después de vacunarte 1:55

«Esto ayudará a prevenir una mayor propagación del covid-19 y fomentará una respuesta gubernamental unificada. A medida que continuamos experimentando los impactos de esta pandemia, estamos comprometidos con esta medida como la correcta para la fuerza laboral de la TSA, para las partes interesadas de nuestra industria y para los pasajeros».

La directiva de Pekoske subraya el enfoque cauteloso de la administración de Biden hacia el virus y es otro ejemplo de cómo está buscando formas de mitigar su propagación. Aunque es posible contagiarse de covid-19 a bordo de un avión, las posibilidades son relativamente escasas, según los expertos.

La TSA dijo el domingo que a las personas sin mascarilla «se les pedirá que usen u obtengan una para continuar» con el proceso de control de seguridad. «Dependiendo de las circunstancias, aquellos que se nieguen a usar una mascarilla pueden estar sujetos a una sanción civil por intentar eludir los requisitos de detección, interferir con el personal de detección o una combinación de esos delitos», dijo la agencia.

Mascarillas contra el covid-19: cuál es mejor para ti y cuándo usarla

La orden de los CDC, firmada por el director de la División de Migración Global y Cuarentena de la agencia, dice que las personas deben usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca mientras viajan en transporte público y mientras esperan su transporte. La mascarilla debe tener al menos dos o más capas de tela transpirable y debe asegurarse a la cabeza con lazos, presillas o bandas elásticas.

Además, las máscaras deben quedar bien ajustadas y no deben tener válvulas de exhalación ni perforaciones. Si alguien elige usar una polaina, debe hacerse con dos capas de tela o doblarse para tener dos capas. Los protectores faciales y las gafas protectoras pueden complementar una mascarilla, de acuerdo con la orden, pero no se pueden usar en lugar de una mascarilla. Las bufandas y pañuelos no cumplen con este nuevo requisito, que exime a niños menores de dos años o personas con discapacidad que no pueden usar mascarilla.

El CDC dijo que se reserva el derecho de hacer cumplir la orden mediante sanciones penales, pero «alienta y anticipa el cumplimiento voluntario generalizado» y espera el apoyo de otras agencias federales para implementarla.

Poco después de asumir el cargo a principios de este mes, Biden firmó un decreto que obligaba a los viajeros interestatales a usar una mascarilla, y en su primer día en el cargo, lanzó un reto a los estadounidenses para usar una mascarilla durante 100 días y así reducir la propagación del coronavirus.

FOTOS | Los diferentes tipos de mascarillas y su efectividad contra el covid-19

1 de 8

| N95: Cuando se ajustan a la cara del usuario y se usan correctamente, las máscaras tipo N95 pueden atrapar el 95% de las partículas de alrededor de 0,3 micrones. El el Dr. Abraar Karan dijo a CNN que si todos los estadounidenses usaran este tipo de mascarilla esto “detendría la epidemia”. Pero ten cuidado con las máscaras N95 con válvulas de exhalación, ya que devuelven el flujo de aire al medio ambiente. Y también con las N95 de imitación. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

2 de 8

| FFP2-FFP3: Algunos países europeos exigen el uso de máscaras FFP1 y FFP2, que significan “respirador con máscara filtrante”. Un filtro FFP1 tiene una eficiencia de filtración mínima del 80%, un FFP2 es 94% efectivo y un FFP3 es 99% efectivo contra enfermedades infecciosas transmitidas por el aire. (Foto: LENNART PREISS/AFP via Getty Images)

3 de 8

| KN95: Están certificadas según los estándares chinos y también filtran y capturan el 95% de las partículas de 0,3 micrones. Pero hay diferencias: las capas de filtro de los respiradores N95 eran “8 veces más gruesas y tenían una densidad de carga dipolar 2 veces mayor que la de los respiradores KN95”, según un estudio publicado en diciembre. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

4 de 8

| Quirúrgicas: Diseñadas para ser utilizadas por cirujanos y otros profesionales de la salud, las máscaras de grado quirúrgico son dispositivos sueltos y desechables; no “filtran ni bloquean partículas muy pequeñas en el aire que puedan transmitirse al toser, estornudar o ciertos procedimientos médicos”, enfatizó la FDA. Las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso, y si están sucias o se dificulta la respiración, la mascarilla debe desecharse y reemplazarse con cuidado, dijo la FDA. (Foto: GEORGES GOBET/AFP via Getty Images)

5 de 8

| De tela: La eficacia depende del tipo de tejido utilizado y del número de capas. Pueden tener tan solo un 26% de efectividad. Según los CDC, “varias capas de tela con mayor número de hilos han demostrado un rendimiento superior en comparación con las capas individuales de tejido con menor número de hilos, en algunos casos filtrando casi el 50% de las partículas finas de menos de 1 micrón”. (Foto: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

6 de 8

| Doble mascarilla:Para aumentar sus probabilidades, la gente ha comenzado a colocar máscaras de tela sobre las quirúrgicas para mayor protección. En la foto, el candidato a secretario de Transporte, Pete Buttigieg. (Foto: Stefani Reynolds – Pool/Getty Images)

7 de 8

| Cuellos/bufandas/polainas: No uses bufandas o pasamontañas tejidos como medida de protección, dicen los CDC. No uses un protector facial sin máscara, advierte la agencia, ya que no protegerá contra las pequeñas gotas en el aire que pueden flotar debajo y dentro del protector. Y olvídate de los pañuelos y bufandas. (Foto: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

8 de 8

| Si vas a usar una mascarilla de tela, usa la prueba de luz para comprobar el tejido: si puedes ver fácilmente el contorno de las fibras individuales cuando sostienes la máscara a la luz, es probable que no sea eficaz. “Una mascarilla quirúrgica con una mascarilla de tela encima puede conseguir una eficacia de eliminación de partículas superior al 91%”, dijo el profesor Joseph Allen de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. (Foto: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images)

end div.modal

Jen Christensen de CNN contribuyó a este informe.