La junta de Goya silencia a su presidente ejecutivo luego de que le dijera a Fox News que las elecciones fueron amañadas

(CNN Business) — La junta directiva de Goya se hartó de los comentarios públicos de su director ejecutivo, Robert Unanue, en apoyo al expresidente Donald Trump y sus afirmaciones infundadas de fraude electoral. Y el viernes votó a favor de amordazarlo.

La junta de la compañía privada latina de alimentos votó a favor de censurar a Unanue, luego de sus comentarios controvertidos más recientes que cuestionaban la legitimidad de las elecciones de noviembre, según una persona familiarizada con las acciones de la junta, que habló con CNN bajo la condición de que su nombre no fuera mencionado.

A Unanue ya no se le permitirá hablar con los medios sin el permiso de la junta, dijo la fuente. La decisión la reportó en primera instancia el New York Post el lunes por la noche.

La fuente dijo que esto es un «freno total» a los diálogos de Unanue con la prensa, no solo sobre política, sino también sobre la propia empresa.

La mayoría de los accionistas de Goya están a favor de remover por completo a Unanue, pero la dinámica de la empresa familiar no lo ha permitido, según la fuente.

‘Sus declaraciones son insultantes y peligrosas’

«La compañía nunca ha sido política ni se ha politizado», dijo la fuente. «Pasó de un mal director ejecutivo a un director ejecutivo que ha puesto en peligro el futuro de la compañía y la vida de algunos de los accionistas», dijo la fuente en referencia a algunos miembros de la familia Unanue que supuestamente recibieron amenazas debido a los comentarios del director.

«Sus declaraciones son insultantes y peligrosas», agregó la fuente.

Unanue habló con el New York Post después de la acción de la junta, pero no abordó de manera directa su censura o la prohibición de hablar con los medios. Confirmó que ya no hablaría públicamente sobre política o religión.

«De manera independiente he tomado la decisión de bajar la intensidad y dejar de hablar de política y religión», le dijo al Post. «Me doy cuenta de que es importante debido a las opiniones diversas de la empresa y nuestro mercado», agregó.

Una historia de controversia

El día de la toma de posesión, poco después de que el entonces presidente Trump hiciera sus declaraciones de despedida, Unanue apareció en el programa matutino de Fox Business y le dijo a la presentadora Maria Bartiromo que «se avecina una guerra» y que la elección del presidente Joe Biden estaba «sin verificar».

«Lograron lo que se propusieron hacer, que era sacar al presidente Trump de en medio», dijo. «Creo que es misión cumplida por parte de los sindicatos, la asociación, el conglomerado de redes sociales, la grandes tecnológicas, los grandes medios y el gran gobierno (…) Se avecina una guerra, ahora que el presidente se va hoy, siguen viniendo a por Estados Unidos, la clase trabajadora», dijo.

Esas declaraciones no recibieron tanta atención como sus comentarios de julio en los que alabó al presidente Trump, probablemente por todas las otras noticias relacionadas con la toma de posesión. Pero aparentemente fue suficiente para que la directiva de Goya tomara medidas. Muchos miembros de la junta ya estaban molestos con los comentarios públicos anteriores de Unanue sobre política y sobre el desempeño de la compañía bajo su liderazgo, según la fuente que habló con CNN.

Unanue desató la controversia en julio cuando, al comparecer en un evento de la Casa Blanca, dijo: «Estamos realmente bendecidos (…) de tener un líder como el presidente Trump que es un constructor». «Tenemos un constructor increíble y oramos. Oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente», agregó.

Unanue y Goya dijeron en ese momento que estaba en la Casa Blanca para anunciar la donación de millones de latas de productos Goya a los bancos de alimentos.

Reacción negativa a posición del director ejecutivo de Goya

Sin embargo, varios políticos hispanos destacados reaccionaron de manera negativa al elogio a Trump, incluida la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el exmiembro del gabinete de Obama Julian Castro. Otras personas pidieron un boicot en las redes sociales.

Eso, a su vez, dio lugar a una movida de los partidarios de Trump a favor de la marca, incluida Ivanka Trump, quien instó a los partidarios del presidente a comprar productos Goya.

En diciembre, Unanue le dijo a un presentador de un programa de radio conservador que Ocasio-Cortez era el «empleada del mes» de la compañía, alegando que los tuits de julio de la congresista habían impulsado las ventas. Sin embargo, la fuente de CNN negó que la controversia haya sido buena para la empresa y las cifras de ventas de Goya no se divulgan públicamente.

«Es difícil decir realmente (que la controversia afectó las ventas), pero el crecimiento de las ventas es menor al de antes de que hablara en el jardín de las rosas», dijo la fuente.

Goya no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN. La empresa, fundada en 1936 por Don Prudencio Unanue y su esposa, Carolina, tiene ahora con más de 4.000 empleados en 26 instalaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y España, según el sitio web de la empresa.