Los Grandes Lagos acaban de batir un récord por falta de hielo

(CNN) — Generalmente en enero la mayoría de los Grandes Lagos son tan fríos que parecen una escena de «Frozen». Este año, ese no es el caso.

De hecho, los Grandes Lagos se enfrentan actualmente a un bajo nivel récord de hielo. Según el Laboratorio de Investigación Ambiental de los Grandes Lagos (GLERL), la cobertura total de hielo de los Grandes Lagos en este momento es del 3,9%. En esta misma época el año pasado, estaba sentado en el 11,3% y el año anterior en el 18,5%.

El mínimo histórico anterior para esta fecha fue del 5% en 2002.

Esta es una buena noticia para la mayoría de las personas desde un punto de vista económico. Cuando los lagos se congelan por completo, las barcazas ya no pueden moverse a través del lago, lo que tiene un gran impacto económico.

Sin embargo, el Dr. Jia Wang, oceanógrafo físico de NOAA-GLERL, dijo que no es necesariamente bueno desde el punto de vista ecológico que los lagos permanezcan descongelados.

«Para algunas especies, no tener una capa de hielo no es bueno para ellas porque necesitan un lugar seguro para poner huevos», explicó Wang.

La razón de esta falta de cobertura de hielo generalizada se debe a la falta de aire extremadamente frío en toda la región.

Desde el 1 de enero, gran parte del medio oeste y el noreste, incluidos Minneapolis, Chicago, Cleveland y Buffalo, han tenido temperaturas del aire de al menos 5 a 10 grados por encima del promedio.

Sin áreas realmente sólidas de aire frío en el futuro, el pronóstico a largo plazo para la cobertura de hielo de los Grandes Lagos también parece débil.

«La región de los Grandes Lagos experimenta un clima más cálido de lo habitual, y se proyecta que la capa máxima de hielo será del 30%, muy por debajo del promedio del 53%», dijo Wang.

Eso significa que al final del invierno, menos de un tercio de los Grandes Lagos estarán cubiertos de hielo.

Para construir una cantidad significativa de hielo sobre los lagos, es necesario que se instale una ráfaga de aire frío, pero el pronóstico a largo plazo no refleja eso.

No hay tanta nieve como de costumbre

El efecto de la nieve en el lago prevalece a fines del otoño y principios del invierno, pero generalmente en enero comienza a disminuir, gracias a que los propios lagos se congelan.

«Como un huracán en el océano, el agua de los Grandes Lagos es el ‘combustible’ de la nieve con efecto lacustre», dijo el meteorólogo de CNN Dave Hennen.

«Cuando los lagos están completamente cubiertos de hielo, esa humedad no está disponible y efectivamente detiene el desarrollo de la nieve».

Para que se forme nieve con efecto lacustre, se necesita aire muy frío para pasar sobre el agua mucho más cálida del lago. Esto hace que parte del agua del lago se evapore y caliente el aire sobre el lago. Los vientos empujan ese aire húmedo lejos del lago y hacia tierra. A medida que ese aire se mueve, se enfría y se hunde de nuevo al suelo, descargando esa humedad que ahora está en forma de nieve.

El efecto lago se genera realmente por la diferencia de temperatura entre el agua y el aire. Si hace mucho más calor en el noreste de lo habitual, eso también podría estar reduciendo la cantidad de nieve con efecto lacustre.

«Las desviaciones de temperatura de lo normal en el este de los Grandes Lagos han estado entre 5 y 7 grados por encima de lo normal desde el comienzo del año», indicó el meteorólogo de CNN, Chad Myers. «Esto reduce significativamente las oportunidades de nieve con efecto lacustre».

Además de las temperaturas más suaves en gran parte del norte de EE.UU., no ha habido una gran corriente en chorro amplificada este año, y ambos limitan el movimiento de los sistemas de nieve a través de la región.

Eso no significa que no haya nieve, simplemente no hay tanta como de costumbre.

Marquette, Michigan, ha tenido casi 177 centímetros de nieve en lo que va de la temporada, 76 centímetros por debajo de lo normal. Buffalo, Nueva York, ha tenido casi 101 centímetros de nieve hasta ahora, pero eso es más de 30 centímetros por debajo de lo normal.

Imagen MODIS de la cobertura de hielo de los Grandes Lagos el 2 de mayo de 2014

Grand Rapids, Michigan y Rochester, Nueva York, han experimentado niveles de nieve de más de 76 centímetros por debajo de lo normal para la temporada, a pesar de que ambos ya han aumentado al menos 40 centímetros en lo que va de temporada.

Los Grandes Lagos también fueron más cálidos el verano pasado

La temperatura actual sobre los lagos solo cuenta una parte de la historia.

El verano pasado, los Grandes Lagos fueron excepcionalmente cálidos y los cuerpos de agua retienen el calor mucho más tiempo que la tierra. Los lagos Michigan, Erie, Huron y Ontario estaban cada uno entre 5 y 10 grados por encima del promedio.

Incluso el lago Superior estaba al menos 5 grados por encima del promedio, aunque probablemente nadie piensa que los 55 grados (su temperatura de julio) sean particularmente cálidos para el agua.

«De hecho, las temperaturas del agua en el lago Eerie incluso se habían acercado a los 80 grados en julio, superando las temperaturas actuales de la superficie del mar frente a la costa de Hilo, Hawaii en ese momento», señaló el meteorólogo de CNN Pedram Javaheri.

Más importante aún, estaba muy por delante del tope típico de calor de los Grandes Lagos, que generalmente ocurre a mediados de agosto.

«A mediados de julio, la temperatura del agua en el lago Erie subió a más de 79 grados, significativamente más cálida que su promedio de 72 grados para esa época del año», dijo Javaheri.

«Mientras que el lago Ontario se sentó a una temperatura del agua promedio de alrededor de 77 grados, muy por encima de su normal de 67 para mediados de julio. Estas temperaturas actuales del lago de 77 a 79 grados solo se han producido una vez más en los lagos Erie y Ontario desde que comenzaron los registros. Fue durante las infames y mortales olas de calor del verano de 1995 cuando en agosto de ese año los dos lagos alcanzaron esos valores».

Un calor récord se instaló temprano en los tramos norte del hemisferio norte y ese calor se instaló en los Grandes Lagos, que todavía influye en el clima actual.