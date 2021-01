Las 5 cosas que debes saber este 21 de enero: Los primeros decretos de Biden

Noticias CNN

La poderosa dualidad del ascenso de Kamala Harris. Lo que EE.UU. necesita hoy de Joe Biden. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Biden juró como presidente de EE.UU. y ya firmó decretos

El presidente Joe Biden firmó 17 decisiones ejecutivas durante sus primeras horas en el cargo el miércoles, moviéndose más rápido y de manera más agresiva para desmantelar el legado de su predecesor que cualquier otro presidente moderno. Entre las decisiones destacadas: el regreso al acuerdo climático de París, la obligatoriedad de mascarillas en propiedades federales y la reversión de varias de las restricciones inmigratorias impuestas por Donald Trump.

Una toma de posesión como ninguna otra: los momentos más destacados

Líderes latinoamericanos reaccionan a la toma de posesión de Joe Biden

Estos son los primeros decretos de Joe Biden 2:19

Lo que EE.UU. necesita hoy de Joe Biden

EE.UU. necesita inspiración después de una presidencia de cuatro años caracterizados por la división, el despecho y los ataques a sus valores fundamentales, dice en un análisis Stephen Collinson. En su discurso inaugural del miércoles, Biden se solidarizó con el dolor del país que ahora lidera por la pandemia que lo azota y se refirió con brutal honestidad al camino por delante, cosas que despreció su predecesor.

4 formas en las que Joe Biden planea arreglar la economía de EE.UU.

Presidente Joe Biden: EE.UU. depende de todos nosotros 1:48

La poderosa dualidad del ascenso de Kamala Harris

La toma de posesión de la primera mujer, la primera negra y la primera persona de ascendencia surasiática después de la insurrección en el Capitolio hizo dos cosas a la vez: marcó un punto de inflexión esperanzador en la larga lucha por la representación racial y la justicia, y subrayó de manera seria que confrontar el supremacismo blanco será uno de los principales desafíos de la nueva administración.

Kamala Harris jura como vicepresidenta de EE.UU. 2:38

El covid-19 en EE.UU.: los contrastes entre la política de Trump y Biden

EE.UU. es el país más golpeado por el coronavirus en el mundo. Bajo el gobierno de Donald Trump, el país encabezó la cifra de casos confirmados (más de 24,2 millones) y la de muertes (más de 401.000). Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca también hay un cambio de tono hacia la pandemia. Biden dijo cinco días antes de su toma de posesión que, por ejemplo, su gabinete tomará las decisiones basándose en la ciencia. El Dr. Elmer Huerta hace un repaso a lo que ha dicho Trump y cómo Joe Biden afrontará esta crisis sanitaria.

Una variante de coronavirus podría evadir parcialmente la protección de las vacunas, sugiere investigación preliminar

Los efectos en jóvenes del consumo intensivo de marihuana

El uso intensivo de marihuana por parte de adolescentes y adultos jóvenes con trastornos del estado de ánimo, como depresión y trastorno bipolar, está relacionado con un mayor riesgo de autolesión, intentos de suicidio y muerte, encontró un nuevo estudio.

A la hora del café

Los mejores momentos de la toma de posesión de Joe Biden

Mira las imágenes más elocuentes de la investidura del presidente 46 de EE.UU. y de la primera vicepresidenta del país.

| El presidente Joe Biden, delante de las cámaras, firmó tres decretos este miércoles 20 de enero que representan las primeras señales de sus prioridades y el principio de un esfuerzo por borrar la agenda de su predecesor, Donald Trump. (Crédito: AP Photo/Evan Vucci)

| El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden llegan a la Casa Blanca, desde donde saludan. (Crédito: Alex Brandon-Pool/Getty Images)

| Mientras se dirigía a la Casa Blanca este miércoles 20 de enero, Biden salió del vehículo presidencial y caminó el último tramo con su familia. (Crédito: Maddie McGarvey para CNN)

| Biden se detiene para hablar con una persona en su camino a la Casa Blanca. (Crédito: Maddie McGarvey for CNN)

| La vicepresidenta Kamala Harris camina con su familia rumbo a la Casa Blanca. (Crédito: Maddie McGarvey for CNN)

| Joe Biden jura como presidente de EE.UU. ante el presidente de la Corte Suprema John Roberts el miércoles 20 de enero. La esposa de Biden, Jill, sostiene la Biblia. Sus hijos Ashley y Hunter están a la derecha. (Crédito: Erin Schaff/Pool/The New York Times/AP)

| Biden pronuncia su discurso de toma de posesión. “La política no tiene por qué ser un fuego rabioso que destruya todo a su paso”, dijo Biden al pedir unión a los estadounidenses. “Tenemos que ser diferentes a esto. Estados Unidos tiene que ser mejor que esto”, insistió. (Crédito: Patrick Semansky/AP)

| Biden y la vicepresidenta Kamala Harris participan en la ceremonia de ofrenda. (Crédito: Evan Vucci/AP)

| Tres expresidentes y ex primeras damas de Estados Unidos esperan al presidente Biden para una ceremonia de ofrenda en la Tumba del Soldado Desconocido en Arlington, Virginia. De izquierda a derecha están Michelle Obama, Barack Obama, Laura Bush, George W. Bush, Hillary Clinton y Bill Clinton. (Crédito: Tom Brenner/Reuters)

| Biden y Harris, junto a sus esposos abandonan el Capitolio de EE.UU. después de la toma de posesión. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN)

| Joe y Jill Biden se besan en la ceremonia de toma de posesión. (Crédito: Will Lanzoni/CNN)

| Biden habla desde el frente oeste del Capitolio de Estados Unidos. Las figuras destacadas que asistieron estuvieron distanciadas debido a la pandemia de coronavirus. (Crédito:Patrick Semansky/Pool/AP)

| La familia Biden comparte un abrazo en la toma de posesión. (Crédito: Gabriella Demczuk para CNN)

| Los Biden salen al escenario de la toma de posesión este miércoles 20 de enero. (Crédito: Chang W. Lee/Pool/The New York Times/AP)

| Kamala Harris jura como vicepresidenta mientras su esposo, Doug Emhoff, sostiene la Biblia. La jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor tomó el juramento a Harris. La vicepresidenta usó el color púrpura en su vestuario como un guiño a Shirley Chisholm, la primera estadounidense negra en postularse a la presidencia. (Crédito: Kevin Lamarque/Reuters)

| Los invitados a la toma de posesión permanecen sentados en el Capitolio antes de la juramentación de Biden. (Crédito: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

| El expresidente Barack Obama felicita a Biden tras la toma de posesión. Biden fue vicepresidente de Obama durante ocho años. (Crédito:OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)

| Los invitados se ponen de pie para entonar Himno Nacional el miércoles 20 de enero. En el centro está el excandidato presidencial Pete Buttigieg y su esposo, Chasten. Buttigieg fue elegido Biden como secretario de Transporte. (Crédito:Timothy Fadek/Redux)

| Lady Gaga canta el Himno Nacional frente al vicepresidente Mike Pence antes de que Harris y Biden hicieran sus respectivos juramentos. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images)

| Los Biden llegan a la ceremonia de juramentación. (Crédito: Patrick Semansky/AP)

| La toma de posesión de este año se redujo debido a la pandemia de coronavirus. (Crédito: Susan Walsh/AP)

| Kamala Harris abraza a su esposo antes de jurar como vicepresidenta. (Crédito: Carolyn Kaster/AP)

| Biden saluda a Lady Gaga, quien llevaba un broche dorado en forma de paloma. (Crédito: Susan Walsh/AP)

| El presidente Donald Trump observa a sus seguidores después de aterrizar en West Palm Beach, Florida, el miércoles 20 de enero. Trump no asistió a la toma de posesión de Biden. (Crédito: Michael Reaves/Getty Images)

| Kamala Harris y su esposo saludan al expresidente Obama y a la ex primera dama Michelle Obama antes de la ceremonia. (Crédito: Tasos Katopodis/Getty Images)

| Escenas de la toma de posesión presidencial de Joe Biden. (Crédito: Timothy Fadek/Redux)

| Los Biden llegan al Capitolio para la toma de posesión. (Crédito: Jim Lo Scalzo/AP)

| Biden y Harris, junto a sus esposos, saludan fuera del Capitolio. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Los Biden se toman de la mano antes de subir los escalones del Capitolio el miércoles 20 de enero. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN)

| Miembros de la Marina se preparan para acompañar a los invitados al Capitolio. (Crédito: Timothy Fadek/Redux)

| La representante estadounidense Terri Sewell usa un protector facial después de llegar a la toma de posesión el miércoles. Su mascarilla hace referencia a Alpha Kappa Alpha, la hermandad de mujeres de Harris. (Crédito: Kevin Lamarque/Reuters)

| Algunos miembros de la familia de Harris se toman una selfie antes de la toma de posesión. (Crédito: Alex Wong/Getty Images)

| Los Biden asisten a una misa el miércoles 20 de enero en la Catedral de San Mateo Apóstol en la ciudad de Washington. (Crédito: Evan Vucci/AP)

| Trump da un discurso de despedida el miércoles 20 de enero antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews. “Siempre lucharé por ustedes”, dijo frente a una multitud de familiares y amigos. “Estaré observando. Estaré escuchando, y les diré que el futuro de este país nunca ha sido mejor. Le deseo mucha suerte y mucho éxito a la nueva administración. Creo que tendrán un gran éxito. Tienen el base para hacer algo realmente espectacular”, dijo Trump. (Crédito: Manuel Balce Ceneta/AP)

| Personas ven la despedida de Trump en la base conjunta Andrews. (Crédito: Carlos Barria/Reuters)

| Trump sale de la Casa Blanca a bordo del Marine One. (Crédito: Maddie McGarvey para CNN)

| Trump saluda mientras aborda el Marine One en la Casa Blanca. (Crédito: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

| El sol se pone sobre la Casa Blanca el 19 de enero, la última noche de la presidencia de Donald Trump. (Crédito: Maddie McGarvey para CNN)

| El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris asisten el martes 19 de enero a un homenaje a las víctimas de covid-19 en el Monumento a Lincoln, en la ciudad de Washington. A ellos se unieron sus cónyuges, Jill Biden y Doug Emhoff, respectivamente. (Crédito: Tom Brenner/Reuters)

| La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tercera de izquierda a derecha, y otros miembros del liderazgo demócrata de la Cámara participan en un homenaje a las víctimas del covid-19 en los escalones del Capitolio de Estados Unidos el martes 19 de enero. A la derecha está el líder de la mayoría, Steny Hoyer. A la izquierda están los representantes Pete Aguilar y Katherine Clark. (Crédito: Timothy Fadek/Redux)

| 400 luces iluminan la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln en homenaje a las más de 400.000 personas que han muerto a causa del covid-19 en Estados Unidos. (Crédito: Alex Brandon/AP)

| Biden llora en New Castle, Delaware, mientras habla sobre su difunto hijo Beau antes de dirigirse a la ciudad de Washington el martes 19 de enero. Biden dijo que estaba orgulloso de pronunciar sus comentarios de despedida desde el Centro de la Guardia Nacional en New Castle, que lleva el nombre de Beau Biden. “Solo lamento una cosa, que él no esté aquí, porque deberíamos estarlo presentarlo como presidente”, dijo Biden. (Crédito: Evan Vucci/AP)

| La Explanada de Washington se llena con banderas decorativas el martes 19 de enero. El Comité Inaugural Presidencial plantó más de 191.500 banderas en el lugar para representar a las personas que no pueden asistir a la toma de posesión. (Crédito: Stephanie Keith/Getty Images)

| Miembros de la Guardia Nacional caminan por los terrenos del Capitolio de Estados Unidos el 19 de enero. El Pentágono autorizó hasta 25.000 soldados de la Guardia Nacional para ayudar a asegurar la toma de posesión. (Crédito: David Butow/Redux)

| Personal de los medios de comunicación practican posiciones para las cámaras el 19 de enero, a la entrada del escenario de toma de posesión. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN)

| Miembros de la Guardia Nacional descansan fuera del Capitolio de Estados Unidos el martes 19 de enero. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN)

| Una ventana rota en el Capitolio. (Crédito: Timothy Fadek/Redux)

| Una reportera de televisión trabaja en el Capitolio de Estados Unidos el martes 19 de enero. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN)

| Las sillas se organizaron en el Capitolio para que las figuras destacadas que asistirán a la toma de posesión mantengan el distanciamiento social durante el evento. (Crédito: Gabriella Demczuk para CNN)

| Personas toman fotos de un perro policía que posa con un agente afuera del Capitolio el martes 19 de enero. (Crédito: Maddie McGarvey para CNN)

| Los preparativos están en marcha en el lado oeste del Capitolio antes de la toma de posesión. (Crédito: David Butow/Redux)

| La cantante Jennifer López posa para fotos afuera del Capitolio el martes 19 de enero. La artista se presentará durante la toma de posesión. (Crédito: Gabriella Demczuk para CNN)

| Luces se exhiben sobre el la Explanada de Washington el lunes 18 de enero, para rendir homenaje a todos los estadounidenses que han muerto por covid-19. (Crédito: Kevin Dietsch/UPI/Newscom)

| Miembros de la Guardia Nacional ubicados dentro de un perímetro de seguridad que rodea el Capitolio, la Casa Blanca y la Explanada de Washington. (Crédito: Timothy Fadek/Redux)

| La banda de Infantería de Marina de EE.UU. ensaya el lunes 18 de enero en el frente oeste del Capitolio. Aquí es donde tradicionalmente se ha realizado la ceremonia de juramento desde que Ronald Reagan juró al cargo en 1981. (Crédito: Erin Schaff/Pool/Getty Images)

| Marines estadounidenses apostados en los escalones del frente este del Capitolio de Estados Unidos, que todavía muestra los daños de cuando agitadores pro-Trump irrumpieron en el reciento el 6 de enero (Crédito: Melina Mara/Pool/Getty Images)

| Miembros de la Guardia Nacional duermen dentro del Centro de Visitantes del Capitolio el lunes 18 de enero. (Crédito: J. Scott Applewhite/AP)

| El Monumento a la Paz se ve detrás de una reja el domingo 17 de enero en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos. (Crédito: Eric Thayer/Getty Images)

| Preparativos se realizan en el Capitolio durante los ensayos el lunes 18 de enero. (Crédito: Caroline Brehman/Pool/AFP/Getty Images)

| Un letrero de la toma de posesión de Biden se ve fuera de la Casa Blanca el lunes 18 de enero. (Crédito: Al Drago/Bloomberg/Getty Images)

| Cajeros automáticos con protección en la ciudad de Washington el lunes 18 de enero. (Crédito: Eric Lee/Bloomberg/Getty Images)

| La banda Old Guard Fife and Drum Corps del Ejército de EE.UU. se prepara para participar en un ensayo el 18 de enero. (Crédito: Stephen Voss/Redux)

| Banderas estadounidenses se iluminan en la Explanada de Washington el lunes 18 de enero. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Fuegos artificiales sobre Washington cerraron la jornada de la toma de posesión de Joe Biden.

Mujeres y niñas usan perlas y zapatos Converse en homenaje a la vicepresidenta Harris

La Dra. Amber Brooks y sus dos hijas pequeñas celebraron la investidura de la vicepresidenta Kamala Harris con un atuendo especial: un collar de perlas y un par de Chuck Taylors.

Las mujeres detrás del liderazgo de Kamala Harris 1:27

Los bebés prematuros pueden tener un mayor riesgo de muerte temprana cuando son adultos

Uno de cada 10 bebés en todo el mundo nace prematuramente. ¿Cuáles son los riesgos para la salud a largo plazo de nacer demasiado temprano cuando estos bebés se acercan a la mediana edad y la vejez?

Con el 1-20-21 comenzó una serie de fechas palíndromo (en el formato de fechas de EE.UU.)

Si vives en EE.UU., los próximos diez días seguramente serán históricos, y no es solo por la toma de posesión: por las fechas. Y atención: habrá en un siglo una fecha palíndromo para todo el mundo.

Los famosos que han muerto en 2021

Este año ya hemos despedido a algunas celebridades, y esperamos que no sean tantas como en 2020. Mira quiénes han fallecido hasta ahora.

| Estas son las celebridades que han fallecido en lo que va de 2021. Mira la galería →

| Harry Brant, hijo de la modelo Stephanie Seymour y el empresario Peter Brant, murió de una sobredosis accidental, dijo su familia en un comunicado a CNN el 19 de enero. Tenía 24 años.

| Don Sutton, el exlanzador de Grandes Ligas e integrante del Salón de la Fama del béisbol que jugó con cinco equipos en 23 temporadas, murió el 18 de enero.

| El productor musical Phil Spector falleció a los 80 años el 16 de enero.

| Siegfried Fischbacher, miembro del dúo de ilusionistas Siegfried & Roy, murió el 14 de enero a los 81 años.

| Tommy Lasorda, el legendario gerente de los Dodgers y quien pasó siete décadas en la organización, murió el 7 de enero de 2021. Tenía 93 años.

| La actriz Tanya Roberts murió a los 65 años en la noche del 4 de enero de 2021. Su deceso se había informado prematuramente horas antes, después de que su publicista de toda la vida Mike Pingel así lo comunicara.

| Albert Roux, el renombrado chef y restaurantero francés, murió a los 85 años el 4 de enero de 2021. A Roux, quien vivía en Reino Unido, “se le atribuye el inicio de la revolución culinaria de Londres con la apertura de Le Gavroche en 1967”, dice un comunicado. (Crédito: Steve Welsh/Getty Images for Andy Murray Live)

La cifra del día

US$ 970 millones

Nadie ganó el Mega Millions y el premio mayor sube a US$ 970 millones. Juega de nuevo este viernes.

La cita del día

«Nos volveremos a encontrar cuando termine la epidemia»

El cofundador multimillonario de Alibaba Jack Ma hizo su primera aparición pública en meses.

Jack Ma hace su primera aparición pública en meses 0:55

Selección del día

Un foco inteligente para controlar la iluminación de la casa

Este foco de WiZ es compatible con Alexa, Siri y Google Assistant y tiene más de 64.000 tonalidades.

Y para terminar…

El policía que desvió a los agitadores del Capitolio fue aplaudido en la toma de posesión

Eugene Goodman, el agente de la policía del Capitolio que alejó a los agitadores de los recintos del Senado, recibió una bienvenida especial en la toma de posesión.

Homenajean a policía que alejó a agitadores en el Capitolio 0:55