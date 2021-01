Abierto de Australia: los tenistas en cuarentena expresan sus frustraciones

Noticias CNN

(CNN) – En lugar de entrenar hasta cinco horas al día mientras se preparan para el Abierto de Australia, 72 jugadores no pueden salir de sus habitaciones de hotel bajo las reglas de cuarentena, y varios de ellos han expresado verbalmente sus frustraciones.Algunos no solo se sienten frustrados. La comisionada de cuarentena de covid-19 de Victoria, Emma Cassar, dijo el domingo que había «unas pocas personas», incluido un jugador, dentro de los hoteles de cuarentena del Abierto de Australia que estaban «desafiando nuestros procedimientos».

Los 72 jugadores afectados deben permanecer en cuarentena durante dos semanas y no podrán salir de sus habitaciones de hotel durante el período de 14 días y hasta que estén médicamente autorizados no son elegibles para practicar.

«Un jugador que abrió su puerta para tratar de tener una conversación con su compañero de entrenamiento en el pasillo», agregó Cassar. “El otro era otro señor que gritó algo de Uber Eats a otras personas en el piso y se elogiaba a sí mismo por sus grandes esfuerzos y abrió la puerta para hacerlo.

«Se trata de actos de muy bajo nivel pero muy peligrosos que simplemente no podemos tolerar», dijo Cassar. Una de las dos personas mencionadas era un jugador, y han sido advertidos, según la comisionada.

Nueve personas vinculadas al Abierto de Australia han dado positivo por covid-19, incluido un tenista no identificado, según el primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews.

Andrews dijo en una conferencia de prensa el lunes que los infectados están «todos a salvo en cuarentena».

Entre los que han sido diagnosticados con el virus se encuentran un entrenador, un miembro del equipo de transmisión y el equipo que trabajaba a bordo de los vuelos que llevaron a los tenistas a Melbourne.

El domingo, los organizadores del Abierto de Australia anunciaron que otros 25 jugadores habían sido ubicados en hoteles de cuarentena después de que un pasajero en un vuelo de Doha a Melbourne que llegó el sábado había dado positivo en la prueba de covid-19.

«El pasajero no es miembro del contingente de jugadores y dio negativo antes del vuelo», dijo el Abierto de Australia en un comunicado. «Había 58 pasajeros en el vuelo, incluidos 25 jugadores».

Afectados por la falta de entrenamiento

La No. 71 del mundo, Sorana Cirstea, dijo que entendía la necesidad de ponerse en cuarentena, pero que no poder entrenar y practicar afectaría su capacidad para competir de manera efectiva en el Abierto de Australia.

«La gente se queja de que tenemos derecho», tuiteó Cirstea. «No tengo problemas para quedarme 14 días en la habitación viendo Netflix. Créame, este es un sueño hecho realidad, incluso vacaciones.

«Lo que no podemos hacer es COMPETIR después de haber permanecido 14 días en un sofá. Este es el problema, no la regla de cuarentena».

«¡Necesitaría al menos 3 semanas después para volver a estar en forma decente y competir a un alto nivel!», Dijo Cirstea en otro tuit.

Hablando en respuesta a las preocupaciones de los jugadores el lunes, Victoria Premier Andrews dijo que los jugadores de tenis fueron informados sobre las reglas antes de venir a Australia.

«Esa fue la condición en la que vinieron. Así que no hay un tratamiento especial aquí … porque el virus no te trata especialmente, así que nosotros tampoco», dijo.

Andrews dijo que los jugadores son libres de proporcionar listas de demandas de tratamiento especial en cuarentena, pero la respuesta sería no.

Belinda Bencic se hizo eco de la observación de Cirstea de que el equilibrio competitivo en el Abierto de Australia, que es el primer grand slam de la temporada de tenis, podría verse afectado con jugadores en cuarentena en una desventaja significativa.

«No nos quejamos de estar en cuarentena», tuiteó Belinda Bencic. «Nos quejamos por las desiguales condiciones de práctica / juego antes de torneos bastante importantes».

Wrong surface but that doesn‘t matter for us💪🏽 pic.twitter.com/R8FsdyGafy

— Belinda Bencic (@BelindaBencic) January 17, 2021

En otro tuit, el número 12 del mundo dijo: «Superficie incorrecta, pero eso no nos importa». El tuit fue acompañado por un video de Bencic, con raqueta en mano, golpeando suavemente una pelota de tenis contra la ventana de su habitación de hotel.

Sin embargo, una destacada ex estrella del tenis dio poca importancia a los jugadores que se quejaban de la cuarentena.

«Tengo opiniones sobre estos tenistas que se quejan de la situación de la cuarentena aquí en OZ y para @AustralianOpen y NO van a querer escucharlo de mí.

«Tiene algo que ver con un mínimo de US$ 100.000, vuelos gratis, comida y mucho más, ¿quieren hablar con mis hijos?», tuiteó Rennae Stubbs, quien ganó seis títulos de dobles de Grand Slam. Ahora retirado, el australiano Stubbs trabaja como experto en televisión y presenta el podcast de la revista Racquet.

La postura de los organizadores

Mientras tanto, el director del Torneo Abierto de Australia, Craig Tiley, confirmó el domingo que el torneo continuará el próximo mes.

«Continuaremos haciendo lo mejor que podamos para asegurarnos de que esos jugadores tengan lo que no es una gran situación, una que sea algo aceptable», dijo Tiley a Nine Network de Australia.

«Estamos revisando el calendario previo para ver qué podemos hacer para ayudar a estos jugadores».

Según el sitio web del Gobierno del Estado de Victoria el lunes hay 33 casos activos en la región, con cuatro adquiridos internacionalmente y en cuarentena en las últimas 24 horas, ninguno adquirido localmente en ese período de tiempo.

Antes de que los 72 jugadores entraran en cuarentena, los organizadores del torneo habían dicho que los jugadores también «se someterían a un programa de pruebas más riguroso que la mayoría de los viajeros que regresan».

Todos deben someterse a una cuarentena de 14 días, pero se les permite salir durante cinco horas diarias para entrenar en estrictas burbujas de bioseguridad antes de una serie de torneos de calentamiento, todos en Melbourne, en la semana previa al Grand Slam.

Australia ha tenido 28.708 casos de covid-19 y 909 muertes, según las últimas cifras de la Universidad de Medicina John Hopkins.

Originalmente programado para comenzar este mes, el Abierto de Australia se reprogramó del 8 al 21 de febrero debido a preocupaciones sobre covid-19.

Sophie Jeong y Dan Kamal contribuyeron a este informe.