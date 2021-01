Congresistas se enfurecen por detectores de metales en el Capitolio y algunos republicanos se enfrentan a gritos con la policía

Noticias CNN

(CNN) — La decisión de exigir a los miembros del Congreso que pasen por detectores de metales tras el asedio mortal de la semana pasada alimentó aun más las tensiones en el Capitolio, y desencadenó en algunos enfrentamientos a gritos entre republicanos y la policía del Capitolio.

Integrantes de ambos partidos manifestaron su frustración el martes por la noche por las largas filas frente a la entrada al piso de la Cámara. Muchos republicanos consideran la medida como invasiva. Mientras tanto, varios demócratas la calificaron como necesaria, ya que cada vez ven más a sus colegas del otro partido como amenazas a la seguridad.

Y todo contribuye a una sensación de furia en el Congreso el día de la votación de juicio político.

LEE: Minuto a minuto: aprueban segundo juicio político a Trump

La representante de Colorado Lauren Boebert, una republicana que juramentó recientemente y compitió para el cargo en gran parte con un mensaje que enfatizaba su compromiso con los derechos de la Segunda Enmienda y se jactaba de su deseo de portar un arma en el Capitolio, tuvo un altercado con policías e inicialmente se negó a mostrarle a los agentes lo que llevaba en su bolso el martes por la noche. Finalmente se le permitió entrar en la Cámara.

«Es una pena que Nancy Pelosi esté tratando de desarmar a los miembros del Congreso en el mismo lugar que necesitaba más protección el 6 de enero», dijo en un comunicado. «Está claro que los detectores de metales no habrían disuadido los actos violentos que vimos. Este truco político no mejora la seguridad de los miembros en el complejo del Capitolio», agregó.

«Lo que sucede aquí es una mi****. Puedes dejar eso», dijo el presidente del Grupo de Legisladores Libertad (Freedom Caucus), el representante Andy Biggs. El republicano de Arizona catalogó a los detectores de metales como la «cosa más estúpida» mientras los atravesaba.

Enfrentamientos a gritos con la policía del Capitolio

Los representantes Steve Womack de Arkansas y Markwayne Mullin de Oklahoma, ambos republicanos, estallaron frente a la policía del Capitolio.

«¡Estaba restringido físicamente!», gritó Womack. «¡Es mi derecho constitucional!», dijo Mullin.

El representante de Illinois Rodney Davis, también republicano, le dijo a Mullin que no le gritara a la policía del Capitolio.

«Esto no es culpa de ellos, están haciendo su trabajo», dijo Davis.

Pero Davis, uno de los principales republicanos en el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, le dijo a CNN que está «enojado» porque se subieron los magnetómetros sin hacer ninguna consulta. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo a CNN que la situación es «insostenible» porque «impide la capacidad de los miembros de venir a votar». «Este es nuestro trabajo», agregó.

La policía del Capitolio finalmente dio permiso para avanzar a varios legisladores sin hacerlos pasar por los magnetómetros.

Los demócratas de la Cámara, sin embargo, le han dicho a CNN que están preocupados por algunos de sus colegas republicanos y que ha habido múltiples conversaciones sobre la necesidad de que todos los miembros del Congreso y sus invitados comiencen a pasar por detectores de metales. A varios les preocupa que haya legisladores ignorando las reglas de la Cámara con respecto a las armas de fuego.

En referencia a Boebert, al nuevo representante Madison Cawthorn de Carolina del Norte y a otros, un demócrata de la Cámara de Representantes describió a CNN «tensiones crecientes con ciertos legisladores que están en su primer mandato durante meses, quienes han insistido en traer armas de fuego en violación de la ley y las pautas».

Preocupación por el porte de armas

«Hay preocupaciones sobre los miembros que portan armas, pero tampoco sabemos a quién van a llevar a la toma de posesión que puedan pasar por alto los detectores de metales», dijo otro demócrata de la Cámara de Representantes. «Hasta que no haya una investigación y entendamos el nivel de complicidad de nuestros colegas en el ataque, no sabemos qué tan involucrados estuvieron realmente. Hasta que no tengamos las respuestas, no creo que debamos confiar en ellos. No (me refiero a) todos, por supuesto, pero algunos de ellos», dijo.

Ese demócrata señaló que algunos de los republicanos de la Cámara de Representantes fueron al piso de la Cámara después del ataque de la semana pasada y siguieron compartiendo conspiraciones desacreditadas sobre las elecciones de 2020. Además, agregó que algunos se negaron a usar mascarillas mientras se refugiaban en el lugar y ahora al menos tres demócratas han dado positivo por covid-19.

Algunos demócratas tampoco están contentos con los detectores de metales.

«Tengo más probabilidades de morir de covid por contagiarme de un colega que de morir porque un colega me dispare», le dijo a CNN el representante de Texas Filemon Vela, demócrata.

Jake Tapper y Ryan Nobles de CNN contribuyeron a este informe.