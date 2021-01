Robots lavaplatos y mascarillas Bluetooth: los productos pandémicos llegan al CES, la mayor feria tecnológica

Noticias CNN

(CNN Business) — Un robot de tamaño casi humano toma un plato del fregadero lleno con sus brazos de agarre y lo coloca cuidadosamente en el lavavajillas. Luego pone la mesa, deja una flor en un jarrón y sirve una copa de vino tinto.

El robot, el Bot Handy de Samsung, es la visión de la compañía de «una nueva normalidad mejor», en momentos en que más personas que nunca trabajan, cocinan, comen y se ahogan en los platos en casa durante la pandemia. Como se ve en un video mostrado el lunes en la feria de tecnología para consumidores CES 2021, que este año se realiza de manera completamente virtual, Bot Handy es, bueno, útil en la casa. Y no solo para sacar algunas tareas pendientes, sino para recordarte las próximas reuniones y que estires las piernas si has estado sentado demasiado tiempo.

MIRA: CES 2021: la feria tecnológica da a conocer algunas de las tendencias más relevantes

Por ahora está en desarrollo y no se han anunciado precios ni fecha de lanzamiento. Sin embargo, Samsung dijo que es parte de un esfuerzo mayor para hacer que la tecnología simplifique tu vida en el hogar. «Las tecnologías en tu hogar deben trabajar más para ayudarte a adaptarte a esta nueva normalidad», dijo la compañía en la descripción de su sesión en el sitio web de CES.

Cubiertas faciales con accesorios

CES 2021: Mascarillas inteligentes en tiempos de covid-19 1:28

Empresas grandes y pequeñas mostraron sus innovaciones en la feria de tecnología que comenzó el lunes, muchas de ellas con funcionalidades relacionadas con la vida durante la pandemia. Está MaskFone, una cubierta facial con un filtro N95 incorporado, auriculares y micrófono para hacer llamadas. También un accesorio para los oídos llamado Cove, cuyas vibraciones suaves, según afirman, regulan la ansiedad y el estrés.

Para la cocina, el fabricante Kohler mostró funciones de control por voz para sus fregaderos y otros accesorios, para que las personas puedan abrir los grifos sin tocarlos. El emprendimiento del Reino Unido Handsteco promocionó los lavabos con inteligencia artificial incorporada para guiar a las personas con técnicas de higiene en hospitales, oficinas y espacios públicos.

La tecnología vinculada a la pandemia también dio un paso fuera de las casas. Aprovechando el crecimiento de las entregas en línea, el fabricante de cerraduras Yale anunció que envía ahora su caja de entregas inteligente para mantener los paquetes a salvo de los piratas de los porches cuando llegan. El empleado coloca el paquete en la caja de almacenamiento, que se cierra automáticamente, y los propietarios reciben una notificación.

Si bien algunos de los productos como el Bot Handy pueden parecer un poco efectistas, el analista de ABI Research Jonathan Collins dijo que definitivamente se puede ganar dinero con artículos que ayuden a automatizar las tareas del hogar. La firma de investigación de mercado encontró que el mercado de hogares inteligentes creció un 6,7% en 2020 en comparación a 2019, a US$ 88.000 millones. Sin embargo, esa cifra está US$ 11.000 millones por debajo de las expectativas prepandémicas.

Los televisores en el CES

Mira el nuevo televisor con pantalla transparente de LG 1:11

Incluso productos que no estaban específicamente relacionados con la pandemia pueden aprovechar la forma en que vivimos ahora. Los nuevos televisores llamativos, uno de los pilares de los eventos de CES, parecían más apropiados este año en el que estamos atrapados en casa, pegados al televisor y cada vez más conscientes de nuestro entorno. LG, por ejemplo, generó entusiasmo con su nuevo televisor transparente de 55 pulgadas. LG es la última compañía en presentar pantallas a través de las cuales se puede ver cuando están apagadas.

MIRA: CES 2021: Sony presenta televisores «cognitivos»

Mientras tanto, un secador de pelo Panasonic que no tienes que mover —un oscilador incorporado hace todo el trabajo por ti— también generó algo de entusiasmo, en un momento en que muchas personas no se han cortado el pelo adecuadamente o no lo han soplado en mucho tiempo.

La gente mira los eventos de CES para tener una idea de hacia dónde se dirige la tecnología en los próximos años, pero el evento de este año se trata posiblemente de que la industria se ponga al día con las formas en que la pandemia cambió nuestras vidas el año pasado.

Con las vacunas en el horizonte, no está claro cuánto tiempo más estaremos encerrados en casa, pero estas empresas de tecnología parecen apostar a que, incluso si la pandemia termina, nuestros hábitos no cambiarán por completo.