OPINIÓN | Cómo los estadounidenses pueden responsabilizar a Trump si el Congreso no lo hace

Nota del editor: Joe Lockhart es analista político de CNN. Fue secretario de prensa de la Casa Blanca de 1998 a 2000 durante la administración del presidente Bill Clinton. Es coanfitrión del podcast «Words Matter». Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en cnne.com/opinion.

(CNN) — Decenas de millones de estadounidenses estaban pegados a sus televisores, computadoras portátiles y dispositivos móviles el miércoles mientras un acto de terrorismo doméstico se desarrollaba en vivo para que todo el mundo lo viera. El miedo, la ira y el disgusto fueron las reacciones que más escuché de amigos, familiares y en las plataformas de redes sociales. ¿Cómo se puede responsabilizar a Trump?

Si bien la ira no se ha disipado, otra emoción parece estar emergiendo a la superficie: la impotencia. Muchos estadounidenses se muestran escépticos sobre la capacidad de los políticos en Washington, en particular los republicanos, para responsabilizar a todos los terroristas y sus partidarios.

Esa impotencia no carece de fundamento. Una y otra vez durante los últimos cuatro años, el público estadounidense ha visto al presidente Donald Trump evitar la responsabilidad por su comportamiento escandaloso e inmoral. Los republicanos lo han habilitado constantemente, y nuestro sistema judicial, con la excepción de las cuestiones electorales, no ha podido frustrar su constante estancamiento y obstrucción judicial. Llena al público estadounidense con el escepticismo de que esta vez nuestras instituciones cumplirán.

Dos caminos en el Congreso para responsabilizar a Trump

Hay dos caminos potenciales para que los políticos en Washington castiguen al presidente: invocar la 25a Enmienda bajo la dirección del vicepresidente y el gabinete, o acusar a Trump por segunda vez y celebrar un juicio en el Senado.

Parece poco probable que ocurra el primero de ellos. Podría requerir un acuerdo más amplio: si estuviera dispuesto, el vicepresidente Mike Pence podría convencer tanto a Trump como al gabinete de destituir al presidente a cambio de un perdón total del presidente Pence.

Sería un movimiento arriesgado para el futuro de Pence dada la recepción negativa que recibió el expresidente Gerald Ford por perdonar a Richard Nixon. Y ese tipo de trato depende del estado emocional de Trump y de si cree o no que puede perdonarse a sí mismo.

Es probable que la Cámara avance con el juicio político esta semana para responsabilizar a Trump de las acciones que nos aterraron a todos. El momento de enviar los artículos al Senado es donde esto se pone interesante. La Cámara puede aprobar artículos de juicio político rápidamente, pero es poco probable que el Senado pueda llevar a cabo un juicio antes de que finalice el mandato del presidente. A algunos demócratas les preocupa que juzgarlo en el nuevo Senado, lo que se les permite hacer, desvíe el enfoque de la agenda del nuevo presidente Biden. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, puede aferrarse a los artículos de juicio político durante el tiempo que quiera. Un escenario sería mantenerlos hasta después de los primeros cien días de la Administración Biden para no interferir con los esfuerzos de la vacunación de covid-19, las confirmaciones del gabinete e iniciativas de recuperación económica.

La conclusión es que, si bien hay múltiples opciones, aún es posible que el presidente pueda agotar el tiempo y una vez más evitar cualquier responsabilidad legal por sus acciones. De ahí proviene la impotencia de la mayoría de los estadounidenses. Hemos visto esta película antes y no nos gusta cómo termina.

No estamos completamente indefensos: así podemos responsabilizar a Trump

La buena noticia para todos los estadounidenses es que no están completamente indefensos para responsabilizar a Trump por llevar al país al borde del autoritarismo. Todos tenemos poder para negarle los vastos privilegios y riquezas que conlleva la distinción de ser el expresidente de Estados Unidos.

¿Como hacemos eso?

Aquí hay algunas ideas para asegurarse de que el expresidente Trump sienta el dolor que le ha infligido a nuestro país y se responsabilice de sus acciones:

Si trabajas en una empresa, perteneces a una organización o asociación comercial o una institución de educación superior, informa a sus jefes que no tolerarás que le paguen a Trump para que venga a hablar en eventos, conferencias o cualquier tipo de compromiso. No esperes hasta que esté reservado, hazles saber con anticipación que no es bienvenido. Si tú es una agencia de conferencias y aceptas a Trump como cliente, comprende que sus otros clientes irán a otra parte para ser representados.

Todos compramos libros de las principales editoriales. Hazles saber que ya no comprarás sus libros si firman con Trump un contrato de libros. Diles a tus funcionarios locales que se mantengan alejados de Trump. Que no cambien el nombre de aeropuertos, carreteras o edificios públicos; sin embargo, podría excluir los basureros y vertederos de desechos tóxicos de esta lista. Si no escuchan, vota en contra de ellos.

Asegúrate de que a la Organización Trump no se le otorgue ninguna exención de impuestos por construir en su comunidad. Y que no haya donaciones de terrenos para una biblioteca presidencial. Que lo construya en la sala de fumadores de Mar-a-Lago.

No se deben otorgar premios u honores de ciudades, grupos u organizaciones. No debe haber discursos de graduación ni títulos honoríficos de colegios y universidades. De hecho, siguiendo el ejemplo de Lehigh University, se puede revocar un título si ya ha sido otorgado. Si eres escritor, deje en claro que no trabajarás con editores que hagan negocios con Trump.

No debe hacer el primer lanzamiento en la Serie Mundial. No debe haber invitación para lanzar la moneda para el Super Bowl o dejar caer la pelota en la Copa del Mundo. Y en los Juegos Olímpicos, olvídalo. ¿Quieres llevarlo a donde realmente duele? Presiona a los órganos rectores del golf para que rompan todos los vínculos con él y sus campos de golf.

En un club local, asegúrate de que el profesional sepa que no tendrá privilegios de juego. Si quiere jugar, tiene que ser dueño del campo o unirse a los piratas informáticos en el campo público local. La PGA (que acaba de anunciar que el Campeonato de la PGA 2022 no se jugará en el Trump National Golf Club Bedminster en Nueva Jersey) podría ofrecerle un trato: se restablecerán los privilegios después de que un funcionario de la PGA lo siga durante un año para registrar su puntuación real e introducirla en el sistema de handicap.

Si trabaja en la industria financiera, dile a tus jefes que deben rechazar cualquier solicitud de financiamiento de la Organización Trump. Si tienen deudas, dígales que las paguen el 21 de enero. Si es un inversionista, dile a tu corredor o banco que simplemente diga no a Trump o tu dinero se irá.

También podemos presionar al Congreso para que tome más medidas. No hay nada en la Constitución que requiera que un ex presidente reciba la protección del Servicio Secreto. Además, nada que diga que se merece un millón de dólares al año para viajes y una generosa pensión y plan de salud. Y, por supuesto, no debería haber derecho a un funeral de Estado.

Finalmente, y lo más importante, no mostrar tolerancia hacia nadie en nuestro sistema judicial que busque protección especial por delitos cometidos antes, después o durante su presidencia. Trump no tiene que ser declarado culpable de sedición para ser castigado por su comportamiento. Mira el ejemplo de Al Capone: según todos los informes, Capone asesinó a decenas de personas pero solo fue a la cárcel por evasión de impuestos. Y los bufetes de abogados que buscan ayudar a Trump pueden y deben ser boicoteados por organizaciones grandes y pequeñas.

Trump debe rendir cuentas por los crímenes contra el estado. Todos tenemos algo de poder para ayudar a responsabilizarlo y no debemos dudar en usarlo en el futuro. Trump arruinó el trabajo más importante del mundo: presidente de Estados Unidos. Asegurémonos de que no se beneficie ahora del mejor trabajo del mundo: expresidente de Estados Unidos. Y para aquellos que dicen que esto tiene que ver con la cultura de cancelación, yo digo que es una justicia ciudadana perfectamente legal que bien se ganó Donald J. Trump.