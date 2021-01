Simpatizante de Trump, de origen mexicano, estuvo en la protesta y dice que la policía permitió ingreso de agitadores al Capitolio

Noticias CNN

(CNN Español) — Fátima Díaz viajó con su familia, de origen mexicano, desde McAllen, Texas a Washington para asistir a un evento del presidente Donald Trump el miércoles, el día en el que un grupo de los seguidores de Trump atacó el Capitolio de Estados Unidos.

Díaz dice que ha viajado a diferentes estados para asistir a estos eventos y demostrar su apoyo al presidente. “Es un buen presidente, ha hecho mucho por este país”, dice Díaz.

Pero Díaz asegura que ella no fue parte del grupo de agitadores que irrumpió el Capitolio. Sostiene que quienes entraron no eran partidarios de Trump.

Varios miembros de grupos de extrema derecha han sido identificados entre los que entraron al Capitolio. El FBI no tiene hasta ahora pruebas de que haya miembros de extrema izquierda se infiltraran entre los agitadores. Agregó que no ha encontrado a miembros de antifa tampoco.

CNN ha identificado a reconocidos personajes que promueven teorías conspirativas y apoyan los movimientos de extrema derecha como QAnon y Proud Boys.

Díaz cuenta a CNN que sí logró acercarse hasta las puertas del Capitolio y aunque las personas que estaban en el lugar la motivaron a entrar, decidió no hacerlo.

“Me dijeron que entrara pero le dije que no, nosotros somos gente bien y no somos como los izquierdistas”, dijo Díaz a CNN.

“En la capital los policías nos estaban dejando entrando, no estábamos tumbando cosas, no como el ‘Black Lives Matter movement’ que destrozaba todo”, cuenta Díaz. “La policía no nos detuvo, la policía nos estaba diciendo que entráramos, que estaba bien. Yo estaba en la escena”, agregó.

Cronología: así fue como una turba violenta pro-Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos

El movimiento Black Lives Matter que empezó en Estados Unidos y se ha expandido alrededor del mundo defiende los derechos y vidas de los negros y condena la brutalidad policial en estas comunidades. Las manifestaciones que protestan contra de la desigualdad racial han sido, en su mayoría, pacíficas.

CNN ha pedido a la policía del Capitolio de Estados Unidos su reacción a estos señalamientos, pero no ha recibido respuesta. En un comunicado publicado el jueves, la Policía del Capitolio dijo que “las acciones de sus oficiales fueron heróicas consideran la situación a la que se enfrentaron. “Sigo teniendo un tremendo respeto por el profesionalismo y dedicación de las mujeres y hombres de la policía del Capitolio de Estados Unidos”, expresó en el comunicado el jefe de la policía, Steven Sund. La policía del Capitolio está investigando el incidente, la planificación de seguridad, sus políticas y procedimientos, detalla el comunicado.

Díaz dice que ella no será parte de otros destrozos y ahora espera que el presidente electo Joe Biden haga un buen trabajo.

“Como estadounidense tenemos que aceptar a Biden, ojalá haga buen trabajo, apoyar a Estados Unidos como debe de ser y poner a Estados Unidos primero y obviamente vamos a estar apoyando, es lo único que podemos hacer ahorita”, concluyó Díaz.