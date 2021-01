México, entre los países con menos restricciones para viajar en la era del covid-19; Uruguay, entre los más restrictivos

Noticias CNN

(CNN Español) — Frente al récord de casos de coronavirus tras la temporada de vacaciones de fin de año, varios países han anunciado nuevas restricciones para viajar en este segundo año de la pandemia de covid-19.

Las autoridades de Chile anunciaron que tanto ciudadanos como extranjeros residentes deben presentar una prueba PCR negativa para ingresar al país. Lo mismo hicieron las de Colombia.

Tras una suspensión sin precedentes de vuelos mundiales cuando se declaró la pandemia en el primer semestre de 2020, los países han adoptado distintos niveles de restricciones para viajar que van desde rechazar a los viajeros de ciertos países, solicitar pruebas negativas para permitir el ingreso, considerar pasaportes de salud, declarar cuarentenas o simplemente pedir un formulario de declaración de síntomas.

La página Travel Center de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tiene un mapa que, según afirma, actualiza con información de las aerolíneas y agencias del gobierno.

Entre los países con menos restricciones están México, Haití, Albania y Afganistán. Entre los de mayores restricciones se cuentan Honduras, Uruguay, Algeria y Mongolia.

Así se ve el mapa este 6 de enero:

Los de mayores restricciones para viajar en tiempos de covid-19

En color más oscuro, se destacan en el mapa los países con más restricciones para viajes. Honduras es uno de ellos. Quienes hayan estado en Sudáfrica y Reino Unido en los 21 días anteriores, no podrán entrar al país. En esos dos lugares se originaron recientemente 2 variantes hasta ahora conocidas del coronavirus. Esta medida no aplica a residentes o ciudadanos, quienes sin embargo deben guardar cuarentena si vienen de estos dos países. Honduras también pide a los viajeros presentar un certificado médico con prueba negativa de coronavirus al menos 72 horas antes de su vuelo directo a Honduras. Aceptan pruebas de anticuerpos, antígeno y PCR. De igual forma, las personas deben llenar un formulario que se encuentra en línea.

Uruguay, por su parte, restringió la entrada de pasajeros desde el 20 de diciembre y hasta el 11 de enero, lo que no aplica a residentes y ciudadanos. Igualmente están exentos quienes hayan comprado un boleto para viajar antes del 16 de diciembre. También hay restricción de tránsito para pasajeros, excluyendo los residentes de Argentina, Brasil y Paraguay que pasan por Montevideo o Punta del Este.

Los pasajeros que sí pueden llegar al país deben presentar una prueba negativa de PCR y llenar una declaración de salud y un formulario de frontera a su llegada. También hay medidas para las tripulaciones de las aerolíneas: deben presentar una prueba negativa de PCR o someterse a confinamiento al llegar. De igual forma, deben tener seguro médico.

Uno de los más estrictos es Trinidad y Tobago, donde los aeropuertos están cerrados con excepciones puntuales por asuntos de seguridad nacional.

Argelia y Libia, en África, han suspendido los vuelos a excepción de los casos de repatriaciones y emergencias médicas.

Con las menores restricciones para viajar

Son pocos en esta lista:

Para viajar a México hay que llenar un cuestionario para identificar factores de riesgo. Y nada más. México supera los 1,4 millones de casos de coronavirus y los 127.000 muertos por la enfermedad.

De Afganistán, el Travel Center de IATA solo dice que están abiertos los aeropuertos. Según información de la embajada de EE.UU. en ese país no se necesita prueba para viajar, los pasajeros no están sujetos a un posible examen médico y no hay restricciones para moverse a través del territorio

Para Haití, dice IATA, los pasajeros pueden esperar revisión médica al llegar y deben llenar un formulario de salud.

Macedonia del Norte y Albania, los otros dos países en la lista, no tienen restricción alguna.

¿Y todos los demás?

Las restricciones para viajar en los tiempos de covid-19 varían. En América Latina, por ejemplo, por el covid-19, Venezuela suspendió los vuelos hasta el 11 de febrero de 2021, pero permite los vuelos en rutas desde Bolivia, México y Turquía, además de repatriaciones y emergencias médicas. Los pasajeros que lleguen al país o transiten por él deben tener una prueba negativa de PCR al menos 72 horas antes de llegar, así como obtener una autorización para desembarcar y la tripulación de las aerolíneas puede estar sujeta a cuarentenas hasta su próximo vuelo.

Por su parte, Brasil suspendió los vuelos desde el Reino Unido y pide a pasajeros y tripulación una prueba negativa de PCR máximo 72 horas antes de su llegada, entre otras medidas.

En Ecuador, si no presentas una prueba negativa de PCR realizada máximo 10 días antes de llegar, al aterrizar podrían hacerte una prueba de antígeno y ponerte en confinamiento. También se debe presentar una declaración de salud.

En Estados Unidos hay restricción para pasajeros que hayan estado en ciertos países europeos, como el Reino Unido, así como en China y Brasil.

Finalmente, en España hay restricciones para algunos pasajeros, a excepción de ciudadanos y residentes de ciertos países de la Unión Europea y el Reino Unido. Igualmente se debe presentar prueba de PCR negativa, con algunas excepciones.