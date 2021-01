Alexi Laiho, líder de la banda de metal finlandesa Children of Bodom, muere repentinamente a los 41 años

Noticias CNN

(CNN) — Alexi Laiho, líder de la banda de metal finlandesa Children of Bodom y del supergrupo Bodom After Midnight, falleció, según confirmó su sello discográfico. Tenía 41 años, le dijo su agencia de representación a CNN.

«Es con gran pesar y tristeza que tenemos que anunciar el fallecimiento de Alexi Laiho», se informó en un comunicado emitido por Napalm Records, en nombre de Bodom After Midnight.

FOTOS: Los famosos que murieron en 2020

«Estamos absolutamente devastados y desconsolados por la repentina pérdida de nuestro querido amigo y miembro de la banda», añade la declaración, firmada por los compañeros de banda Daniel, Mitja y Waltteri.

Un comunicado en la página oficial de Facebook de Laiho dice que el músico murió en su casa de Helsinki la semana pasada. Añade que sufrió problemas de salud a largo plazo durante sus últimos años.

Alexi Laiho y Children of Bodom

Laiho era guitarrista y vocalista de la banda de metal Children of Bodom, que se formó en 1993 con el nombre de IneartheD, hasta que el grupo tocó su último concierto en 2019.

La banda ha vendido más de 250.000 discos en Finlandia y es uno de los artistas con más ventas del país, según su sitio web. Laiho fue elegido como «Mejor Guitarrista de Metal» por los lectores de la revista Guitar World.

El guitarrista recibió varios otros premios internacionales por su música y había sido galardonado con un premio Metal Hammer Golden Gods, según la agencia de representación de Bodom After Midnight.

En 2015, dirigió un grupo de 100 guitarristas en el Festival de Helsinki para tocar una composición de su autoría, «100 Guitars From Hel».

Laiho luego formó el supergrupo Bodom After Midnight. El grupo grabó tres canciones y un video musical, material que será lanzado de forma póstuma, según un comunicado en su página oficial de Facebook.

Además de Children of Bodom, el guitarrista también estuvo asociado con los actos Warmen, Sinergy, Kylähullut y The Local Band, dijo el comunicado, firmado por la gerencia de Bodom After Midnight.

«Alexi fue el esposo y padre más cariñoso y magnífico», dijo su esposa Kelli Wright-Laiho en un comunicado. «Nuestros corazones estarán rotos eternamente».