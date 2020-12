EE.UU. sanciona a juez y fiscal venezolanos por juicio de los 6 de Citgo

Noticias CNN

(CNN) — El gobierno de Trump dio a conocer las sanciones el miércoles contra un juez y fiscal venezolano por su papel en el enjuiciamiento y sentencia de seis ejecutivos petroleros estadounidenses, conocidos colectivamente como los «6 de Citgo».

La jueza Lorena Carolina Cornielles Ruiz presidió el juicio y «finalmente sentenció a cada uno de los seis estadounidenses por cargos de corrupción con penas de prisión de entre ocho y trece años» y el fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza «fue el fiscal principal que representó al régimen de Maduro durante el juicio de los 6 de Citgo», según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

«La injusta detención y sentencia de estas seis personas estadounidenses demuestra aún más cómo la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Como resultado de las sanciones, «todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas» a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, según el Departamento del Tesoro.

Los 6 de Citgo -Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Ángel Pereira- llevan más de tres años detenidos en Venezuela, luego de ser convocados a una reunión de trabajo de emergencia en noviembre de 2017 y arrestado por cargos de corrupción.

Comenzaron a tener audiencias de juicio semanales en agosto y fueron declarados culpables el mes pasado. Gabriela Zambrano Hill, hija de Alirio José y sobrina de José Luis, calificó las audiencias de «farsa» y expresó su preocupación por la posible exposición de los hombres al covid-19.

Los esfuerzos para asegurar la liberación de los hombres no han tenido éxito. La administración Trump rompió los lazos con el asediado líder venezolano Nicolás Maduro y Estados Unidos no tiene una presencia diplomática en el terreno. Dos de los hombres, Cárdenas y Toledo, fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario en julio después de una visita humanitaria a Caracas del exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y un equipo de negociadores no gubernamentales.