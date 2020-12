Explosión en Nashville dañó decenas de edificios y se cree que fue un acto intencional; policía dice que se encontraron posibles restos humanos cerca

Noticias CNN

(CNN) — Una explosión de un vehículo en la mañana de Navidad que sacudió el centro de Nashville y dejó al menos tres personas heridas y daños en docenas de edificios habría sido un acto intencional, dijeron las autoridades.

Las autoridades encontraron lo que creen que son restos humanos cerca del lugar de la explosión, dijo a periodistas el jefe de policía de Metro Nashville, John Drake.

Drake dijo que el tejido que se encontró será examinado para determinar si son restos humanos. Más temprano, dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley familiarizados con la investigación en curso dijeron a CNN que los posibles restos encontrados fueron enviados a la oficina del médico forense para su análisis.

El alcalde John Cooper dijo que la explosión fue causada por una «bomba deliberada». Tres personas que resultaron heridas se encuentran en condición estable. Al menos 41 negocios resultaron dañados, dijo el alcalde.

De acuerdo con la policía, agentes del Departamento de Policía de Metro Nashville respondían a una llamada por disparos el viernes por la mañana, alrededor de las 5:30 am, cuando se encontraron con una casa rodante estacionada frente a un edificio de transmisión de AT&T en la dirección 166 2nd Avenue North.

Explosión en Nashville sería un acto intencional, dice la policía

El vehículo estaba reproduciendo un mensaje grabado que indicaba que una bomba explotaría en 15 minutos, dijo el jefe de policía Drake durante una conferencia de prensa el viernes.

Los agentes no vieron evidencia inmediata de disparos, pero solicitaron la unidad de dispositivos peligrosos del departamento y comenzaron a evacuar a los residentes del vecindario, dijo la policía.

El escuadrón de bombas estaba respondiendo cuando el vehículo explotó a las 6:30 am CT, dijo el vocero de la policía Don Aaron.

«Creemos que esto ha sido un acto intencional», dijo Aaron. «Se provocó un daño significativo a la infraestructura allí en 2nd Avenue North», agregó.

La fuerza de la explosión derribó a un agente, dijo Aaron, y causó pérdida de audición en otro, con suerte temporalmente, dijo. Pero ningún agente resultó herido de manera significativa.

El FBI se hará cargo de investigación en Nashville

El FBI le dijo a CNN que su oficina de campo en Memphis se hará cargo de la investigación. En la conferencia de prensa del viernes, el agente especial a cargo Matt Foster instó al público a enviar sugerencias o información relacionada con la explosión.

Las autoridades no tienen información sobre si había alguien dentro del vehículo cuando ocurrió la explosión, dijo Aaron.

No hubo amenazas creíbles conocidas en el área de Nashville que hubieran señalado un ataque inminente durante o antes de Navidad, dijo a CNN una fuente federal de aplicación de la ley.

🔊 Esto se escuchó al momento de la explosión en Nashville

Una segunda fuente dijo que las autoridades federales no están al tanto de un aumento de las conversaciones a nivel nacional por parte de grupos extremistas conocidos que indiquen planes creíbles para realizar ataques durante la temporada festiva.

El secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Jeff Rosen, fue informado sobre el incidente esta mañana, según su portavoz, «y ordenó que todos los recursos del Departamento de Justicia estén disponibles para ayudar en la investigación».

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump también había sido informado sobre el incidente y que recibirá «actualizaciones periódicas».

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, dijo en un comunicado en Twitter que el estado «proporcionaría todos los recursos necesarios» para determinar la causa de la explosión.

‘Todo en la calle estaba en llamas’

El testigo Buck McCoy le dijo a CNN que la explosión tuvo lugar justo en frente de su casa y provocó que sus ventanas salieran volando.

«Todo en la calle estaba en llamas», dijo. «Había tres autos que estaban completamente engullidos».

McCoy dijo que originalmente se despertó por lo que creyó que eran disparos, unos 10 minutos antes de la explosión. Se levantó y miró por la ventana, dijo, pero volvió a la cama cuando no vio nada.

Cuando se le preguntó si el ruido que escuchó podría haber sido otra cosa aparte de disparos, McCoy subrayó que él creía que fueron disparos. Dijo que tiene un arma y que practica tiro, por lo que está familiarizado con el sonido de los disparos.

McCoy le dijo a CNN que cuando miró afuera después de la explosión, habían caído árboles y había cristales rotos por todas partes. Vio gente que salía de sus apartamentos con sus animales. Los bomberos le dijeron que se alejara lo más posible del área, dijo.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

«No queda nada en 2nd Avenue», dijo.

‘Se salvaron vidas’ por las evacuaciones

Antes de la explosión, los agentes habían ido de puerta en puerta o de apartamento en apartamento para informar a los residentes de la situación, dijo Aaron. Un oficial reorientó a un hombre que paseaba a un perro en 2nd Avenue justo antes de que la RV explotara.

«Creemos que esos agentes salvaron vidas al hacer precisamente eso», dijo Aaron el viernes por la tarde.

Expertos técnicos del laboratorio del FBI y equipos de respuesta de evidencia de todo el país fueron llamados para «ayudar a procesar esta enorme escena del crimen», dijo Foster.

El agente especial a cargo de la ATF, Mickey French, dijo que su agencia había activado sus equipos nacionales de respuesta y estaba trabajando junto con el FBI y el MNPD. La agencia cuenta con especialistas en explosivos, químicos e ingenieros que participan en el proceso de recuperación de pruebas.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de Nashville están en el área para evaluar la integridad estructural de los edificios y asegurarse de que no haya otras víctimas, dijo el jefe William Swann.

Testigo graba momentos después de la explosión en Nashville 1:07

El alcalde de Nashville, John Cooper, le dijo a CNN que docenas de edificios habían resultado dañados, principalmente con cristales rotos. Algunos edificios han sido evacuados, dijo el alcalde, pero no sabía cuántos edificios ni cuántas personas se habían visto afectados.

«En este momento, hay mucho daño en cristales en 2nd Avenue», dijo.

La calle está en el límite del distrito turístico de esta ciudad de Tennessee, en una parte antigua e histórica de la localidad.

Cooper le dijo a WSMV, afiliada de CNN, que la explosión «claramente se produjo cuando no había nadie cerca».

«Afortunadamente no hay mucha gente aquí», dijo.

El portavoz de AT&T, Jim Greer, le dijo a CNN que el centro de red de la compañía resultó dañado por la explosión y que el servicio en el área de Nashville podría verse afectado.

La empresa matriz de CNN, WarnerMedia, es propiedad de AT&T.

Paul P. Murphy, Carma Hassan, Evan Perez, Josh Campbell, Brian Stelter y Devon Sayers de CNN contribuyeron a este informe.