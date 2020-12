Las 5 cosas que debes saber este 24 de diciembre: ¿Es la nueva variante de coronavirus más mortal?

Noticias CNN

Te contamos lo que sabemos sobre la nueva variante de coronavirus identificada en el Reino Unido. Trump veta el proyecto de gasto de Defensa luego de arremeter contra el paquete de estímulo. ¡Ya viene Navidad! Aquí te damos unos consejos para pasarla en familia sin temor al covid. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

¿Es la nueva variante de coronavirus más mortal?

El Reino Unido ha identificado una nueva variante de coronavirus potencialmente más contagiosa, vinculada con un reciente aumento de casos en Inglaterra. Si bien los científicos buscan más información sobre la variante, su impacto ya se siente. Esto es lo que debes saber sobre si es más mortal y si las vacunas funcionarán contra esta variante.

Nueva variante de coronavirus tendría una mayor transmisibilidad 28:33

2

Trump veta proyecto de gasto de Defensa

El presidente de EE.UU., Donald Trump, vetó el amplio proyecto de ley de Defensa que ambas cámaras del Congreso aprobaron recientemente por mayorías a prueba de veto, estableciendo una posible anulación del veto que enfrentaría a los miembros de su propio partido contra él. Conoce más sobre las implicaciones de esto.

Trump veta proyecto de gasto de Defensa 4:03

3

Lo que significa el intento de Trump de modificar el paquete de estímulo

El presidente no amenazó explícitamente con vetar el proyecto de ley y la Casa Blanca dijo más temprano en la noche que lo firmaría. Sin embargo, en un video publicado en Twitter, Donald Trump agregó una capa de confusión a un proceso delicado que incluye no solo el alivio económico frente al covid-19, sino un paquete de gasto global de US$ 1,4 billones que financia al Gobierno federal.

4

¡Ya viene Navidad! Esta es la manera de pasarla en familia sin temor al covid

El Dr. Elmer Huerta explica la forma más segura para poder tener actividades familiares en esta época festiva y reducir las posibilidades de contagio de coronavirus. Además, conoce 5 consejos para celebrar la Navidad con pequeños rituales especiales.

Celebrar la Navidad durante la pandemia de covid-19 1:16

5

Lo que revela el estudio toxicológico de Maradona

Se conocieron los resultados de los estudios toxicológico e histopatológico realizados al cadáver de Diego Armando Maradona, como complemento de la autopsia realizada el 25 de noviembre, día en que falleció el exastro del fútbol. Se detectó la presencia de varios psicofármacos.

Revelan estado de salud de Maradona antes de morir 0:35

A la hora del café

2020, el año de la educación virtual

La pandemia por coronavirus creó un cambio en la educación mundial, pues millones de estudiantes abandonaron las aulas y se trasladaron a la virtualidad.

Festivus, la fiesta creada por ‘Seinfeld’ que se enfoca en ventilar las quejas

Para aquellas personas a las que este año les puede resultar más difícil alcanzar la alegría navideña, hay una opción para celebrar una fiesta y mantener una dosis sana de mal humor.

¿Por qué es tendencia en redes Festivus? 0:44

El Sudamericano sub-20 en Colombia queda suspendido

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el Sudamericano sub-20 de selecciones queda suspendido por la amenaza del covid-19. El torneo se iba a disputar a partir de febrero de 2021.

El Reino Unido reporta dos casos de una segunda variante del covid-19 de Sudáfrica

«Esta nueva variante es muy preocupante porque es aún más transmisible y parece haber mutado más que la nueva variante que se ha descubierto en el Reino Unido», dijo el secretario de Salud del Reino Unido.

Equipo de Biden choca con Twitter por cuentas de la Casa Blanca

El equipo criticó a Twitter por no permitir que los millones de seguidores de las cuentas de la Casa Blanca se retengan automáticamente con el cambio de Gobierno.

La cifra del día

4,5 millones

Son las dosis de la vacuna de Pfizer que España recibirá a lo largo de las próximas doce semanas, a razón de 350.000 por semana, según el ministro de Sanidad Salvador Illa.

La cita del día

“Es cierto que estamos frente a una pandemia tremenda, pero hoy es el principio del fin. Hoy vemos claramente que vamos a derrotar a ese virus que ha venido a trastornar nuestras vidas”

Lo dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, tras la llegada de las primeras dosis de una vacuna contra el covid-19 aprobada, las primeras en un país de Latinoamérica.

Canciller de México: Hoy es el principio del fin de la pandemia 3:48

La selección del día

Y para terminar…

Fotografían cometa acercándose al sol momentos antes de desintegrarse

En el momento de la foto, el cometa viajaba a 724.000 kilómetros por hora a más de 4 millones de kilómetros de la superficie del Sol, dijo la NASA.

Inusual foto de un cometa durante eclipse solar 1:25