Las imágenes más impactantes de 2020

(CNN) — Puede que no sea un año que quieras recordar, pero 2020 es uno que nunca olvidarás.

Culpa a la pandemia del coronavirus, que se ha cobrado más de 1,5 millones de vidas, ha devastado economías en todo el mundo y ha cambiado la forma en que vivimos.

Las elecciones estadounidenses subrayaron cuán dividido sigue estando el país. La muerte de George Floyd, un hombre negro que murió bajo custodia policial en Minneapolis, provocó semanas de protestas en todo el mundo y reavivó una conversación más amplia sobre la raza, la brutalidad policial y la injusticia social. Hemos visto un año récord de incendios forestales y huracanes en Estados Unidos. Muchas personas murieron por una devastadora explosión en el Líbano y más tarde por un terremoto en el Mar Egeo. Ha sido un año trágico y desordenado, y aún no ha terminado.

Pero también hemos visto fragmentos de esperanza y resistencia. Especialmente a través de nuestros trabajadores de primera línea y aquellos que hicieron todo lo posible para ayudar a otros en momentos de necesidad. Perseveramos.

Mira aquí las imágenes más memorables que nos dejó este año, mes a mes. Haz clic en las flechas de las galerías para ver las fotos:

Enero

El inicio de una nueva década ofreció un nuevo comienzo, lleno de promesas y posibilidades, pero solo tres días después de comenzado el año, parecía que estábamos al borde de la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó un ataque con drones que mató al general iraní Qasem Soleimani, y responsabilizó a Soleimani y su Fuerza Quds por los ataques a las bases de la coalición en Iraq. Eso llevó a días de tensión aterradora que incluyeron un ataque de represalia por parte de Irán en las bases que albergan a las tropas estadounidenses en Iraq.

Más tarde, ese mismo mes, Trump estaba librando una batalla en casa cuando comenzó su juicio político el 16 de enero, mientras tanto, el nuevo coronavirus comenzaba a manifestarse y se difundía por todo el mundo.

| 1 de enero – Las personas reciben el año nuevo en Times Square de Nueva York. Calla Kessler / The New York Times / Redux

| 3 de enero – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deja el escenario después de hacer una declaración en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Trump dijo que autorizó el ataque con drones que mató al general iraní Qasem Soleimani porque Soleimani estaba planeando “ataques inminentes y siniestros” contra los estadounidenses. El Pentágono culpó a Soleimani y su Fuerza Quds por los ataques a las bases de la coalición en Iraq, incluido un ataque en diciembre de 2019 que culminó con la muerte de un contratista estadounidense y personal iraquí. La administración Trump también culpó a Soleimani por un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Imágenes de Jim Watson / AFP / Getty

| 4 de enero – El mariscal de campo de los Patriots, Tom Brady, sale del campo después de que su equipo perdiera ante Tennessee en los playoffs de la NFL. Fue su último partido como Patriot. El seis veces campeón del Super Bowl se unió a los Tampa Bay Buccaneers en marzo. Greg M. Cooper / USA Today Sports

| 6 de enero – Las personas se reúnen en Teherán, Irán, para asistir a una ceremonia fúnebre del general iraní Qasem Soleimani. Dos días después, Irán tomó represalias disparando misiles contra dos bases iraquíes que albergaban a tropas estadounidenses. No hubo bajas en el ataque, pero sí heridos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló una disminución de las tensiones: “Irán parece haberse retirado, lo que es bueno para todas las partes interesadas y muy bueno para el mundo”. Oficina del Líder Supremo de Irán / AP

| 12 de enero – Un residente de Talisay, Filipinas, salpica agua sobre un vehículo cubierto de cenizas después de la erupción del volcán Taal. La erupción arrojó cenizas al aire hasta a 14 kilómetros de distancia y forzó evacuaciones a gran escala. Ezra Acayan / Getty Images

| 14 de enero – Los aspirantes presidenciales participan en un debate demócrata en Des Moines, Iowa. De izquierda a derecha, el empresario Tom Steyer; la senadora estadounidense Elizabeth Warren; el exvicepresidente Joe Biden; el senador estadounidense Bernie Sanders; el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg; y la senadora estadounidense Amy Klobuchar. Fue el último debate demócrata antes de los caucus de Iowa y el séptimo debate de la temporada de campaña. Edward M. Pio Roda / CNN

| 15 de enero – El sargento en armas de la Cámara de Representantes Paul Irving y la secretaria Cheryl Johnson presiden a siete fiscales del juicio político contra Donald Trump, mientras llevan el documento con los cargos hacia el Senado de Estados Unidos el 15 de enero. En diciembre, la Cámara decidió llevar a Trump a juicio político, lo que lo hizo el tercer presidente en la historia de EE.UU. en enfrentar este proceso. La Cámara de Representantes votó casi por completo siguiendo las líneas del partido para acusar a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El 5 de febrero, el Senado controlado por los republicanos absolvió al mandatario de los dos cargos. Joshua Roberts/Reuters)

| 19 de enero – Los actores Brad Pitt y Jennifer Aniston interactúan tras bambalinas de los Screen Actors Guild Awards. Ambos acababan de aceptar premios y las fotos de ellos juntos se volvieron virales. Estuvieron casados ​​entre 2000 y 2005. Emma McIntyre / Getty Images para Turner

| 21 de enero – El jugador de Kansas Silvio De Sousa toma una silla durante una pelea en el banquillo contra su rival Kansas State. Cuatro jugadores fueron suspendidos por la Big 12 Conference. Jamie Squire / Getty Images

| 25 de enero – Miembros del personal médico llevan a un paciente al hospital de la Cruz Roja en Wuhan, China. Se informó por primera vez del nuevo coronavirus en Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas en la provincia de Hubei, en el centro de China. Héctor Retamal / AFP / Getty Images

| 26 de enero – La cantante Billie Eilish llega a los premios Grammy en Los Ángeles. Esa noche ganó cuatro de los principales premios: mejor artista nuevo, álbum del año, disco del año y canción del año. También ganó el Grammy al mejor álbum vocal pop. Mike Blake / Reuters

| 26 de enero – Las cantantes Ariana Grande, izquierda, y Lizzo asisten a los premios Grammy. Lizzo fue nominada a ocho premios Grammy y se llevó a casa tres. John Shearer / Getty Images para The Recording Academy

| 28 de enero – Vista aérea de un mural gigante de la leyenda de la NBA Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna, en una cancha de baloncesto en Taguig, Filipinas. Fue pintado dos días antes, pocas horas después de que los Bryant y otras siete personas murieran en un accidente de helicóptero en California. Ezra Acayan / Getty Images

| 28 de enero: Lyu Jun, a la izquierda, se despide de un ser querido en Urumqi, China. Él formaba parte de un equipo médico que partía hacia Wuhan, China. Chine Nouvelle / Sipa / Shutterstock

| 29 de enero: Alexander Zverev juega un revés durante un partido en el Abierto de Australia. Imágenes de Darrian Traynor / Getty

| 30 de enero: Dos niñas usan botellas de plástico como máscaras improvisadas mientras esperan para registrarse en un vuelo en el Aeropuerto de Beijing. El uso de máscaras faciales se ha vuelto omnipresente en muchos países a medida que las personas intentan ayudar a frenar la propagación del covid-19. Kevin Frayer / Getty Images

| 31 de enero – Un hombre en Londres ondea una bandera gigante después de que Gran Bretaña se convirtió en el primer país en abandonar la Unión Europea. La histórica salida conocida como brexit se produjo más de tres años tumultuosos después de que el 51,89% de las personas de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar votaran a favor de abandonar la UE. Henry Nicholls / Reuters

| 31 de enero – El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca con otros miembros del grupo de trabajo sobre coronavirus recién formado por el presidente Donald Trump. La administración declaró una emergencia de salud pública en Estados Unidos y bloqueó la entrada al país de los extranjeros que visitaban China. Amanda Andrade-Rhoades / Bloomberg / Getty Images

Febrero

En febrero, el presidente de Estados Unidos Donald Trump fue absuelto en su juicio político por el Senado controlado por los republicanos. Eso aumentó sus esperanzas de reelección mientras los votantes demócratas comenzaron a elegir a su rival para noviembre. Las asambleas partidarias de Iowa dieron inicio a la temporada de primarias el 3 de febrero.

En todo el mundo, los casos de coronavirus estaban comenzando a crecer a un ritmo alarmante. Pero para muchos de nosotros, la vida siguió como de costumbre.

Vimos en el Super Bowl a Shakira y Jennifer Lopez actuando en el medio tiempo. Los Kansas City Chiefs levantaron el Trofeo Lombardi. La temporada de premios culminó con los Oscar, donde «Parasite» se convirtió en la primera película en un idioma distinto del inglés en ganar la mejor película.

| 2 de febrero — Shakira, a la izquierda, y Jennifer Lopez se presentan juntas en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (Kevin Winter / Getty Images)

| 2 de febrero — El mariscal de campo de Kansas City Patrick Mahomes celebra después de lanzar lo que resultó ser el touchdown ganador del juego del Super Bowl. Mahomes fue nombrado Jugador Más Valioso del Super Bowl después de que los Chiefs derrotaran a San Francisco 31-20. (Ryan Kang / AP)

| 3 de febrero — El aspirante presidencial demócrata Pete Buttigieg habla con simpatizantes en Des Moines, Iowa, la noche de las asambleas partidistas en Iowa. Buttigieg finalmente ganó la mayor cantidad de delegados en los caucus, el comienzo de la temporada de primarias de 2020, pero los resultados se retrasaron durante días debido a una nueva aplicación que el partido estatal había desarrollado. (Robert Franklin / South Bend Tribune / USA Today Network)

| 4 de febrero — La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompe su copia del discurso sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump cuando este terminó de hablar. Durante el discurso, se pudo sentir la tensión en la sala entre el presidente y los demócratas que decidieron llevarlo a juicio político en diciembre de 2019. Pelosi, sentada detrás de Trump, extendió su mano para estrechar la de él antes del discurso, pero él no la tomó. (Patrick Semansky / AP)

| 5 de febrero — El senador Mitt Romney se dirige al pleno del Senado para emitir su voto en el juicio político del presidente Donald Trump. Romney anunció, en un discurso conmovedor y emotivo en el Senado, que no estaría de acuerdo con su partido y votaría para condenar a Trump por abuso de poder. Él se convirtió en el primer senador en la historia de Estados Unidos en votar para condenar a un presidente del mismo partido en un juicio político. Pero aún así, Trump fue absuelto por el Senado controlado por los republicanos. (Jonathan Ernst / Reuters)

| 5 de febrero — Reporteros en Washington toman fotos de un televisor mientras ven la votación del Senado Estados Unidos para absolver al presidente en su juicio político. (Samuel Corum / Getty Images)

| 6 de febrero — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un periódico durante el Desayuno Nacional de Oración, un día después de que fue absuelto en su juicio político. El Congreso controlado por los republicanos absolvió a Trump de ambos artículos del juicio político. La votación fue 52 a 48 por abuso de poder, y el senador republicano Mitt Romney se unió a los 47 demócratas que votaron a favor de condenar a Trump. Los 53 senadores republicanos votaron por no culpar a Trump por obstrucción en el Congreso. (Oliver Contreras / Pool / Abaca Press / Reuters).

| 6 de febrero — Coco Rocha modela un traje de Christian Siriano en un evento de la Semana de la Moda de Nueva York. (Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images)

| 9 de febrero — El director de “Parasite”, Bong Joon Ho, sostiene varios premios de la Academia mientras asiste al baile de los Oscars en Los Ángeles. “Parasite” se convirtió en la primera película en un idioma no inglés en ganar el Oscar a la mejor película. También ganó premios Oscar a mejor director, mejor largometraje internacional y mejor guión original. (Valerie Macon / AFP / Getty Images)

| 10 de febrero: Un pug durante la Exposición Canina de Westminster en Nueva York. (Stephanie Keith / Getty Images)

| 16 de febrero — Las patinadoras de velocidad de pista corta Elise Christie, Chunyu Qu y Kamila Stormowska chocan durante una carrera de 500 metros en Dordrecht, Países Bajos. (Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

| 16 de febrero — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump dan una vuelta por el Daytona International Speedway antes de las 500 Millas de Daytona. Trump fue el gran mariscal de la carrera. (Saul Loeb / Pool / AP)

| 16 de febrero — Este par de perros usan máscaras en un área comercial en Shanghai, China. (Aly Song / Reuters)

| 18 de febrero — La violinista profesional Dagmar Turner toca su instrumento mientras los cirujanos de Londres extirpan un tumor de su cerebro. Los cirujanos le pidieron a Turner que tocara el violín para asegurarse de que sus habilidades musicales no se dañaran durante el procedimiento. (King’s College Hospital NHS Foundation Trust)

| 19 de febrero — Hossam Nasser juega con su camello Anter en Asuán, Egipto. (Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

| 19 de febrero — Modelos caminan sobre una pared durante un desfile de modas de Moncler en Milán, Italia. (Pietro S. D’Aprano / Getty Images)

| 22 de febrero — Tyson Fury, a la derecha, golpea a Deontay Wilder durante su pelea por el título de peso pesado en Las Vegas. Fury detuvo a Wilder en el séptimo asalto. (Al Bello / Getty Images)

| 24 de febrero — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump recorren el Taj Mahal mientras visitan Agra, India. La visita de dos días de Trump a la India también incluyó un banquete estatal y un mitin masivo en un estadio de cricket. (Alex Brandon / AP)

| 24 de febrero — Vanessa Bryant, la viuda de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, habla en un homenaje a Kobe y su hija de 13 años, Gianna. Ambos se encontraban entre las nueve personas que murieron en un accidente de helicóptero en enero. (Marcio José Sánchez / AP)

| 26 de febrero: El representante a la Cámara de Estados Unidos Jim Clyburn, líder de la mayoría de la Cámara, escucha al aspirante presidencial Joe Biden habla en North Charleston, Carolina del Sur. Clyburn respaldó a Biden durante el evento, y Biden ganó las primarias demócratas del estado, su primera victoria en las primarias de la temporada de campaña. (Gerald Herbert / AP)

| 26 de febrero — Oleksandr Burlakov se prende fuego durante mítines de protesta frente a la oficina presidencial en Kiev, Ucrania. Según los informes, sufrió heridas leves y dijo que su motivo era llamar la atención sobre su difícil situación, que estaba relacionada con la propiedad de la tierra. (Ihor Behus / Reuters)

| 26 de febrero — El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa sobre el brote de coronavirus. Trump defendió la respuesta de la Casa Blanca al brote, haciendo hincapié en los esfuerzos y recursos continuos de la administración dedicados a combatir el virus. (Carlos Barria / Reuters)

| 27 de febrero — A Yazan, de 1 año, le retiran la máscara de oxígeno después de una cirugía cardíaca en el Tajoura National Heart Center en Trípoli, Libia. El peligroso viaje de Yazan desde su pequeña ciudad natal en el desierto culminó con una cirugía de cinco horas. Es uno de los 1.000 niños tratados por el grupo del Dr. William Novick desde que llegó por primera vez a Libia después del levantamiento de 2011. (Felipe Dana / AP)

| 27 de febrero — El aspirante presidencial demócrata Joe Biden ordena comida en Scott’s BBQ en Hemingway, Carolina del Sur. (Maddie McGarvey / The New York Times / Redux)

| 29 de febrero — La gente observa al senador estadounidense Bernie Sanders mientras el aspirante presidencial hace un evento de campaña en Boston. (Erin Schaff / The New York Times / Redux)

Marzo

Si aún no sabías sobre el coronavirus, probablemente te enteraste en marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote como una pandemia. En ese momento, había 118.000 casos reportados y más de 4.000 muertes ya que el virus se había afianzado en todos los continentes excepto en la Antártida.

Gran parte del mundo quedó en suspenso. Para tratar de frenar la propagación del virus, se pidió a las personas que evitaran las multitudes y limitaran sus viajes. Algunos gobiernos emitieron órdenes de quedarse en casa.

Muchos negocios cerraron abruptamente, dejando a millones sin trabajo y haciendo que otros tuvieran que trabajar desde casa. Millones de escuelas y servicios religiosos fueron cerraron y se trasladaron a Internet. Las ligas deportivas suspendieron sus temporadas.

| 1 de marzo — Feligreses de la iglesia en Selma, Alabama, protestan contra el candidato presidencial Michael Bloomberg dándole la espalda durante un discurso. Durante su campaña, Bloomberg enfrentó repetidas críticas por políticas que afectaron a las comunidades minoritarias, incluida la controvertida estrategia policial de detener y registrar. (Butch Dill / AP)

| 4 de marzo — Jill Biden, la esposa del candidato presidencial demócrata Joe Biden, bloquea a una manifestante que subió al escenario durante su discurso del Súper Martes en Los Ángeles. La manifestante sostenía un cartel que decía “Que mueran los lácteos”. El Súper Martes fue una buena noche para Biden, quien tomó el control de la carrera demócrata luego de los primeros reveses en Iowa y Nevada. (Patrick T. Fallon / Bloomberg / Getty Images)

| 5 de marzo — El príncipe Enrique y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, asisten a los premios Endeavour Fund Awards en Londres. En enero, la pareja anunció que se alejaban de sus roles como miembros de alto rango de la familia real británica. (Samir Hussein / WireImage / Getty Images)

| 6 de marzo — La Kaaba en la Gran Mezquita, el sitio más sagrado del Islam, luce casi vacía debido a las restricciones de coronavirus en La Meca, Arabia Saudita. Normalmente está rodeada de gente. (Bandar Aldandani / AFP / Getty Images)

| 7 de marzo — La senadora estadounidense Elizabeth Warren, a la izquierda, aparece en “Saturday Night Live” con la actriz Kate McKinnon, quien interpretaba a la exaspirante presidencial. “Quería ponerme mi atuendo favorito para agradecerle por todo lo que ha hecho en su vida”, dijo McKinnon. “No estoy muerta”, respondió Warren. “Solo estoy en el Senado”. Luego, las dos dijeron el famoso eslogan del programa: “¡En vivo … desde Nueva York! ¡Es sábado por la noche!”. (Will Heath / NBC / Getty Images)

| 7 de marzo — Jermaine Samuels de Villanova cae después de que Jagan Mosely de Georgetown le cometiera una falta durante un juego de baloncesto universitario en Washington. (Nick Wass / AP)

| 9 de marzo — El aspirante presidencial demócrata Joe Biden y la senadora estadounidense Kamala Harris se saludan mientras asisten a un evento “Get Out the Vote” en una escuela secundaria de Detroit. Harris, quien había abandonado la carrera presidencial unos meses antes, se convertiría meses después en la compañera de fórmula de Biden. (Adam Schultz / Biden para presidente)

| 10 de marzo — Pasajeros salen del crucero Grand Princess en Oakland, California. Miles de personas estuvieron atrapadas en el barco durante días porque algunos dieron positivo al nuevo coronavirus, también conocido como covid-19. (Josh Edelson / AFP / Getty Images)

| 11 de marzo — Lori Spencer visita a su madre, Judie Shape, de 81 años, en el Life Care Center, un hogar de ancianos en Kirkland, Washington. La instalación se convirtió en uno de los primeros epicentros del brote de coronavirus en Estados Unidos, y Shape fue una de los primeras pacientes que dieron positivo. La mujer ya se recuperó. (Jason Redmond / Reuters)

| 11 de marzo — El caballo Copperhead, montado por Harry Cobden, cae durante una carrera de obstáculos en Cheltenham, Inglaterra. (Dan Mullan / Getty Images)

| 12 de marzo — Negociadores trabajan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Las acciones estadounidenses registraron su peor día desde 1987 a medida que aumentaban las preocupaciones sobre el coronavirus. (Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images)

| 12 de marzo — El actor Tom Hanks y su esposa, la actriz Rita Wilson, se toman una foto juntos en Australia. Hanks publicó la foto en su cuenta de Instagram un día después de anunciar que él y Wilson habían sido diagnosticados con covid-19. (Tom Hanks / Instagram)

| 13 de marzo — En esta foto se puede ver el reflejo de una mujer mientras mira un ataúd en un depósito de cadáveres de Milán, Italia. Italia fue sometida a un confinamiento total dramático cuando el covid-19 se extendió por el país. (Gabriele Galimberti)

| 13 de marzo — Paolo Miranda tomó esta desgarradora imagen de una enfermera en Cremona, Italia. Miranda trabaja como enfermera en la unidad de cuidados intensivos del hospital. El sistema de salud de Italia estaba siendo severamente probado por la pandemia de coronavirus. (Paolo Miranda / AFP / Getty Images)

| 15 de marzo — El papa Francisco entrega su bendición a una plaza de San Pedro vacía en el Vaticano. El nuevo coronavirus había dejado en suspenso a gran parte del mundo. Para intentar frenar la propagación del virus, se pedía a las personas que evitaran las multitudes y limitaran sus viajes. Muchos gobiernos emitieron órdenes de confinamiento en casa, un mandato que dejó un vacío inquietante. (Vatican News / Sipa USA / AP)

| 15 de marzo — Los aspirantes presidenciales demócratas Joe Biden, a la izquierda, y el senador estadounidense Bernie Sanders, chocan los codos antes del inicio de un debate en Washington. Fue el primer debate uno a uno de la temporada de primarias y sucedió en circunstancias sin precedentes. Se suponía que el debate tendría lugar en Arizona frente a una audiencia en vivo, pero debido a la pandemia de coronavirus, tuvo lugar en la capital de la nación sin audiencia. (Sarah Silbiger para CNN)

| 15 de marzo — El centro de transporte de Oculus en Nueva York, normalmente lleno de gente, está casi vacío debido a la pandemia de coronavirus. (Victor J. Blue / The New York Times / Redux)

| 17 de marzo — Vacacionistas ven una “guerra de hombros” en Pompano Beach, Florida. Mucha gente seguía festejando en las playas de Florida a pesar de la pandemia de coronavirus. Más tarde, el gobernador de Florida emitió una orden que limitaba las reuniones en la playa a no más de 10 personas. (Julio Cortez / AP)

| 19 de marzo — Un primer plano de las notas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra donde la palabra “corona” fue tachada y reemplazada por “chino” mientras habla sobre el coronavirus en la Casa Blanca. Después de consultar con expertos médicos y recibir orientación de la Organización Mundial de la Salud, CNN determinó que el término “virus chino” es inexacto y considerado estigmatizante. (Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images)

| 22 de marzo — Giuseppe Corbari celebra la misa dominical frente a fotografías enviadas por los miembros de su congregación en Giussano, Italia. Durante la pandemia de coronavirus, muchos servicios religiosos se transmiten en línea para que las personas puedan adorar mientras mantienen la distancia de los demás. (Piero Cruciatti / AFP / Getty Images)

| 25 de marzo — La llama olímpica se exhibe en Iwaki, Japón, un día después de que los Juegos de Tokio 2020 se pospusieran un año debido al covid-19. (Philip Fong / AFP / Getty Images)

| 26 de marzo — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasa junto al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, después de una sesión informativa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca. Fauci, un miembro clave del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, no es ajeno a liderar la respuesta federal a las emergencias sanitarias nacionales. Ha servido bajo seis presidentes de Estados Unidos, comenzando con Ronald Reagan. (Jonathan Ernst / Reuters)

| 26 de marzo — Los líderes mundiales discuten la pandemia de coronavirus a través de una videoconferencia. Esta pantalla fue fotografiada en la Casa del Parlamento en Canberra, Australia. (Gary Ramage / Pool / AFP / Getty Images)

| 26 de marzo — El cantante de ópera Stephane Senechal canta para sus vecinos desde la ventana de su apartamento en París. Fue el décimo día de un bloqueo estricto en Francia. (Philippe Lopez / AFP / Getty Images)

| 28 de marzo: Debido a la pandemia de coronavirus, Business Breakthrough University en Tokio celebró una ceremonia de graduación virtual utilizando robots. Los graduados vieron su ceremonia a través del punto de vista de su robot. (Universidad BBT / Imágenes de portada / AP)

| 29 de marzo — Un niño visita el Monumento a Lincoln en Washington. (Stephen Voss)

| 31 de marzo — Cabras montesas deambulan por las tranquilas calles de Llandudno, Gales. “A veces llegan al pie del Great Orme en marzo, pero este año todos deambulan por las calles de la ciudad porque no hay autos ni personas”, dijo Mark Richards del hotel Landsdowne House.

Abril

Los casos de coronavirus en todo el mundo llegaron a un millón a principios de abril. A fin de mes, había un millón de casos sólo en Estados Unidos.

Nuestra «nueva normalidad» incluyó mascarillas y distanciamiento físico.

Pero las restricciones no le sentaron bien a todos. En Estados Unidos, varios grupos salieron a las calles a protestar para exigir el regreso a la normalidad.

| 3 de abril – Una enfermera le ajusta un protector facial a un bebé recién nacido en un hospital de la provincia de Samut Prakan, en Tailandia. (Crédito: Paolo Hospital Samutprakarn)

| 6 de abril – Trabajadores de emergencia intuban a un paciente con coronavirus en una casa en Yonkers, Nueva York. El hombre de 92 años luego fue conectado a un ventilador en el hospital y murió dos semanas después, dijo su familia. (Crédito: John Moore / Getty)

| 6 de abril – El presidente Donald Trump habla en conferencia sobre el coronavirus en la Casa Blanca. (Crédito: Alex Brandon/AP)

| 9 de abril – Trabajadores entierran cuerpos en Hart Island, un cementerio público de la ciudad de Nueva York. Por un periodo corto, Nueva York fue el epicentro del coronavirus en Estados Unidos. (Crédito: Lucas Jackson / Reuters)

| 9 de abril – El Dr. Erroll Byer Jr., jefe de Obstetricia y Ginecología del Brooklyn Hospital Center en Nueva York, le muestra a Precious Anderson su hijo recién nacido en un video en vivo. Dio a luz a su bebé dos meses antes de la fecha prevista porque estaba teniendo dificultades en su lucha contra el coronavirus. (Crédito: Victor J. Blue / The New York Times / Redux)

| 9 de abril – La gente espera en sus coches a que el Banco de Alimentos de San Antonio empiece a distribuir ayudas. La pandemia de coronavirus ha dejado a millones de estadounidenses sin trabajo, y más familias han recurrido a los bancos de alimentos para sobrevivir. (Crédito: William Luther/San Antonio Express-News/ZUMA Wire)

| 9 de abril – La esgrimista Alexandra Ndolo entrena con un muñeco hecho por ella misma en su apartamento de Colonia, Alemania. En medio de una pandemia, los atletas de alto nivel buscaban formas creativas de entrenar. (Crédito: Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

| 13 de abril – Manifestantes protestan frente a la sede del gobierno y edificio del Capitolio de Ohio para para expresar su oposición a las órdenes de quedarse en casa. En otros estados también se produjeron protestas a medida que la gente se preocupaba más por las consecuencias económicas de la pandemia. (Crédito: Joshua A. Bickel/The Columbus Dispatch/USA Today Network)

| 16 de abril – Una madre entretiene a sus hijos con máscaras faciales improvisadas hechas de repollo mientras cocina en Beit Lahia, Gaza. (Crédito: Mohammed Abed/AFP/Getty Images)

| 16 de abril – Niños asisten a una escuela primaria manteniendo el distanciamiento social en Løgumkloster, Dinamarca. (Crédito: Emile Ducke/The New York Times/Redux)

| 17 de abril – Bailarinas gogó bailan en el estacionamiento del Lucky Devil Lounge mientras los clientes esperan en sus autos en Portland, Oregon. Durante la pandemia, más y más gente se ha volcado a los autoservicios para mantener la distancia y prevenir la propagación del coronavirus. (Crédito: Beth Nakamura/The Oregonian/AP)

| 18 de abril – Tyler y Caryn Suiters se abrazan después de casarse en Arlington, Virginia. El reverendo Andrew Merrow y su esposa, Cameron, fueron los únicos asistentes a la ceremonia debido a las pautas de distanciamiento social. (Crédito: Win McNamee/Getty Images)

| 19 de abril – Un trabajador de la salud permanece de pie en una calle de Denver, en contra de una manifestación en la que la gente pedía que se levantaran las órdenes de confinamiento. Manifestantes en todo el país se han unido contra las restricciones por el coronavirus y se han quejado de que infringen sus libertades personales y amenazan con destruir sus medios de vida. (Crédito: Alyson McClaran/Reuters)

| 24 de abril – Una clienta se hace la manicura en un salón de belleza en Atlanta. En Georgia, los salones de belleza, los salones de tatuajes, las boleras y otros negocios fueron autorizados a reabrir después de que el gobernador Brian Kemp anunciara que flexibilizaría las órdenes de confinamiento en el estado. (Elijah Nouvelage/Bloomberg/Getty Images)

| 25 de abril – Reclusos en la prisión de Izalco fotografiados mientras registran sus celdas en San Salvador. Después de que un fin de semana de violencia dejara al menos 50 personas muertes en todo el país, el presidente Nayib Bukele autorizó el uso de la fuerza letal contra los miembros de las pandillas que, según dijo, se estaban aprovechando de la pandemia de coronavirus. Bukele dijo que según los informes de inteligencia, las pandillas recibían órdenes desde el interior de las celdas de la cárcel. (Crédito: Oficina de Prensa Presidencial de El Salvador/AP)

| 28 de abril -La aspirante olímpica Phoebe Bacon entrena con su hermano, Finn, en la piscina de 15 metros de un amigo en Potomac, Maryland. Ella es otro ejemplo de los atletas que hicieron lo mejor que podían con los recursos disponibles durante la pandemia. (Crédito: Patrick Smith/Getty Images)

| 28 de abril -El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visita a Dennis Nelson, un paciente que sobrevivió al coronavirus e iba a donar sangre, durante un recorrido por la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Pence decidió no usar una máscara facial durante la visita a pesar de la política del hospital que ha estado en vigor desde el 13 de abril. Pence inicialmente le dijo a los periodistas que no usaba máscara porque a menudo se le hacía la prueba de coronavirus. Luego dijo que debería haber usado una. (Crédito: Jim Mone/AP)

| 30 de abril – La policía estatal de Michigan impide a los manifestantes entrar al recinto de la Cámara de Representantes de Michigan. Los manifestantes estaban en contra de la orden de confinamiento en el estado. La gobernadora Gretchen Whitmer había extendido esa orden hasta el 15 de mayo, aunque las restricciones se relajaron para que algunos negocios pudieran reabrir. (Jeff Kowalsky/AFP/Getty Images)

Mayo

La cifra de muertes por la pandemia siguió en aumento en mayo, pero eso no impidió que los manifestantes inundaran las calles tras la trágica muerte de George Floyd.

Floyd, un hombre negro de 46 años, murió bajo custodia policial en Minneapolis. Sus últimos momentos quedaron grabados en un video, en el que se ve cómo un policía se arrodilla sobre su cuello durante más de siete minutos. Floyd suplicaba ayuda mientras permanecía inmovilizado, diciendo que no podía respirar. Lo sucedido recordó la muerte en 2014 de Eric Garner, quien pronunció las palabras «No puedo respirar» mientras un agente le aplicaba una maniobra de ahorcamiento en Nueva York.

La muerte de Floyd encendió un ajuste de cuentas racial en Estados Unidos. También se produjeron manifestaciones en otros países.

Las protestas fueron en su mayor parte pacíficas, pero en algunas ciudades se produjeron casos de violencia, en los que los manifestantes se enfrentaron a la policía y se saquearon e incendiaron tiendas. En algunas zonas, las personas derribaron estatuas de hombres que alguna vez defendieron o comerciaron con la esclavitud.

| 6 de mayo – Tras un tiempo fuera de las redes sociales, la cantante Adele animó Internet con una foto para celebrar su 32º cumpleaños. Estaba notablemente más delgada y la inundaron de elogios y mensajes de apoyo de sus seguidores y otras celebridades. (Crédito: Adele/Instagram)

| 7 de mayo – Habitantes de Al Atarib, Siria, rompen el ayuno juntos durante el mes sagrado musulmán del Ramadán. Su vecindario había sido destruido durante operaciones militares. (Crédito: Anas Alkharboutli / Picture Alliance / Getty Images)

| 8 de mayo – Parientes de Ahmaud Arbery se abrazan frente a un juzgado mientras protestan por su muerte a tiros en Brunswick, Georgia. Tres hombres han sido acusados por la muerte de Arbery el 23 de febrero mientras corría a las afueras de Brunswick (Sean Rayford/Getty Images).

| 8 de mayo – El legislador prodemocracia Eddie Chu Hoi-dick se pelea con miembros de la seguridad y legisladores proChina durante una reunión del Comité de la Cámara de Representantes en Hong Kong. Chu y varios otros legisladores fueron sacados de la sala por la seguridad después de no cumplir con las advertencias del presidente Starry Lee de sentarse, informó Bloomberg. (Crédito: Tyrone Siu/Reuters)

| 9 de mayo – El Dr. Ethan Weiss, un cardiólogo de San Francisco, tuiteó esta foto de su vuelo a casa desde Nueva York . La foto parecía mostrar a docenas de pasajeros con mascarillas sentados uno al lado del otro sin espacio entre ellos. “Esta es la última vez que voy a volar de nuevo por un tiempo muy largo”, escribió en un hilo de Twitter, añadiendo que muchos de los pasajeros en el vuelo estaban “asustados/sorprendidos”. Weiss dijo que formaba parte de un grupo de 25 médicos y enfermeras que habían estado trabajando en los hospitales de Nueva York durante las últimas dos a cuatro semanas. United Airlines los había llevado a casa gratis. (Cortesía de Ethan Weiss)

| 11 de mayo – Tres personas se mantienen alejadas mientras llegan a sus oficinas de trabajo en el World Trade Center en Colombo, Sri Lanka. (Crédito: Dinuka Liyanawatte/Reuters)

| 15 de mayo – La enfermera Kirsty Hartley le lleva al bebé prematuro Theo Anderson a su madre, también llamada Kirsty, en el Hospital General de Burnley en Burnley, Inglaterra. (Crédito: Hannah McKay/Pool/Getty Images)

| 16 de mayo – La estudiante de secundaria de San Diego Phoebe Seip (en el centro) y sus hermanas Sydney (a la izquierda) y Paisley ven al expresidente de Estados Unidos Barack Obama pronunciar un discurso en la televisión para millones de estudiantes de último año de secundaria. (Crédito: Bing Guan/Reuters).

| 16 de mayo – Jessica Holguin, a la izquierda, consuela a su hermana menor Natalie en los servicios funerarios de su padre, Jose, en la ciudad de Nueva York. José Holguin, de 50 años, murió por complicaciones relacionadas con el covid-19. (Crédito: Andrew Kelly/Reuters)

| 17 de mayo – La gente visita el Domino Park en Nueva York. Los círculos pintados, separados a dos metros de distancia entre ellos, son para fomentar el distanciamiento físico. (Crédito: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

| 17 de mayo – Al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le hacen una prueba de coronavirus durante una conferencia de prensa en Albany. Cuomo intentaba demostrar la facilidad del procedimiento y animar a la gente a hacerse la prueba. (Crédito: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images)

| 17 de mayo – El cuerpo de Valnir Mendes da Silva, de 62 años, yace en una acera de Río de Janeiro, en momentos en que Brasil luchaba con un aumento en los casos de coronavirus. Se informó que murió después de experimentar dificultades para respirar, pero no se pudo confirmar la causa del fallecimiento. Parientes y vecinos dijeron a Reuters que pasaron unas 30 horas antes de que el cuerpo fuera retirado. (Crédito: Ricardo Moraes/Reuters)

| 20 de mayo – Jessie Dawson, asistente ejecutiva de The Inn at Little Washington, se sienta acompañada de maniquíes en el restaurante de Washington, Virginia. El restaurante reabrió a finales de ese mes al 50% de su capacidad para lograr mantener el distanciamiento físico. Los maniquíes vestidos debían quedar colocados entre los comensales. (Crédito: Kevin Lamarque/Reuters)

| 21 de mayo – Un hombre ahuyenta un enjambre de langostas del desierto en el condado de Samburu, en Kenya. Allí sucedió la peor invasión de langostas del desierto en 70 años. También fue la peor invasión de langostas en el Cuerno de África en 25 años, dijo la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La invasión supuso una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria en la región, donde más de 19 millones de personas en África Oriental ya están experimentando un alto grado de inseguridad alimentaria, dijo la agencia. (Crédito: Fredrik Lerneryd/Getty Images)

| 24 de mayo – Un grupo de personas flota en el río de los Americanos cerca de Rancho Cordova, en California. El fin de semana del Día de los Caídos dio pie a muchas celebraciones en la playa y en los paseos marítimos, donde se vio a pocos manteniendo la distancia física o usando mascarillas. (Crédito: Daniel Kim/The Sacramento Bee/AP)

| 24 de mayo – Un hombre espera que levanten el cuerpo de su tía en Manaus, Brasil, en momentos en que continuaba el aumento de casos de covid-19. (Crédito: Andre Coelho/Getty Images)

| 24 de mayo – Olivia Grant abraza a su abuela, Mary Grace Sileo, a través de una tela plástica colgada en un tendedero en Wantagh, Nueva York. Las dos se veían por primera vez desde que comenzó la pandemia. (Crédito: Al Bello/Getty Images)

| 25 de mayo – En la imagen puede verse un elefante muerto en el delta del Okavango, en el norte de Botswana. Más de 300 elefantes en Botswana murieron en circunstancias misteriosas, según los ecologistas locales. En septiembre, funcionarios gubernamentales de vida silvestre dijeron que los elefantes murieron por cianobacterias productoras de toxinas en los pozos de agua. Algunos ecologistas se mostraron escépticos. (Crédito: National Park Rescue/AFP/Getty Images)

| 28 de mayo – Un manifestante lleva una bandera de Estados Unidos al revés delante de un edificio en llamas en Minneapolis. Los manifestantes se concentraron en todo Estados Unidos desde la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado que murió bajo custodia policial en Minneapolis. La ira se extendió por las comunidades cuando comenzó a circular el vídeo de los últimos momentos de Floyd. Floyd pedía ayuda mientras estaba inmovilizado, diciendo que no podía respirar. Las manifestaciones fueron en gran medida pacíficas, pero en algunas ciudades se produjeron casos de violencia, en los que los manifestantes se enfrentaron a la policía y se saquearon e incendiaron tiendas. (Crédito: Julio Cortez/AP)

| 29 de mayo – El periodista de CNN Omar Jimenez es detenido durante una transmisión en vivo durante las protestas en Minneapolis. El equipo de Jimenez también fue esposado y luego liberado. El gobernador Tim Walz se disculpó por los arrestos y dijo que asumía toda la responsabilidad. (CNN)

| 30 de mayo – Una multitud se reúne en Titusville, Florida, para ver el histórico lanzamiento de SpaceX. El cohete SpaceX Falcon 9 lanzó dos astronautas de la NASA hacia la Estación Espacial Internacional. Es la primera vez en la historia que una compañía aeroespacial comercial lleva a los humanos a la órbita de la Tierra. (Crédito: Scott Audette/Reuters)

| El cohete de SpaceX Falcon 9, que lleva a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional, despega del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. El lanzamiento estaba originalmente programado para el 27 de mayo, pero fue pospuesto debido al mal tiempo y tuvo lugar el 30 de mayo. (Crédito: SpaceX/Getty Images)

| El periodista Ed Ou sangra después de que la policía lanzara gas lacrimógeno y disparara balas de goma a los manifestantes que violaban el toque de queda en Minneapolis el 30 de mayo. El periodista sufrió una herida en el cuero cabelludo y necesitó varios puntos de sutura. (Crédito: Peter van Agtmael/Magnum Photos)

| 31 de mayo – La policía ordena a un grupo de motoristas que se mantengan en el piso durante una protesta en Minneapolis. (Crédito: John Minchillo/AP)

| 31 de mayo – Manifestantes bloquean una autopista en St. Paul, Minnesota, el 31 de mayo. (Crédito: Lucas Jackson/Reuters)

Junio

Las protestas continuaron mientras George Floyd era enterrado. En la ciudad de Washington, las palabras «Black Lives Matter» fueron pintadas en dos cuadras, como pidió la alcaldesa Muriel Bowser. Mientras tanto, algunas áreas de EE.UU.comenzaron con reaperturas paulatinas, a medida que los gobiernos empezaron a flexibilizar sus restricciones contra el coronavirus.

Muchas empresas abrieron sus puertas por primera vez en semanas, aunque se establecieron nuevas pautas para protegerse contra la propagación de covid-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la campaña electoral y realizó su primer mitin desde el principio de la pandemia. Para este momento, fue claro que el exvicepresidente Joe Biden sería su oponente demócrata en las elecciones de noviembre.

| 1 de junio –– La policía antidisturbios se lanza contra manifestantes en el parque Lafayette en la ciudad de Washington. Las personas protestaban pacíficamente cerca de la Casa Blanca cuando la policía comenzó a disparar balas de goma, gases lacrimógenos y explosiones contra la multitud. Los agentes dispersaban la calle para permitir que el presidente Donald Trump caminara hasta la Iglesia Episcopal de St. John para una sesión de fotos. (Crédito: Ken Cedeno/Reuters)

| 1 de junio –– El presidente Donald Trump sostiene una Biblia frente a la Iglesia Episcopal de St. John durante su sesión fotográfica. Parte de la iglesia se incendió durante las protestas de la noche anterior. (Crédito: Patrick Semansky/AP)

| 2 de junio –– Manifestantes protestan en una cabalgata en el centro de Houston. Houston es la ciudad a la que George Floyd llamaba hogar. (Crédito: Adrees Latif/Reuters)

| 4 de junio –– Philonise Floyd habla en el funeral de su hermano George en Minneapolis. Aseguró que George “tocó muchos corazones” y que la cantidad de personas en su funeral era un testimonio de eso. “Todo el mundo quiere justicia, nosotros queremos justicia para George”, dijo Philonise. “La va a conseguir”. (Crédito: Julio Cortez/AP)

| 6 de junio –– Esta imagen satelital muestra la nueva plaza Black Lives Matter en la ciudad de Washington. Las palabras “Black Lives Matter” fueron pintadas en dos cuadras de la calle 16. Los pintores fueron contratados por la alcaldesa Muriel Bowser. (Crédito: Maxar Technologies/Reuters)

| 7 de junio –– El representante estadounidense John Lewis posa para una foto en la plaza Black Lives Matter, en la ciudad de Washington. Lewis, una leyenda de los derechos civiles y congresista, murió en julio a la edad de 80 años (Crédito: Gary Williams Jr.)

| 7 de junio –– Manifestantes en Bristol, Inglaterra, arrojan una estatua de Edward Colston al río Avon durante una protesta de Black Lives Matter. El sitio web de los Museos de Bristol describe a Colston como un “filántropo venerado/comerciante de esclavos” del siglo XVII. (Crédito: Giulia Spadafora/NurPhoto/Getty Images)

| 8 de junio –– Aproximadamente dos docenas de legisladores demócratas, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, se arrodillan en silencio durante ocho minutos y 46 segundos mientras rinden homenaje a George Floyd. Vistieron estolas hechas de tela Kente, lo que generó críticas de los observadores que sintieron que el textil africano tradicional se convirtió en una herramienta política. (Crédito: Manuel Balce Ceneta/AP)

| 9 de junio –– Votantes hacen fila en Christian City, un hogar de cuidados, para emitir sus boletas electorales de primarias en Union City, Georgia. Las demoras en las votaciones en Georgia llevaron a los funcionarios estatales a solicitar investigaciones. Algunos votantes pasaron horas esperando en fila. (Crédito: Dustin Chambers/Reuters)

| 12 de junio –– Personas beben afuera de un bar en el East Village de Nueva York. Los bares de la ciudad aún no tenían permitido abrir, pero mucha gente salió a las calles después de que Nueva York entrara en la fase 1 de su plan de reapertura el 8 de junio (Crédito: Jeenah Moon/Reuters)

| 13 de junio –– Patrick Hutchinson lleva a un hombre herido a un lugar seguro durante una protesta de Black Lives Matter en Londres. Al parecer, el hombre fue agredido en medio de violentos enfrentamientos. Hutchinson le dijo a CNN que ayudó al hombre porque no quería que la razón principal de las protestas se perdiera en un momento de violencia. (Crédito: Dylan Martinez/Reuters

| 13 de junio –– Manifestantes prendieron fuego a un restaurante de Wendy’s en Atlanta. Rayshard Brooks, un hombre negro de 27 años, recibió disparos mortales de la policía cerca del autoservicio del restaurante el 12 de junio. A Brooks le dispararon después de que la policía intentara esposarlo por sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias, según los videos de la escena. Los videos muestran que Brooks tomó la pistola eléctrica de un policía durante el intento de arresto y luego la accionó contra los agentes mientras él corría. Un policía luego disparó fatalmente a Brooks tres veces con su arma de servicio, dijeron las autoridades. Brooks recibió dos disparos en la espalda, según un comunicado de la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton. El agente que disparó mortalmente a Brooks, Garrett Rolfe, fue despedido y acusado de asesinato. Los abogados de Rolfe dicen que estaba legalmente justificado y que actuó en defensa propia. El jefe de policía de Atlanta renunció. (Crédito: Ben Hendren/Anadolu Agency/Getty Images)

| 15 de junio –– La policía de Albuquerque, Nuevo México, detiene a miembros de la Guardia Civil de Nuevo México, un grupo civil armado, después de que un hombre recibiera disparos durante una protesta. El tiroteo ocurrió cuando los manifestantes intentaban derribar una estatua del conquistador español Juan de Oñate. Un hombre de 31 años fue arrestado en relación con los disparos, dijo la policía. La Guardia Civil de Nuevo México le dijo a CNN por correo electrónico que el hombre no era parte de su grupo. (Crédito: Adolphe Pierre-Louis/The Albuquerque Journal/AP)

| 17 de junio –– Merlin Coles, de 3 años, se sienta en su caballo Mr. Glitter Sparkles y observa las carreras de caballos de Royal Ascot desde su casa en Bere Regis, Inglaterra. Junto a Merlin está su perro Mistress. (Crédito: Paul Childs/Reuters)

| 17 de junio –– Personas guardan distanciamiento físico mientras el aspirante presidencial demócrata Joe Biden habla en Darby, Pensilvania. (Crédito: Matt Slocum/AP)

| 18 de junio –– Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de Paz que sobrevivió a disparos de los talibanes, cubierta de pastel y confeti después de completar su título en la Universidad de Oxford en Inglaterra. (Crédito: Malala Yousafzai/Instagram)

| 19 de junio –– Kathy Boyum y Jeffrey Edwards se abrazan en Minneapolis durante un evento que celebra el Juneteenth. La festividad del Juneteenth conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. (Crédito: Eric Miller/Reuters)

| 20 de junio –– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a un mitin de campaña en Tulsa, Oklahoma. Fue su primer evento de campaña desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, y el lugar para celebrarlo generó preocupaciones sobre la posible propagación del virus. Aproximadamente 6.200 personas se presentaron en el BOK Center, con capacidad para 19.199 personas. (Crédito: Doug Mills/The New York Times/Redux)

| 21 de junio –– Personas participan en una clase de yoga al aire libre en Toronto, con distanciamiento físico. (Crédito: Carlos Osorio/Reuters)

| 22 de junio –– Tomika Miller llora por su esposo, Rayshard Brooks, en su funeral en Atlanta. Brooks recibió un disparo mortal de un agente de policía de Atlanta después de un intento de arresto el 12 de junio. El tiroteo, en medio de protestas nacionales contra el racismo sistemático y la brutalidad policial, provocó la renuncia del jefe de policía de Atlanta y cargos penales contra el agente que disparó. (Crédito: Curtis Compton/Pool/Atlanta Journal-Constitution/AP)

| 22 de junio –– El Cuarteto UceLi toca para una audiencia de plantas durante un concierto que fue transmitido en vivo desde el recientemente reabierto Gran Teatre del Liceu en Barcelona, ​​España. (Crédito: Jordi Vidal/Getty Images)

| 22 de junio –– El piloto de NASCAR Bubba Wallace tuiteó esta selfie antes de una carrera de Cup Series en Talladega, Alabama. Compañeros automovilistas y miembros del equipo caminaron junto al coche de Wallace para demostrarle su apoyo. Wallace, el único piloto negro en el circuito superior de NASCAR, ha sido un defensor abierto del movimiento Black Lives Matter. Una soga fue hallada en en el garaje de su equipo en Talladega, pero el FBI investigó y concluyó que la soga era una cuerda de tiro de la puerta del garaje que se había ubicado allí en octubre de 2019, mucho antes de que fuera asignada al equipo de Wallace. (Crédito: Bubba Wallace/Twitter)

| 23 de junio –– El acróbata Ramon Kathriner realiza una maniobra de la Rueda de la Muerte durante el Glacier 3000 Air Show en Les Diablerets, Suiza. (Crédito: Denis Balibouse/Reuters)

| 25 de junio –– Una playa llena de gente en Bournemouth, Inglaterra, durante una ola de calor. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, comenzó a flexibilizar las restricciones al coronavirus en mayo, pero las personas debían distanciarse unas de otras. Después de que miles de personas acudieron en masa a las playas, las autoridades del sur de Inglaterra lo declararon un “incidente importante”. (Crédito: Finnbarr Webster/Getty Images)

| Una pareja apunta con armas a personas que protestaban contra la alcaldesa de St. Louis, Lyda Krewson. La manifestación se produjo después de que Krewson, en un video en vivo de Facebook, leyera los nombres y direcciones de personas que pedían una reforma policial, según KMOV, afiliada de CNN. El hombre y la mujer que portan las armas fueron identificados como Mark y Patricia McCloskey, quienes viven en la calle privada por la que caminaban los manifestantes. “Los manifestantes pacíficos no fueron objeto de desprecio por parte de los McCloskey”, dijo su abogado, Albert S. Watkins, en un comunicado a CNN. “Al contrario, ellos esperaron y apoyaron el mensaje de los manifestantes”. Añadió que “las acciones de violencia, destrucción de propiedad y actos de amenaza de agresión por parte de unas pocas personas” pusieron a los McCloskey “en temor de un daño inminente”. En octubre, los McCloskey fueron acusados ​​de posesión de armas y de manipulación de pruebas. Se declararon inocentes. (Crédito: Lawrence Bryant/Reuters)

Julio

Para la festividad del 4 de julio, casi dos docenas de estados ya habían suspendido sus planes de reaperturas, como una manera de combatir el coronavirus, que se extendía por el sur y el suroeste. Otros estados tomaban medidas adicionales.

A finales de mes, la MLB y la NBA comenzaron a jugar partidos de nuevo, luego de que algunas ligas internacionales de fútbol se reanudaran en junio. Sin embargo, los fanáticos no pudieron asistir.

La NBA reabrió en el Walt Disney World Resort en Florida con las palabras «Black Lives Matter» exhibidas de manera prominente en su cancha. Los jugadores llevaron mensajes de justicia social en la parte trasera de sus camisetas.

| 1 de julio –– Willie Townsend iza la bandera de Mississippi para la ceremonia de jubilación de este símbolo en el Capitolio estatal en Jackson. Mississippi era el último estado que incluía la bandera de batalla Confederada. (Crédito: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images)

| 1 de julio –– Una nube masiva se cierne sobre un partido de fútbol profesional en Unterhaching, Alemania. (Crédito: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images)

| 3 de julio –– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al monte Rushmore para celebrar el Día de la Independencia en Keystone, Dakota del Sur. (Crédito: Alex Brandon/AP)

| 6 de julio –– Artistas y voluntarios acudieron a una cancha de baloncesto en un barrio históricamente negro de Annapolis, Maryland, para pintar un mural de 650 metros cuadrados de Breonna Taylor durante el fin de semana del 4 de julio. El proyecto fue dirigido por Future History Now, un colectivo de arte en Annapolis sin fines de lucro que crea murales con jóvenes que enfrentan adversidades en comunidades desatendidas. La muerte de Taylor se convirtió en otro punto álgido en las manifestaciones nacionales por la brutalidad policial. Murió en marzo por disparos de agentes de policía que ejecutaron una orden judicial en su casa en Louisville, Kentucky.

| 10 de julio –– Un koala enfermo llamado Wally recibe tratamiento médico en un hospital veterinario en Sydney. Fue rescatado en las afueras de Sydney, en un área donde el desarrollo urbano está invadiendo el hábitat de los koalas. (Crédito: Loren Elliott/Reuters)

| 11 de julio –– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usa una mascarilla mientras visita el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland. Esta fue la primera vez desde que comenzó la pandemia que el cuerpo de prensa de la Casa Blanca pudo ver a Trump utilizando una máscara protectora. (Crédito: Alex Edelman/AFP/Getty Images)

| 19 de julio –– Un oso negro toma una siesta en una piscina para niños en un patio trasero de Fort Valley, Virginia. (Crédito: cortesía Regina Keller)

| 19 de julio –– El rapero Kanye West realiza su propio mitin de campaña presidencial en North Charleston, Carolina del Sur. Habló de manera emotiva sobre su fe, su difunta madre y su familia, lo que provocó que algunas personalidades de los medios y otras en las redes sociales especularan sobre el bienestar de West. (Crédito: Randall Hill/Reuters)

| 20 de julio –– Personas ven una película en un cine en Wuhan, China. El covid-19 se reportó por primera vez en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei, en el centro de China. (Crédito: Getty Images)

| 24 de julio –– Un san bernardo llamado Daisy es rescatado de Scafell Pike, la montaña más alta de Inglaterra. Con su gran sentido de orientación y resistencia al frío, los san bernardos han salvado a personas en las montañas desde el siglo XVIII, según la Revista Smithsonian. Pero esta vez, Daisy necesitó ayuda después de que mostrara signos de dolor en las patas traseras y se negara a moverse. (Crédito: Wasdale Mountain Rescue/AFP/Getty Images)

| 25 de julio –– Bailarinas de cabaret y turistas observan mientras un equipo SWAT patrulla el Strip de Las Vegas. (Crédito: Victor J. Blue)

| 26 de julio –– El gobierno de Corea del Norte publicó esta foto del líder Kim Jong Un rodeado de altos oficiales militares. Los oficiales sostienen pistolas conmemorativas que recibieron de Kim. (Crédito: KCNA/AFP/Getty Images)

| 26 de julio –– El ataúd del representante estadounidense John Lewis pasa por el puente Edmund Pettus en Selma, Alabama. En este puente, Lewis y otros fueron golpeados mientras marchaban por el derecho al voto en 1965. (Crédito: John Bazemore/AP)

| 27 de julio –– Hokutofuji, a la derecha, lanzó a Daieisho para ganar un partido de sumo en Tokio. (Crédito: The Asahi Shimbun/Getty Images)

| 29 de julio –– Una mujer se detiene junto al ataúd del representante estadounidense John Lewis en el Capitolio estatal de Georgia en Atlanta. Lewis fue el primer legislador negro en estar en cámara ardiente en el Capitolio de Estados Unidos. (Crédito: Brynn Anderson/AP)

| 29 de julio –– Clare Crawley acepta la propuesta de boda de Dale Moss, que salió al aire en un episodio de “The Bachelorette” en noviembre. Crawley se convirtió así en la primera soltera en encontrar el amor tan rápido que ni siquiera terminó su temporada del programa. (Crédito: Craig Sjodin/ABC/Getty Images)

| Miembros de los Magic de Orlando y de los Nets de Brooklyn se arrodillan durante el himno nacional antes de un juego de la NBA en Lake Buena Vista, Florida. La NBA reinició su temporada con las palabras “Black Lives Matter” exhibidas de manera prominente en su cancha. Debido a la pandemia de coronavirus, la liga jugó el resto de su temporada en el Walt Disney World Resort en Florida. (Crédito: Ashley Landis/Pool/AP)

Agosto

Más de 200 personas murieron y miles resultaron heridas por una explosión masiva en la capital del Líbano, Beirut, el 4 de agosto. La causa de la explosión, cerca del puerto de la ciudad, inicialmente no estaba clara, pero el primer ministro del Líbano dijo que la investigación se centraría en un estimado de 2.750 toneladas métricas de nitrato de amonio explosivo guardado en un almacén.

En el oeste de Estados Unidos, muchos estados estaban luchando contra incendios forestales. Este año se quemaron más de 1,6 millones de hectáreas en todo el estado de California, los peores incendios de su historia.

| Mira las imágenes más impactantes de agosto de 2020 →

| 4 de agosto – Un hombre herido quedó atrapado debajo de un vehículo después de una explosión masiva en Beirut, Líbano. El hombre fue llevado a un hospital cercano y luego murió, según la agencia de noticias Reuters. La explosión rompió las ventanas de los edificios de la ciudad y se pudo sentir hasta Chipre, a cientos de kilómetros de distancia. (Crédito: Mohamed Azakir / Reuters)

| 4 de agosto – Estudiantes se amontonan en un pasillo de la preparatoria North Paulding en Dallas, Georgia. Una estudiante dice que fue suspendida después de publicar la foto en Twitter, donde fue recogida por The Associated Press y otras organizaciones de noticias. La suspensión se revirtió posteriormente. (Crédito: Cortesía de Hannah Watters)

| 5 de agosto – Esta foto aérea muestra las secuelas de la explosión mortal en Beirut, Líbano. (Crédito: Hussein Malla / AP)

| 8 de agosto – Youssef Zalal intenta asegurar una sumisión de estrangulamiento trasero durante su pelea de UFC contra Peter Barrett en Las Vegas. Zalal finalmente ganó por decisión unánime. (Crédito: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images)

| 11 de agosto – El candidato presidencial demócrata Joe Biden llama a la senadora Kamala Harris desde su casa en Delaware para informarle que ella era su elección como compañera de fórmula. Harris se convirtió en la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en ser elegida para una candidatura de un partido político importante en EE.UU. (Crédito: Adam Schultz / campaña Biden)

| 14 de agosto – Una casa se ve mientras el incendio Lake arrasa colina abajo hacia Palmdale, California. Los incendios forestales devastaron muchas áreas en el oeste este año, especialmente en California. Se quemaron más de 1,6 millones de hectáreas en todo el estado, la peor devastación en la historia de California. (Crédito: Wally Skalij / Los Angeles Times / Getty Images)

| 15 de agosto – El jardinero de Kansas City, Jorge Soler, atrapa una pelota frente a un cartel de George Floyd en Minneapolis. (Crédito: Bruce Kluckhohn / AP)

| 16 de agosto – Esta foto aérea muestra los restos del MV Wakashio, un barco que encalló en julio y derramó toneladas de diesel y petróleo en las aguas de la nación isleña de Mauricio. (Crédito: AFP / Getty Images)

| 18 de agosto – Una vaca herida es trasladada en helicóptero porque no pudo participar en un arreo de ganado en el paso Klausen de Suiza. (Crédito: Urs Flueelerr / EPA-EFE / Shutterstock)

| 20 de agosto – El candidato presidencial demócrata Joe Biden se une a su compañera de fórmula, la senador Kamala Harris, después del discurso de Biden en la Convención Nacional Demócrata. Estaban saludando a los partidarios que se habían presentado frente al Chase Center en Wilmington, Delaware. (Crédito: Stefani Reynolds / Bloomberg / Getty Images)

| 21 de agosto – La técnica veterinaria Brianna Jeter consuela a una llama herida por un incendio forestal en Vacaville, California. A la derecha, el funcionario de control de animales Dae Kim se prepara para sacrificar la llama. (Crédito: Noah Berger / AP)

| 24 de agosto – Jack Frost, un raro erizo albino, es cargado en Otley, Inglaterra. (Crédito: Danny Lawson / PA Images / Getty Images)

| 24 de agosto – Kimberly Guilfoyle, una de las principales recaudadoras de fondos para la campaña de Trump y novia de Donald Trump Jr., pronuncia un discurso en la Convención Nacional Republicana. Debido a la pandemia de coronavirus, la mayoría de los discursos en horario estelar de la convención se pronunciaron desde un auditorio prácticamente vacío en Washington, DC. (Crédito: Olivier Douliery / AFP / Getty Images)

| 25 de agosto – Un joven con una pistola apunta a otra persona durante las protestas en Kenosha, Wisconsin. Dos personas murieron en las protestas, que fueron provocadas por un tiroteo policial captado en video. Kyle Rittenhouse, el adolescente acusado de disparar fatalmente a las dos personas y de herir gravemente a una tercera, enfrenta dos cargos de homicidio y un cargo de intento de homicidio. También está acusado de posesión de un arma peligrosa siendo menor de 18 años. El abogado de Rittenhouse afirmó que hay evidencia “abrumadora” de que Rittenhouse actuó en defensa propia. (Crédito: Tayfun Coskun / Agencia Anadolu / Getty Images)

| 26 de agosto – Esta foto del huracán Laura fue tomada a bordo de la Estación Espacial Internacional. Un día después, la tormenta tocó tierra en Luisiana y dejó un rastro de destrucción. (Crédito: Chris Cassidy / NASA)

| 27 de agosto – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es acompañado por la primera dama Melania Trump cuando llega para su discurso de aceptación de nominación en la Casa Blanca. El discurso clausuró la Convención Nacional Republicana. (Crédito: Evan Vucci / AP)

| 28 de agosto – Multitudes se congregan en el National Mall en Washington, DC, para exigir un cambio social y político. El evento estaba destinado a recordar la Marcha de 1963 en Washington, donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño”. (Crédito: Eric Baradat / AFP / Getty Images)

| 28 de agosto – Relámpagos caen cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa de un mitin de campaña en Nueva Hampshire. (Crédito: Doug Mills / The New York Times / Redux)

| 29 de agosto – Agentes de policía y trabajadores de emergencia rodean a Aaron J. Danielson, un hombre de 39 años que recibió un disparo mortal en una protesta en Portland, Oregon. El tiroteo ocurrió después de una noche de violentos enfrentamientos entre partidarios del presidente Donald Trump y manifestantes de izquierda, según la policía. Se emitió una orden de arresto por asesinato de un hombre sospechoso de ser el atacante en el estado de Washington, y fue asesinado mientras las autoridades intentaban detenerlo. (Crédito: Mason Trinca / The New York Times / Redux)

| 30 de agosto – La cantante Lady Gaga acepta un premio en los MTV Video Music Awards. Ariana Grande y ella ganaron a la mejor colaboración (“Rain on Me”). (Crédito: Kevin Winter / Getty Images para MTV)

Septiembre

Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, murió el 18 de septiembre por complicaciones de cáncer de páncreas. Su muerte condujo a una batalla partidista por la postulación de su sucesor. El presidente Donald Trump nominó a Amy Coney Barrett, que fue confirmada por el Senado en octubre y juramentó ocho días antes del día de las elecciones.

| 1 de septiembre – La gente se reúne para el mitin “Paren el Caos de Covid” en el Bandimere Speedway en Morrison, Colorado. Estaban protestando por las órdenes ejecutivas de salud pública del gobernador Jared Polis sobre el coronavirus. Michael Ciaglo / The Denver Gazette

| 4 de septiembre – Francisco España, que se estaba recuperando del coronavirus, mira el mar Mediterráneo desde un paseo marítimo en Barcelona, España. El Hospital del Mar estaba llevando a los pacientes a la playa como parte de su proceso de recuperación. Emilio Morenatti / AP

| 5 de septiembre – Authentic, montado por el jockey John Velázquez, lidera la carrera en el Derby de Kentucky. Authentic ganó la carrera, que se celebró con un número limitado de espectadores debido a la pandemia. Gregory Shamus / Getty Images

| 5 de septiembre – El fotógrafo de Associated Press Julio Cortez publicó esta foto de su hijo, Roman, celebrando su primer cumpleaños en Lutherville-Timonium, Maryland. “La fotografía perfecta de cumpleaños en 2020 no exis…”, bromeó Cortez en Instagram. Julio Cortez

| 6 de septiembre – La estrella del tenis Novak Djokovic revisa a un juez de línea que golpeó con una pelota durante un partido del US Open. Djokovic dijo que no tenía la intención de golpear a la jueza cuando golpeó la pelota con frustración, pero fue descalificado del torneo. Al Bello / Getty Images

| 6 de septiembre: Un hombre protesta en Lafayette Square, al otro lado de la calle de la Casa Blanca en Washington. Cheriss Mayo

| 7 de septiembre: Ronald Acuña Jr. de Atlanta roba la segunda base durante un juego de Grandes Ligas contra Miami. Kevin D. Liles / Atlanta Braves

| 9 de septiembre: En esta foto, que fue tomada con una velocidad de obturación lenta, las brasas del incendio Bear Fire iluminan una ladera en Oroville, California. Noah Berger / AP

| 10 de septiembre: Lexi Longstreet, vestida como Bella de “La Bella y la Bestia”, habla con un niño cerca de Springfield High School en Springfield, Oregon. Muchas familias se quedaron allí después de que un incendio forestal los obligara a evacuar sus hogares. Longstreet, propietaria de Enchanted Parties en la cercana Junction City, se ofreció como voluntaria para visitar el sitio junto con Dylan y Tanner Alexander, quienes estaban vestidos como Superman y Batman. “Mucha gente realmente necesita alguien con quien hablar en este momento”, dijo Dylan Alexander a The Oregonian. Beth Nakamura / The Oregonian / AP

| 11 de septiembre: The Flaming Lips se presentan en burbujas de plástico en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. NBC / Getty Images

| 12 de septiembre: Un joven migrante reacciona después de que la policía lanzara gases lacrimógenos contra manifestantes en la isla griega de Lesbos. Los migrantes protestaban por el nuevo campamento que se estaba estableciendo para reemplazar el campamento destruido por el fuego a principios de esa semana. El campamento de Moria albergaba a unas 13.000 personas, más de seis veces su capacidad máxima de 2.200 personas. Era el campo de inmigrantes más grande de Europa. Angelos Tzortzinis / AFP / Getty Images

| 14 de septiembre: Hope Hicks, consejera principal del presidente Donald Trump, se sienta frente a Trump cuando el Marine One aterriza en el jardín sur de la Casa Blanca. A principios de octubre, ambos dieron positivo por covid-19, al igual que la primera dama Melania Trump y muchos otros en la órbita del presidente. Manuel Balce Ceneta / AP

| 15 de septiembre: Semanas después de que fue envenenado y cayó gravemente enfermo, el líder de la oposición rusa Alexey Navalny publicó una fotografía de sí mismo en su cama de hospital de Berlín, rodeado de su esposa y sus dos hijos. Navalny fue envenenado con un agente químico nervioso del grupo Novichok de la era soviética, dijo el gobierno alemán. De Alexey Navalny / Instagram

| 17 de septiembre: Summer Weeks baña a su hija de 2 años, Ravynn, en una tina fuera de su casa cerca de Gap, Arizona. La familia vive en una casa en Navajo Nation sin agua corriente ni electricidad. “Crecí de esta manera, así que estoy acostumbrada”, dijo. “Vine aquí porque quería que mis hijos tuvieran el mismo tipo de crianza que tuve yo”. Stephanie Keith / Reuters

| 19 de septiembre: La silla de la juez de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg fue vestida de negro después de su muerte debido a complicaciones de cáncer de páncreas. Tenía 87 años. Ginsburg era la jueza de más edad de la Corte Suprema y la segunda mujer en servir en la corte. Fred Schilling / Colección de la Corte Suprema / Getty Images

| 19 de septiembre – Michelle Driesenga llora fuera de la Corte Suprema de Estados Unidos durante una vigilia por la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. Carol Guzy / ZUMA Wire

| 20 de septiembre: Un ciervo busca comida en un área de Pearblossom, California, que había sido devastada por un incendio forestal. Kyle Grillot / EPA-EFE / Shutterstock

| 22 de septiembre: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se refleja en el ojo de una mujer en Manchester, Inglaterra, mientras lo ve dirigirse a la nación sobre el covid-19. Johnson se recuperó de la enfermedad a principios de año. Phil Noble / Reuters

| 23 de septiembre: Nicole Hayden llora en Louisville, Kentucky, después de que se anunciara la decisión del jurado investigador en el caso Breonna Taylor. Un jurado investigador de Kentucky acusó formalmente a un agente de policía involucrado en la muerte a tiros de Taylor en marzo por cargos de poner en peligro a alguien con agravantes. La decisión fue inmediatamente criticada por insuficiente por manifestantes y activistas. Alton Strupp / Courier-Journal / USA Today network

| 24 de septiembre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un mitin de campaña en Jacksonville, Florida. Tom Brenner / Reuters

| 25 de septiembre: Miembros del Congreso se alinean en los escalones del Capitolio de Estados Unidos para honrar a la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg se convirtió en la primera mujer en yacer en cámara ardiente en el Capitolio, según historiadores del Congreso. Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

| 26 de septiembre – Mujeres conservadoras que apoyaron la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema oran mientras tocan las puertas de la corte en Washington. Una mujer yace en el suelo cerca, de luto por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Erin Schaff / The New York Times / Redux

| 26 de septiembre: Amy Coney Barrett, postulada a la Corte Suprema, se acerca al podio y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Al menos 12 personas que asistieron al evento, incluido el presidente, dieron positivo al coronavirus. Alex Brandon / AP

| 26 de septiembre: El senador estadounidense Thom Tillis, quien luego dio positivo por covid-19, habla con la nombrada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett durante una recepción en la Casa Blanca. A la izquierda, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump conversan con la senadora estadounidense Kelly Loeffler. Doug Mills / The New York Times / Redux

| 27 de septiembre: El capitán de la Guardia Nacional del Ejército Bryan Woodward se despide de su esposa, Summer, y de sus hijos (de izquierda a derecha, Ellavyn, Bryna y Eros) en una ceremonia de despliegue en Austin, Texas. Él y otros miembros de la Guardia Nacional se dirigían al suroeste de Asia durante nueve a 10 meses como parte de la Operación Escudo Espartano, que busca fortalecer las relaciones con los países socios. Jay Janner / Austin American-Statesman / USA Today Network

| 28 de septiembre: Los residentes del hogar de ancianos de Oakmont Gardens son transportados a un lugar seguro cuando se acerca el incendio Shady Fire en Santa Rosa, California. Noah Berger / AP

| 28 de septiembre: Los miembros del Tampa Bay Lightning celebran después de ganar los playoffs de la Copa Stanley en Edmonton, Alberta. Fue el segundo título de Lightning en su historia. Jason Franson / The Canadian Press / AP

| 29 de septiembre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, y el candidato demócrata, Joe Biden, participan en el primer debate presidencial. En el centro está el moderador Chris Wallace, quien tenía las manos ocupadas ya que el debate a menudo se convertía en gritos, rencor y conversaciones cruzadas que a veces hacían imposible seguir de qué hablaban los candidatos. Olivier Douliery / AFP / Getty Images

| 30 de septiembre: La modelo y presentadora de televisión Chrissy Teigen publicó esta foto de ella y su esposo, el cantante John Legend, cuando reveló que habían perdido a su hijo después de complicaciones del embarazo. “En estos días más oscuros, lloraremos, lloraremos nuestros ojos”, escribió en Instagram. “Pero nos abrazaremos y amaremos más fuerte y lo superaremos”. De Chrissy Teigen / Instagram

Octubre

Apenas unos días después de su primer debate contra Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había dado positivo por coronavirus, un acontecimiento sorprendente que sumió al liderazgo del país en confusión y dio nueva incertidumbre a la carrera presidencial que se desarrollaba. La prueba positiva de Trump canceló efectivamente su segundo debate con Biden, ya que el presidente no quería participar en un debate virtual. En su lugar, los candidatos celebraron un duelo de foros.

| 1 de octubre – Beatrice Lumpkin, una exmaestra de 102 años, emite su voto por correo en Chicago. Debido a la pandemia de coronavirus, muchos estados ajustaron sus políticas para brindar a los votantes una alternativa segura a votar en persona. Las solicitudes de papeletas electorales en ausencia y por correo aumentaron en todo el país. Soren Kyale / Chicago Teachers Union / Reuters

| 1 de octubre – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Casa Blanca después de un viaje de recaudación de fondos en Nueva Jersey. Temprano a la mañana siguiente anunció que él y la primera dama habían dado positivo por covid-19. Saul Loeb / AFP / Getty Images

| 2 de octubre: Cruceros fuera de servicio, en proceso de desmantelamiento, se alinean en el astillero Aliaga en Izmir, Turquía. Debido a la pandemia del coronavirus, algunas compañías de cruceros han retirado los barcos antes de lo esperado. Umit Bektas / Reuters

| 2 de octubre: Agentes del Servicio Secreto se encuentran en el Jardín Sur de la Casa Blanca mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es trasladado en avión al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. El presidente pasó tres noches allí recibiendo tratamiento para el covid-19. Sarah Silbiger / Bloomberg / Getty Images

| 3 de octubre: De izquierda a derecha, los actores Alec Baldwin, Maya Rudolph y Jim Carrey interpretan al presidente estadounidense Donald Trump, la senadora estadounidense Kamala Harris y el candidato presidencial Joe Biden durante un episodio de “Saturday Night Live”. Will Heath / NBC / Getty Images

| 3 de octubre: Una casa permanece en pie en Saint-Martin-Vésubie, Francia, después de que fuertes lluvias e inundaciones azotaran la región de los Alpes Marítimos. La precipitación récord arrasó carreteras y hogares. Valery Hache / AFP / Getty Images

| 4 de octubre: Corredores pasan una figura de papel de la reina Isabel II de Gran Bretaña durante la Maratón de Londres. John Sibley / Pool / AFP / Getty Images

| 4 de octubre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a sus partidarios desde la parte trasera de su SUV después de salir brevemente del hospital Walter Reed en Bethesda, Maryland. Un agente del Servicio Secreto en la primera fila lleva una bata médica completa, una máscara de respiración y un protector facial. Alex Edelman / AFP / Getty Images

| 4 de octubre – El secretario de la Casa Blanca, Mark Meadows, en el centro, escucha mientras el Dr. Sean Conley informa a los periodistas sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Jacquelyn Martin / AP

| 5 de octubre: Su esposa, Jill, le recuerda al candidato demócrata a la presidencia Joe Biden que mantenga un distanciamiento físico adecuado mientras habla con los periodistas en un aeropuerto de Miami. Brendan McDermid / Reuters

| 5 de octubre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quita la mascarilla para una sesión de fotos después de regresar a la Casa Blanca después de tres noches en el hospital. Anna Moneymaker / The New York Times / Redux

| 7 de octubre: El vicepresidente Mike Pence escucha a la senadora estadounidense Kamala Harris durante el debate vicepresidencial en Salt Lake City. Las barreras de plexiglás separaron a los candidatos. Morry Gash / Pool / Getty Images

| 7 de octubre – Una mosca se posa sobre la cabeza del vicepresidente Mike Pence durante el debate vicepresidencial. La mosca permaneció allí durante dos minutos y se convirtió en tendencia en redes sociales. Patrick Semansky / AP

| 8 de octubre: Esta foto aérea muestra un tinte rojizo a lo largo de la orilla del Gran Lago Salado en Howell, Utah. El tono rojo proviene de un tipo de bacteria que florece cuando aumenta el nivel de sal. Julio Cortez / AP

| 19 de octubre – Pistacho, un cachorro de pelaje verde, nació en la isla italiana de Cerdeña. Cristian Mallocci / Reuters

| 10 de octubre: Matthew Dolloff dispara un arma mientras Lee Keltner le dispara gas pimienta en Denver. Keltner, de 49 años, murió en el enfrentamiento que ocurrió cerca de un mitin de apoyo policial planeado y una contraprotesta. Dolloff, de 30 años, fue acusado de homicidio intencional sin premeditación. Doug Richards, un abogado que habló en nombre de la familia de Dolloff, dijo que Dolloff estaba actuando en defensa propia. Helen H. Richardson / The Denver Post / Getty Images

| 11 de octubre: LeBron James, en el centro, abraza a varios de sus compañeros de equipo de Los Angeles Lakers después de que ganaron las Finales de la NBA. Fue el campeonato número 17 de los Lakers, empatándolos con los Boston Celtics por la mayor cantidad en la historia de la liga. Fue el cuarto título para James, que ahora ha ganado un campeonato con tres equipos diferentes de la NBA. Douglas P. DeFelice / Getty Images

| 12 de octubre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza mascarillas a la multitud mientras sube al escenario para un acto de campaña en Sanford, Florida. Fue 10 días después de que anunció en Twitter que había dado positivo por covid-19. Jonathan Ernst / Reuters

| 13 de octubre: Amy Coney Barrett, postulada a la Corte Suprema, sostiene un papel en blanco después de que el senador estadounidense John Cornyn le preguntara qué notas estaba usando durante su audiencia de confirmación ese día. Fue postulada por Donald Trump para ocupar el puesto de Ruth Bader Ginsburg, un ícono liberal. Susan Walsh / Pool / Getty Images

| 15 de octubre: El candidato presidencial demócrata Joe Biden se sienta frente a George Stephanopoulos de ABC News antes del inicio de su foro en Filadelfia. Biden y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebraron un duelo de foros en lugar de debatir entre sí, como estaba previsto originalmente. El cambio se produjo después de que a Trump le diagnosticaran coronavirus. La Comisión de Debates Presidenciales propuso un debate virtual, pero Trump se negó a participar y Biden siguió adelante con los planes para su propio foro. La campaña de Trump luego organizó su propio foro, en un canal diferente, durante la misma hora. Tom Brenner / Reuters

| 15 de octubre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con Savannah Guthrie de NBC News en su foro en Miami. Carlos Barria / Reuters

| 16 de octubre: Un manifestante contra el gobierno presiona contra la policía antidisturbios después de ser rociado con cañones de agua en Bangkok, Tailandia. Jorge Silva / Reuters

| 16 de octubre: Dana Clark y su hijo de 18 meses, Mason, hacen fila en el Ayuntamiento cuando comienza la votación anticipada en Nueva Orleans. Clark, una maestra, dijo que se puso esta funda protectora porque Mason no tenía una máscara y no sabía cuántas personas usarían máscaras en la fila. Kathleen Flynn / Reuters

| 17 de octubre: Una gaviota intenta atrapar un trozo de pan que le arrojó un turista en Timmendorfer Strand, Alemania. Michael Probst / AP

| 17 de octubre: Timur Haligov abraza el cuerpo de su bebé de 10 meses, Narin, durante una ceremonia fúnebre en Ganja, Azerbaiyán. Azerbaiyán acusó a Armenia de golpear su segunda ciudad más grande con un misil balístico que mató al menos a 13 civiles e hirió a otros 50 en una escalada de su conflicto sobre el enclave de Nagorno-Karabaj. Can Erok / DHA / AP

| 21 de octubre: El expresidente de Estados Unidos Barack Obama habla en el Citizens Bank Park de Filadelfia mientras hace campaña por el candidato presidencial demócrata Joe Biden, su exvicepresidente. Durante sus comentarios, Obama entregó un relato abrasador de los cuatro años de Donald Trump en el cargo. Matt Slocum / AP

| 21 de octubre: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace un gesto cerca del ataúd de Samuel Paty, dentro de un patio de la Universidad de la Sorbona en París. Paty, un profesor de 47 años, fue decapitado en un ataque terrorista la semana anterior. Recientemente había mostrado a sus estudiantes caricaturas controvertidas del profeta Mahoma durante una discusión sobre los ataques de Charlie Hebdo en 2015. Francois Mori / Pool / AFP / Getty Images

| 22 de octubre: El último debate presidencial de EE.UU. se ve en las pantallas durante un vuelo de Detroit. Salwan Georges / The Washington Post / Getty Images

| 22 de octubre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, con sus esposas al final del último debate presidencial. Jim Watson / AFP / Getty Images

| 24 de octubre: La gente hace fila para votar temprano en la ciudad de Nueva York. Debido a la pandemia de coronavirus, el estado de Nueva York permitió la votación anticipada en una elección presidencial por primera vez. Stephanie Keith / Getty Images

| 24 de octubre: Trabajadores del Departamento de Agricultura del Estado de Washington aspiran un nido de avispones gigantes asiáticos de un árbol en Blaine, Washington. Fue el primer nido de avispones gigantes asiáticos en Estados Unidos. Estos, los avispones más grandes del mundo, se alimentan de las abejas melíferas y otros insectos. Son una especie invasora no nativa de Estados Unidos. Elaine Thompson / Pool / AFP / Getty Images

| 25 de octubre: El jugador de Detroit Jamie Collins señala el touchdown después de que el corredor de Atlanta Todd Gurley cruzó la línea de gol durante un juego de la NFL en Atlanta. Los Lions dejaron que Gurley anotara para que pudieran recuperar el balón y aún así tener tiempo para ganar el juego. Gurley trató de detener su impulso, pero no tuvo éxito. El error se le devolvió a Atlanta, ya que los Lions lograron anotar el touchdown ganador sin tiempo restante. Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution / AP

| 26 de octubre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira a la nueva jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett durante su ceremonia de juramento en la Casa Blanca. Ella acababa de ser confirmada por una votación del Senado de 52-48, asegurando una mayoría conservadora de 6-3. Doug Mills / The New York Times / Redux

| 27 de octubre: Una mujer usa una jeringa para alimentar a su hija desnutrida en un hospital en Sanaa, Yemen. La brutal guerra civil del país ha llevado a millones al borde de la inanición. Khaled Abdullah / Reuters

| 27 de octubre: Los Dodgers de Los Ángeles celebran después de ganar la Serie Mundial. Los Dodgers derrotaron a los Rays de Tampa Bay en seis juegos para ganar su primer título desde 1988. David J. Phillip / AP

| 29 de octubre: El candidato presidencial demócrata Joe Biden habla bajo la lluvia durante un autocine en Tampa, Florida. Jim Watson / AFP / Getty Images

Noviembre

El día de las elecciones llegó y se fue sin un ganador proyectado en Estados Unidos, ya que los resultados en muchos estados clave estaban muy apretados. Los conteos se retrasaron debido a que los funcionarios se enfrentaron a una avalancha récord de boletas por correo. Debido a la pandemia de coronavirus, las solicitudes de boletas electorales para voto ausente y por correo habían aumentado en todo el país.

Al final, la elección de Estados Unidos fue clara. Joe Biden recuperó Michigan, Pensilvania y Wisconsin para los demócratas, y conquistó los estados de Arizona y Georgia para obtener un total de 306 votos electorales. Los partidarios de Biden salieron a las calles para celebrar su victoria el 7 de noviembre, varios días después de la jornada electoral.

El presidente Donald Trump continuó con sus afirmaciones infundadas de que se estaba cometiendo un fraude generalizado y que había ganado las elecciones. Esas afirmaciones han sido rechazadas por jueces y funcionarios electorales en varios estados.

| 1 de noviembre – El secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, en el centro con gorra rojo, asiste a un mitin de campaña de Donald Trump en Opa-locka, Florida. Meadows fue una de al menos cinco personas dentro de la órbita del presidente que darían positivo por coronavirus en una nueva serie de infecciones en la Casa Blanca. JLN Photography/Shutterstock

| 2 de noviembre – Un tren del metro en Spijkenisse, Países Bajos, se salvó de un accidente espectacular cuando atravesó las protecciones de amortiguamiento y aterrizó sobre una obra de arte en forma de cola de ballena. No había pasajeros a bordo y el operador del tren salió ileso. Robin Utrecht / ANP / AFP / Getty Images

| 2 de noviembre – Ann Webb Camp, izquierda, y Clemintine Banks entregan una boleta a un votante en St. Louis. Las personas con covid-19 podían votar en la acera en el lugar. Robert Cohen/St. Louis Post-Dispatch

| 3 de noviembre – Ayda Gezgin es rescatada de un edificio derrumbado en Izmir, Turquía, casi 91 horas después de que un devastador terremoto azotara el mar Egeo. Ella sobrevivió. Turkish Gendarmerie/AP

| 3 de noviembre – Votantes de la ciudad de Oklahoma esperan para sufragar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Nick Oxford / Reuters

| 3 de noviembre – Electores emiten sus votos en Columbus, Ohio. Maddie McGarvey / The New York Times / Redux

| 4 de noviembre – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una hoja con tabulaciones de votos mientras habla en la Casa Blanca. Después de que el día de las elecciones terminara sin un ganador claro, Trump atacó los esfuerzos legítimos de conteo de votos y sugirió que los intentos de contar todas las boletas equivalían a privar de derechos a sus simpatizantes. Afirmó sin fundamento que se estaba cometiendo fraude. “Francamente, ganamos esta elección”, dijo, a pesar de los millones de votos aún pendientes. Evan Vucci / AP

| 4 de noviembre – Las ventanas en la junta central de conteo en Detroit son cubiertas mientras observadores electorales esperan afuera. Los funcionarios dijeron que republicanos, demócratas e independientes ya habían cubierto las cuotas de observadores. Kimberly P. Mitchell / Detroit Free Press / USA Today Network

| 5 de noviembre – Una funcionaria electoral examina las boletas mientras continúa el conteo de votos en Atlanta. Brynn Anderson / AP

| 7 de noviembre – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, juega al golf en Sterling, Virginia. Estaba en el campo cuando se proyectó que Joe Biden sería el ganador de las elecciones presidenciales. Joshua Roberts / Reuters

| 7 de noviembre – Gente celebra en Filadelfia después de que se proyectara que Joe Biden ganaría las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Una victoria en la Pensilvania natal de Biden colocó al demócrata por encima de los 270 votos electorales necesarios para asegurar la presidencia. Rebecca Blackwell / AP

| 7 de noviembre – Una multitud se reúne frente a la Casa Blanca mientras la gente celebra la victoria electoral de Joe Biden. Eric Baradat / AFP / Getty Images

| 7 de noviembre – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca después de jugar al golf en Sterling, Virginia. Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images

| 7 de noviembre – Partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rezan con un manifestante contrario en Lansing, Michigan, después de que Joe Biden fuera proyectado como el ganador de las elecciones. David Goldman / AP

| 7 de noviembre – El exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en el estacionamiento de Four Seasons Total Landscaping en Filadelfia. La conferencia de prensa tuvo lugar cuando las cadenas de noticias anunciaron que Biden había ganado la presidencia. Chris McGrath / Getty Images

| 7 de noviembre – Gente celebra la victoria electoral de Joe Biden en Miami. Chandan Khanna / AFP / Getty Images

| 7 de noviembre – La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, llega al escenario para dar un discurso de victoria en Wilmington, Delaware. Harris es la primera mujer estadounidense, la primera mujer negra y la primera mujer del sur de Asia que resulta electa como vicepresidenta. Carolyn Kaster / AP

| 7 de noviembre – El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, se saludan en el escenario en Wilmington, Delaware, donde pronunciaron sus discursos de victoria. Erin Schaff / The New York Times / Redux

| 7 de noviembre – Krista Matheny reacciona mientras mira el discurso de victoria de Joe Biden desde Times Square en Nueva York. Andrew Kelly / Reuters

| 7 de noviembre – El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, se dirige a sus seguidores en un evento en Wilmington, Delaware. “Esta noche el mundo entero está mirando a Estados Unidos, y creo que, en nuestro mejor momento, Estados Unidos es un faro para el mundo”, dijo Biden en su discurso. “Lideraremos no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo”. Gabriella Demczuk para CNN

| 7 de noviembre – Seguidores saltan al campo después de que el equipo de fútbol americano de Notre Dame derrotara a Clemson, el mejor clasificado, en South Bend, Indiana. En respuesta, la universidad ordenó pruebas de coronavirus para los estudiantes. Matt Cashore / USA Today Sports

| 13 de noviembre – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ve sentado en la Oficina Oval de la Casa Blanca después de hablar en el Jardín de las Rosas sobre los esfuerzos “inigualables e incomparables” de la administración para ayudar a producir una vacuna contra el coronavirus a través de la Operación Warp Speed. Anna Moneymaker / The New York Times / Redux

| 14 de noviembre – Un partidario de Trump grita a manifestantes contrarios durante la Marcha del Millón de MAGA en Washington. Algunos de los partidarios de Trump han protestado por los resultados de las elecciones. Caroline Brehman / CQ-Roll Call / Getty Images

| 15 de noviembre – Un cohete SpaceX Falcon 9, que transporta la nave espacial Crew Dragon de la compañía, fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida en una misión a la Estación Espacial Internacional. Joel Kowsky / NASA

| 16 de noviembre– Presos del condado de El Paso suben los cuerpos de víctimas del coronavirus a un remolque refrigerado en El Paso, Texas. Estaban relevando temporalmente al personal con exceso de trabajo en la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, dijeron las autoridades. El condado es uno de los puntos críticos de covid-19 de Texas. Mario Tama / Getty Images

| 17 de noviembre – Un manifestante usa un escudo como protección contra los cañones de agua durante una protesta contra el gobierno en Bangkok, Tailandia. Otros manifestantes intentaron protegerse con patos inflables. Athit Perawongmetha / Reuters

| 22 de noviembre – El jugador de los Dallas Cowboys CeeDee Lamb atrapa un pase de anotación mientras es cubierto por Jeff Gladney de Minnesota. Jerry Holt / Star Tribune / AP

| 22 de noviembre – La cantante Dua Lipa actúa en Londres. Su actuación fue transmitida en vivo como parte de los American Music Awards. Gareth Cattermole / Getty Images para DCP

| 23 de noviembre – El primer equipo de árbitros de la NFL compuesto exclusivamente por personas negras posa antes del inicio de un juego en Tampa, Florida. Cliff Welch / Icon Sportswire / Getty Images

| 24 de noviembre – El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presenta a los hombres y mujeres que postuló para unirse a su equipo de Seguridad Nacional y Política Exterior. “Es un equipo que mantendrá a nuestro país y a nuestra gente a salvo y seguros”, dijo Biden. “Y es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de regreso, listo para liderar el mundo, no para retirarse”. Joshua Roberts / Reuters

| 25 de noviembre: – Yamila Rodríguez llora en Buenos Aires tras la muerte de la leyenda del fútbol Diego Maradona. Maradona, uno de los grandes de todos los tiempos y capitán de Argentina en la conquista de la Copa del Mundo de 1986, sucumbió a una insuficiencia cardíaca a la edad de 60 años. Tomas Cuesta / Getty Images

| 26 de noviembre – Miembros de una familia se despiden de Barbara Farrior, de 85 años, después de visitarla en su hogar de adultos mayores en Nueva York el Día de Acción de Gracias. The Hebrew Home en Riverdale ofrecía visitas en auto para que las familias pudieran contactar a sus seres queridos que celebraban la festividad solos. Eduardo Muñoz Álvarez / AP

| 26 de noviembre – El Dr. Joseph Varon consuela a un paciente durante Acción de Gracias en la unidad de cuidados intensivos de covid-19 en el United Memorial Medical Center en Houston. Texas fue el primer estado en pasar 1 millón de casos de coronavirus, según datos de la Universidad Johns Hopkins. “Cuando entro a mi unidad covid, veo que este paciente mayor está fuera de su cama y está tratando de salir de la habitación y está llorando”, dijo Varon. “Entonces, me acerco a él y le digo ‘¿Por qué lloras?’, y el hombre dice:’ Quiero estar con mi esposa’. ”Varon dijo que el hombre no podría ver a su esposa hasta que no diera negativo en su prueba y pudiera ser dado de alta. Ir Nakamura / Getty Images

| 27 de noviembre – Un monolito de metal apareció en un área remota de roca roja en el sureste de Utah. Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Utah volaban en helicóptero, ayudando a la División de Recursos de Vida Silvestre a contar el borrego cimarrón, cuando vieron el misterioso monolito que parecía sacado de la película “2001: A Space Odyssey”. El piloto Bret Hutchings creía que lo más probable era que un artista lo colocara allí. Días después, se encontraron monolitos similares en California y Rumania. Terrance Siemon / AP

Diciembre

Estados Unidos registró más casos de covid-19 en noviembre que en cualquier otro mes de la pandemia. Y a medida que el virus aumenta durante la temporada navideña, los funcionarios de salud han estado instando al público a evitar los viajes y las grandes reuniones familiares que podrían propagarlo.

Pero la esperanza está en el horizonte.

El 8 de diciembre, el Reino Unido se convirtió en la primera nación en comenzar a vacunar a sus ciudadanos con una vacuna completamente aprobada y autorizada. Estados Unidos también ha comenzado a distribuir la misma vacuna, desarrollada por Pfizer y BioNTech.

Los primeros datos sobre las vacunas contra el coronavirus de Pfizer y Moderna sugieren que ambas son seguras y altamente efectivas, y cada una previene el 95% de las infecciones sintomáticas en las personas que se ofrecieron como voluntarias para probarlas, según las compañías.

| 2 de diciembre: Asiwa, una jirafa de Rothschild que estaba atrapada en una isla inundada en Kenia, es trasladada a un lugar seguro en una barcaza de acero. Durante años, ella y otras siete jirafas vivieron en una península que llegaba hasta el lago Baringo. Pero el aumento del nivel del lago, causado por la lluvia incesante, había convertido gradualmente la península en una isla, dejando a los animales varados. Ami Vitale

| 6 de diciembre: Mateo y Neah Johnson le muestran a Santa sus cartas mientras lo visitan en un globo de nieve socialmente distanciado en Seattle. Imágenes de David Ryder / Getty

| 6 de diciembre: Jon Ossoff, candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, participa en un debate unipersonal antes de la crucial segunda vuelta de las elecciones de Georgia. Su oponente, el titular David Perdue, se negó a asistir al debate. El resultado de las dos vueltas de Georgia determinará el control del Senado. Ben Gray / Piscina / AP

| 7 de diciembre: Sammy Olszta, el nieto de 6 años de la leyenda de la lucha libre Dan Gable, se apoya en el escritorio dentro de la Oficina Oval de la Casa Blanca. Gable habló junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en la que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Tom Brenner / Reuters

| 8 de diciembre: Margaret Keenan, de 90 años, es aplaudida después de convertirse en la primera persona en el Reino Unido en recibir la vacuna de Pfizer / BioNtech contra el covid-19. El Reino Unido fue la primera nación en comenzar a vacunar a sus ciudadanos con una vacuna de contra el covid-19 completamente examinada y autorizada, un momento histórico en la pandemia de coronavirus. Keenan, quien recibió la vacuna una semana antes de cumplir 91 años, dijo que se sentía “privilegiada” por ser la primera en recibir la vacuna. “Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el Año Nuevo después de estar sola la mayor parte del año”, dijo. Jacob King / Pool / Getty Images

| 9 de diciembre: el prototipo del enorme cohete de acero de SpaceX, una iteración temprana del presidente ejecutivo de tecnología, Elon Musk, que espera sea usado para llevar humanos a Marte, explota durante un intento de regreso y aterrizaje. En el tramo final de su vuelo, un problema con el sistema de combustible hizo que el cohete se estrellara contra el suelo. No había nadie a bordo. Musk todavía calificó la misión como una victoria, y el final ardiente no fue del todo inesperado. Gene Blevins / Reuters

| 11 de diciembre: el saltador de esquí ruso Evgeni Klimov compite en el Campeonato Mundial de Vuelo en Esquí en Planica, Eslovenia. Jure Makovec / AFP / Getty Images

| 14 de diciembre: la Dra. Michelle Chester administra una vacuna contra el covid-19 a Sandra Lindsay, enfermera de cuidados intensivos en el Centro Médico Judío de Long Island en Nueva York. Lindsay fue la primera persona en Nueva York en recibir una inyección de la vacuna de Pfizer / BioNTech, que fue autorizada recientemente por la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. Ella fue una de las primeras personas en Estados Unidos en recibir la vacuna. Mark Lennihan / Grupo / AP

| 17 de diciembre: Se ve al presidente ruso Vladimir Putin en una pantalla en Moscú mientras realiza su conferencia de prensa anual. Putin participó a la conferencia de este año por video. Alexander Zemlianichenko / AP

