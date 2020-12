Senado y Cámara de Representantes aprueban paquete de estímulo por US$ 900.000 millones

Noticias CNN

(CNN) — El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el lunes un paquete de estímulo por el covid-19 de gran alcance de US$ 900.000 millones que promete acelerar la distribución de vacunas y entregar la ayuda muy necesaria a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia, los estadounidenses que han perdido sus trabajos durante la crisis económica y para la atención médica de los trabajadores en la primera línea.

La legislación ahora se dirige al escritorio del presidente Donald Trump para su firma. La votación final fue 91 a 7.

La Casa Blanca ha dicho que Trump firmará la legislación.

El Congreso también aprobó una resolución continua para mantener al gobierno financiado durante siete días adicionales para dar tiempo a que la legislación se formalice y se envíe a la Casa Blanca.

El Congreso votó a favor de aprobar el paquete de ayuda, que se combinará con un enorme proyecto de ley de gastos del gobierno de 1,4 billones de dólares para el nuevo año fiscal, para un total de 2,3 billones de dólares.

Qué contiene el paquete de estímulo

El paquete de rescate se está complementa con la legislación de gastos del gobierno en un proyecto de ley de 5.593 páginas. Incluirá pagos directos de hasta US$ 600 por adulto, beneficios mejorados por desempleo de US$ 300 por semana, aproximadamente US$ 284.000 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago, US$ 25.000 millones en asistencia arriendos, una extensión de la moratoria de desalojo y US$ 82.000 millones para escuelas y universidades.

Los líderes del Capitolio anunciaron el domingo por la noche que habían llegado a un acuerdo después de meses de amargo estancamiento partidista y días de negociaciones contenciosas que crearon incertidumbre sobre si se podría llegar a un acuerdo o si las conversaciones colapsarían.

«Finalmente podemos informar lo que nuestra nación ha necesitado escuchar durante mucho tiempo: más ayuda está en camino», dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el domingo por la noche al anunciar el acuerdo.

